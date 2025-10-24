RECEPTIONIST橋本真理子氏登壇！AI導入における評価とコミュニケーションについて語る【11/11(火)無料ウェビナー】

株式会社クラフター

株式会社クラフター（本社：東京都、代表取締役：小島舞子）は、株式会社RECEPTIONIST 代表取締役兼代表執行役員CEOの橋本氏を招き、法人における生成AI活用をテーマにした無料オンラインセミナー「AI導入における評価とコミュニケーション ── 正解のない挑戦をどう推進するか」を2025年11月11日（火）に開催いたします。モデレーターは、株式会社クラフター代表取締役の小島舞子が務めます。

開催背景

近年、企業におけるAI・DX推進の動きが活発になる一方で、実務現場では以下のような課題が浮かび上がっています。

- 導入したAIや生成AIの成果を どう評価すべきか が曖昧である- 技術を導入しても、 組織・現場に浸透しない・伝わらない という壁- 「人×組織×テクノロジー」のバランスを どう維持し、どう成長に結びつけるか

本イベントでは、橋本氏が11年間受付現場で磨いた「人を迎え・人と接し・人を動かす」経験（累計120万人超の対応実績）を起点に、AI導入に伴う「評価の仕組み」「コミュニケーション設計」「組織文化との擦り合わせ」の具体的な手法・リアルな失敗と成功を語っていただきます。

さらに、モデレーターとして 小島舞子 氏（株式会社クラフター代表）が登壇し、経営・採用・組織づくりの観点から橋本氏と対話を行い、参加者が明日から使える一歩を持ち帰る構成としています。

開催概要

申込方法

- タイトル：AI導入における評価とコミュニケーション ～正解のない挑戦をどう推進するか～- 日時：2025年11月11日（火）12:10～13:00- 形式：オンライン- 対象：- - 経営層・マネージャー層- - AI導入を検討している企業担当者- - 組織変革や人事評価のアップデートに関心のある方- - 現場にAIを取り入れたいが進め方に悩んでいる方- 参加費：無料

Connpassイベントページよりお申し込みください。

※参加者には後日、Zoom参加用リンクをご案内いたします。

登壇者情報

橋本 真里子 氏

株式会社RECEPTIONIST

代表取締役兼代表執行役員CEO

11年間で延べ120万人以上の来訪者対応を行った受付職の経験をもとに、2016年に株式会社RECEPTIONISTを創業。

iPadで無人受付を実現するクラウドシステム「RECEPTIONIST」を開発し、業界No.1のシェアを築く。

現在は日程調整ツール「調整アポ」や会議室予約システム「予約ルームズ」も展開し、企業の業務効率化を推進。

著書に『感情の作法』（サンマーク出版）。

小島 舞子

株式会社クラフター 代表取締役

早稲田大学在学中の2010年にスタートアップを共同創業し、副代表兼CTOとして30本以上のiOS / Androidアプリを開発。累計500万人超のユーザーに利用される。

2016年に株式会社クラフターを設立。マーケティング特化型チャットボット「CraftChat」を開発し、300社以上の法人に導入。

2022年7月、同社をマネックスグループへ売却。2023年6月には、社内資料を安全に参照できる企業向け生成AIプラットフォーム「Crew（クルー）」をリリース。

著書に『企業競争力を高めるための生成AIの教科書』（Gakken）。

関連ウェビナーのご案内

本イベントに先立ち、クラフターでは同テーマに関連するウェビナーを開催します。

AIを組織に導入する理想と現実 ── リーダーが語る成功の鍵

- 日時：2025年10月29日（水）12:20～13:00- 登壇者：高木康介 氏（SALES ROBOTICS株式会社 執行役員 AI Innovation室 室長）形式：オンライン（Zoom)- 参加費：無料

生成AIを営業現場に導入し、社内利用率98％を達成したSALES ROBOTICSの実践を共有。

高木氏が率いるAI Innovation室では、生成AIの社内活用率を90％超まで高めた実績を持ち、 その裏側にある「定着プロセス」「壁の乗り越え方」「リーダーシップの再設計」を公開します。

AI導入を成功に導くための「理想と現実のギャップ」を、 経営層・管理職の視点からリアルに語るセッションです。

このセミナーで得られること- AI導入における評価軸と成果測定の考え方- 組織内の合意形成と伝える技術- 現場でAIを“定着”させるためのプロセス設計- 経営と現場をつなぐコミュニケーション戦略お申し込み方法

Connpassイベントページよりお申し込みください。

株式会社クラフターについて

10/29開催のイベントお申込みはこちら :https://crafter.connpass.com/event/370663/10/29高木氏登壇イベントのお申し込みページへ移動します

現在当社には7カ国のメンバーが所属しており、働き方、経歴など多様な個性を大事にする働き方を応援しています。経営経験を持つメンバーが多く在籍し、顧客目線で自主性とオーナーシップを尊重する文化に共感しながら働いています。また、マネックスグループ株式会社の完全子会社化となり、同社の支援を受けて新経営体制を構築し販売を強化し、社会的信用のある事業を展開しております。

‍会社名：株式会社クラフター

代表者：代表取締役社長 小島 舞子

設立：2016年9月5日

所在地：〒107-6025 東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル25階

ウェブサイト：https://www.crafter.co.jp/