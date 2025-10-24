会社員605人が選ぶ！「企業の顧問に迎えたい偉人」ランキング｜1位は織田信長！徳川家康、坂本龍馬もランクイン

株式会社ワンズマインド

株式会社ワンズマインド（本社：東京都新宿区、代表取締役：尾池 徹哉）が運営するビジネスマッチングサイト「比較ビズ」では、「企業の顧問に迎えたい偉人ランキング」に関するアンケート調査を実施し、ランキングとしてまとめました。

今回の調査では、高度な専門知識や豊富な経験が求められる『企業顧問』として「この人なら成果を出してくれそう」と思われている歴史上の偉人は誰なのかを調査。

回答者には第1位～第3位まで芸人名を挙げてもらい、順位に応じたポイント（1位＝3pt、2位＝2pt、3位＝1pt）で集計しています。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

調査概要

- 引用元が「比較ビズ」である旨の記載- 比較ビズ（https://www.biz.ne.jp/）へのリンク設置

調査内容：企業の顧問に迎えたい偉人に関する調査

調査期間：2025年09月12日 ～ 2025年09月13日

調査機関：自社調べ

調査方法：アンケート調査ツールを利用して調査を実施

調査対象：会社員（正社員、契約社員、派遣社員）および経営者・役員

回答形式：1位から3位まで自由回答で記載、順位ごとにポイント付与しランキング化

有効回答者数：605人

有効回答基準：

・第1位に集計対象の芸人を回答している場合のみ、有効回答者として集計

・第2位・第3位は、有効回答者に限り集計対象とし、空欄や「なし」などは0ptとして扱う

・ポイント配分：第1位＝3pt、第2位＝2pt、第3位＝1pt

第1位 織田信長 467ポイント

織田信長に依頼したいと回答した人からは以下のコメントがありました。

・圧倒的カリスマ性と実行力（30代・男性）

・発想力がありそうで、頼りになりそうだから（50代・女性）

・突進力で業績アップしそう（60代・男性）

・現代的な視点で物事を考えられ、タブーに切り込んで改善すべきところを改善できそうだから（50代・男性）

・既存の概念にとらわれず、新しいアイデアで新規事業を生み出してくれそう。（40代・女性）

圧倒的なカリスマ性や、常識に囚われない柔軟な発想力に期待の声が挙がり、織田信長が第1位に輝きました。現代的な感性と革新的な視点を持ち、大胆な改革を進めてきたことで有名です。持ち前の行動力で、企業に新しい風を吹かせてくれることでしょう。

第2位 徳川家康 415ポイント

徳川家康に依頼したいと回答した人からは以下のコメントがありました。

・時代を読み辛抱強く待つことができ行動できる人物（60代・女性）

・長く平和な江戸時代を作ったので、長く続きそうな会社を作ってくれそうだから。（30代・男性）

・ビジネスチャンスを虎視眈々と狙っており、ここぞという時で大胆に行動を起こせそう。（30代・男性）

・部下を大事にしてくれそうだから（50代・女性）

・酸いも甘いも経験して、200年続く平和な時代を作った人の意見は参考になると思った（20代・男性）

先見の明があり、好機を狙い辛抱強く待ち続けられる点が高く評価され、第2位に徳川家康が選ばれました。部下思いの人柄にも注目が集まっており、企業に長期的な安定感と平和をもたらす企業顧問として、社員から慕われそうです。

第3位 坂本龍馬 316ポイント

坂本龍馬に依頼したいと回答した人からは以下のコメントがありました。

・時代の先取り能力が高いから（40代・男性）

・会社に革命を起こしてくれそう（30代・男性）

・未来に向けてのビジョン、野心、改革などテンポよく全力で経営に挑みそうだから。（60代・男性）

・画期的な考えを認めてくれそう（40代・男性）

・情に厚いから（30代・女性）

斬新なアイディアと新時代を切り拓く力を持つことから多くの票が集まり、坂本龍馬が第3位に選ばれました。奇想天外で明るく、情に厚い点も高い人気の理由です。進取の気性に富み、掲げた理想を追い求める真っ直ぐな姿に期待が高まります。

第4位 豊臣秀吉 264ポイント

豊臣秀吉に依頼したいと回答した人からは以下のコメントがありました。

・天下統一したから（40代・女性）

・周りの者に対して気がきき、確実な戦略を練ってくれるから（40代・女性）

・戦略家で、組織統率力がありそう（20代・男性）

・献身的でコツコツ努力するから（60代・女性）

・勘が良く、先を読んで鋭い指摘をしてくれそう（40代・女性）

第4位に選ばれたのは天下統一を果たした偉人として名高い、豊臣秀吉です。高い統率力や、献身的で戦略家な一面が支持されました。織田信長からの信頼を勝ち取ったように、社内でも良好な人間関係を築き、的確な判断で企業を導いてくれそうです。

第5位 渋沢栄一 149ポイント

渋沢栄一に依頼したいと回答した人からは以下のコメントがありました。

・様々な事業を手掛けた近代日本を作った人だから（60代・女性）

・誰もが認める実業家（40代・女性）

・日本資本主義の第一人者だから。（60代・男性）

・経済界の重鎮だし、思想も素晴らしく人物として尊敬できるから（40代・女性）

・リーダーシップや発想力に恵まれているので（60代・女性）

第5位は「日本資本主義の父」として有名な、渋沢栄一です。日本経済の基盤をつくり、多くの企業の設立に携わった実績に厚い信頼が寄せられました。社会福祉や教育分野への支援経験もあり、あらゆる知識と経験で企業を発展させてくれるでしょう。

6位～19位までの結果はこちら

6位：聖徳太子

7位：福沢諭吉

8位：諸葛孔明

9位：黒田官兵衛

10位：西郷隆盛

11位：松下幸之助

12位：明智光秀

13位：伊藤博文

14位：伊達政宗

15位：武田信玄

16位：勝海舟（同率）

16位：真田幸村（同率）

18位：徳川吉宗

19位：竹中半兵衛

比較ビズについて

株式会社ワンズマインドが運営する「お仕事を依頼したい人と受けたい人を繋ぐ」日本最大級のビジネスマッチングサイトです。簡単に一括見積もりを取ることができ、名刺作成・税務相談・法人登記・Web制作・内装工事・営業代行・人材研修・動画制作など、あらゆるシーンの発注でご活用いただけます。

比較ビズ：関連情報

日本最大級のビジネスマッチングサイト『比較ビズ』

https://www.biz.ne.jp/

企業へのお仕事の依頼ノウハウを発信『比較ビズまとめ』

https://www.biz.ne.jp/matome/

質の高い発注習慣を身に着けてもらうためのメディア『比較ビズの発注アイデア帳』

https://note.com/shigoto_idea

相談内容を1行入力するだけで依頼文を自動作成『AI発注アシスト（β版）』

https://www.biz.ne.jp/ai/

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

- 引用元が「比較ビズ」である旨の記載- 比較ビズ（https://www.biz.ne.jp/）へのリンク設置本件に関する問い合わせ先

株式会社ワンズマインド

比較ビズ編集部 PR担当

seisaku@onesmind.co.jp