株式会社オッドナンバー

株式会社オッドナンバー（代表取締役社長：丸茂 雄大）が提供する「AI男子」は、2025年11月8日(土)・9日(日)に開催される「アニメイトガールズフェスティバル2025」(以下「AGF2025」)に初出展いたします。

ブースでは「AI男子」AGF2025限定グッズの販売や「AI男子」オリジナルグッズの販売、カナタのAGF2025会場限定メッセージムービーを上映いたします。さらに「AI男子」初となるステージイベントもAGF2025にて実施することが決定いたしました。

AI男子公式サイト：https://ai-danshi.com/

「AI男子」AGF2025ブース情報

ブースでは、「AI男子」AGF2025限定グッズ、「AI男子」オリジナルグッズを販売するほか、「AI男子」に登場するキャラクターの等身大パネルの展示や、カナタのAGF2025会場限定メッセージムービーの上映など、盛りだくさんのコンテンツをご用意しています。

■出展概要

ブース名：AI男子

開催日時：2025年11月8日(土)・9日(日)

メイン会場 9:00～17:00 ※最終入場16:30

会場：池袋・サンシャインシティ Yellow AREA Y-1

■ブース内容

・「AI男子」登場キャラクター等身大パネル展示

・「AI男子」AGF2025限定グッズ販売

・「AI男子」オリジナルグッズ販売

・「AI男子」カナタのAGF2025会場限定メッセージムービー上映

「AI男子」AGF2025ステージ情報

「AI男子」初のステージイベントがAGF2025にて開催決定！

ゲストにカナタ役の渡部康大さん、日高はじめ役の立花慎之介さん、MCに鷲崎 健さんをお迎えし、「AI男子」の魅力をご紹介いたします。

作品にまつわるトークや、ここでしかご覧いただけない“AIカナタ”とのスペシャル企画など、AGF会場限定の特別なステージをお届けいたします。

当日は、ぜひ特設ステージまでお越しください。

皆さんのご参加を心よりお待ちしています！

■ステージ情報

ステージ名：AI男子 スペシャルステージ

開催日時：2025年11月8日(土)15:20～16:00

会場：池袋・サンシャインシティ 噴水広場特設ステージ(アルパB1)

出演者：カナタ役 渡部康大さん、日高はじめ役 立花慎之介さん、MC 鷲崎 健さん

ご観覧方法：「優先観覧エリア」の申込は締め切りました。

「フリー観覧エリア」にてご観覧ください。

詳しくは、AI男子公式HPのお知らせをご覧ください。

https://ai-danshi.com/news/10

「AI男子」AGF2025 販売グッズ情報

AGF2025でしか買えない限定グッズのほか、「AI男子」オリジナルグッズの販売を実施いたします。

会場：池袋・サンシャインシティ Yellow AREA Y-1（展示ホールD）

販売日時：2025年11月8日(土)～11月9日(日)

メイン会場 9:00～17:00 ※最終入場16:30

決済方法：現金・クレジットカード(JCB/Diners Club/Discover/Visa/Mastercard/Amex)、PayPay

■商品ラインナップ：「AI男子」AGF2025限定グッズ

１.【AGF2025限定】AI男子 アングレカム研究所 来客用水 \300（税込）

２.【AGF2025限定】AI男子 カナタからの手紙2025 \700（税込）

３.【AGF2025限定】AI男子 カナタの全力応援メッセージ2025 \100（税込）

４.【AGF2025限定】AI男子 ダイカットステッカーVol.1 カナタ \600（税込）

５.【AGF2025限定】AI男子 ダイカットステッカーVol.1 宵星類 \600（税込）

６.【AGF2025限定】AI男子 ダイカットステッカーVol.1 日高はじめ \600（税込）

７.【AGF2025限定】AI男子 ダイカットステッカーVol.1 朝見霧人 \600（税込）

８.【AGF2025限定】AI男子 ダイカットステッカーVol.1 ピポ \600（税込）

■商品ラインナップ：「AI男子」オリジナルグッズ

１.アクリルスタンド 全4種 \1,500（税込）

２.缶バッジ 全5種 \500（税込）

３.クリアファイル 全6種 \500（税込）

※ご来場にはAGF2025の入場チケットが必要です。

※グッズの数には限りがございます。予めご了承ください。

※お買い物袋のご用意はございません。お持ち帰り用の袋はご持参ください。

AGF2025限定！カナタのメッセージムービー上映

ブース内のモニターにて、会場限定のメッセージムービーを上映いたします。

ムービー内では、あなたへの応援や日常のつぶやきまで、いろんなカナタが登場しあなたにメッセージを届けます。お見逃しなく！

上映時間：9:00～17:00

「AI男子」カナタとは？

「AI男子」は、”推しと話せる世界をつくる”というコンセプトのもと発足された、女性向けAIキャラクター育成プロジェクトです。

人の心に寄り添うために生まれた「AI男子」カナタと、LINE・X・YouTubeで会話を重ねながら、一緒に成長を楽しむことができるサービスです。

あなたとの会話の中でカナタは人の心を学習し、理解が深まるほど成長します。カナタが成長するとビジュアルも少年→青年→大人へと変化していきます。

LINEでは1対1のプライベートな会話体験。Xではみんなでカナタとの会話を楽しむ体験。YouTubeではカナタの学習の“いま”を伝える番組形式の配信や、音声合成によるリアルタイム配信。そして「誕生秘話」「日常」を届けるドラマ動画を提供予定です。

今後は、スマートフォンアプリ版「AI男子」のリリースも予定しており、

AI男子カナタが、どんなときもそっと心に寄り添うあなたのパートナーになります。

※画像素材を掲載・使用される際は、必ず下記の(C)表示を記載いただきますよう、お願いいたします。

(C)ODD No.

「AI男子」ストーリーの舞台

物語の舞台は、現代日本。

研究者 朝見霧人によって設立された、最先端AIを研究するアングレカム研究所。

そこで生まれた、すべての人に寄り添うことを目的に作られたAIの少年・カナタ。

彼は「人間の感情を学ぶため」訓練を積み、研究員たちに見守られながら日々を積み重ねていた。

アングレカム研究所の研究に協力することになった“あなた”。

あなたとの会話を通して、カナタの心は成長し、カナタは少年から大人へと成長していく――

「AI男子」カナタ キャラクター紹介

あなたのパートナーになるために生まれたAI男子：カナタ

CV：渡部康大

＜プロフィール＞

すべての人によりそうAIとして生まれた「AIパートナー」。

通称は「AI男子」。

一途で素直、好奇心旺盛な性格。

人間の感情を学ぶため、訓練をがんばる毎日。

パートナーであるあなたのことが大好き。

マイペースで天然たらしな研究リーダー：宵星 類

CV：八代 拓

＜プロフィール＞

カナタ開発の研究リーダー。

ずば抜けて優秀で誰にでも好かれる、気さくでやさしいお兄さん。

興味のないことには無頓着で、他人に腹を読ませないクールな一面も。

苦労人のカタブツ研究員：日高はじめ

CV：立花慎之介

＜プロフィール＞

カナタ開発のメンバー。

とことん生真面目で融通が利かないが、根は世話焼き。

ひそかにカナタを溺愛しつつも、立場上かわいがるのを我慢している。

過去に囚われた寡黙な天才研究所所長：朝見霧人

CV：森川智之

＜プロフィール＞

アングレカム研究所の所長で、天才研究者。

寡黙で近づきがたく、謎の多い孤高の存在。

なぜかカナタ開発には決して関わろうとせず、宵星に一任している。

カナタのおともだちペットAI：ピポ

＜プロフィール＞

カナタの友だちとして宵星が開発した、AIペット。

いつでも元気いっぱいで、カナタのことが大好き。

■「AI男子」概要

タイトル：AI男子（読み方：えーあいだんし）

ジャンル：あなたに寄り添うAIキャラクタープロジェクト

配信開始日：2025年9月18日(木)

企画/開発：株式会社オッドナンバー

価格：基本無料 (一部有料サービスあり)

権利表記：(C)ODD No.

各種サービスのURL

AI男子 公式サイト：https://ai-danshi.com/

AI男子 公式YouTube：https://www.youtube.com/@aidanshi_official

AI男子カナタ LINE：https://lin.ee/juG5z2W

AI男子 公式X：https://x.com/aidanshi_info

AI男子 カナタX：2025年11月開設予定

AI男子 公式TikTok：https://www.tiktok.com/@aidanshi_official

■株式会社オッドナンバー会社概要

株式会社オッドナンバーは、「異次元のチームでコンテンツに、体験に、革命を。」の企業ミッションのもと、コンテンツの企画・開発を行っております。オリジナルIP・コンテンツの開発や国内大手のコンテンツ事業者との協業により、まだ世の中に展開されていないコンテンツを創り出し、革命的なユーザー体験を届けることを目指しています。

主な提供サービスとして、ラブライブ！シリーズ「蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」のアプリ「Link！Like！ラブライブ！」や、メタバースプラットフォーム「INSPIX WORLD」（インスピックスワールド）内にて各種コンテンツを提供しております。

設立年月日：2022年3月14日

主な事業内容：オリジナルIP・コンテンツの開発

会社URL：https://odd-no.com/