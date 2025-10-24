【速報】東カレ1月号は「最強の新店2025」！通常版は川口春奈さん、特別増刊はSKY-HIさんが表紙を飾る
通常版の表紙は川口春奈さん
特別増刊の表紙はSKY-HIさん
通常版表紙への出演は最多、７回目となる女優の川口春奈さん。今回は初の焼き鳥へご案内！
“幻の鶏”とも評される鶏を提供することで話題の焼き鳥店にて、絶品串と〆ごはんを堪能してもらいました。
特別増刊の表紙は、東カレ初登場となるSKY-HIさん。
自身がアーティストでありながら、BE:FIRSTやMAZZELなどのボーイズグループの名プロデューサーでもあり、さらには音楽事務所BMSGの代表取締役CEOと経営者の一面もある彼。
インタビューではそんな多彩なSKY-HIさんの魅力に迫ります！
2025年に注目を集めた新店を、2025年に活躍された著名人たちがナビゲート！
声優、俳優、そしてアーティストとして多岐に渡って活躍する宮野真守さん、俳優の速水もこみちさん、俳優の鳴海唯さん、乃木坂46の賀喜遥香さん、芸人のひょうろくさんなど、今年活躍された著名人たちが出演します。
※通常版と特別増刊の違いは表紙のみで、誌面の内容は同一となります。
内容の詳細や撮影秘話などは随時、東京カレンダーの公式SNSアカウント及び東京カレンダーWEBで更新します。お見逃しなく！
公式Instagram：https://www.instagram.com/tokyocalendar/?hl=ja
東京カレンダーWEB：https://tokyo-calendar.jp/
編集長が語る1月号の見どころ
昨年ご好評を博した「最強の新店」特集が、今年も帰ってまいりました。
年の瀬が近づくと、1年の総まとめをしたくなるのが大人というものです。
次号の特集ではこの1年にオープンし、美食家の皆さまから注目を集めた新店を総ざらいしていきます。
オープン間もなく星を獲得したフレンチや、R28の居酒屋、食通が熱狂した中華など、話題の店が続々登場いたします。
さらに、今年活躍された著名人の方々をナビゲーターに迎え、「最強の新店」を発表いたします。
今年は新たに「デートレストラン部門」も設立し、「東カレ デートレストランAWARD」と題して、大人の夜にふさわしい艶やかな店を選出いたしました。
フェスティブシーズンが迫る11月下旬、「最強」の称号に輝くのはどの店か。
最新の食トレンドが、この1冊ですべてご覧いただけます！
【概要】
・通常版
商品名：東京カレンダー2026年1月号 通常版
発売日：2025年11月21日（金）
価格：990円（税込）
発行・発売：東京カレンダー株式会社
雑誌コード：16665‐01
ご予約はこちらから！
Amazon:https://amzn.to/3LjuMEe
セブンネットショッピング：https://7net.omni7.jp/detail/1263693079
・増刊
商品名：東京カレンダー2026年1月号 特別増刊
発売日：2025年11月21日（金）
価格：990円（税込）
発行・発売：東京カレンダー株式会社
雑誌コード：16666‐01
ご予約はこちらから！
Amazon:https://amzn.to/3KWpf6F
セブンネットショッピング：https://7net.omni7.jp/detail/1263693080