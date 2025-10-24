Maker’s Watch Knotから、精緻な機構が魅せる、クラシックとモダンを融合させた新しい“オープンワーク”モデル登場

株式会社Knot

株式会社Knotは、カスタマイズウォッチブランドのMaker’s Watch Knotより、「クラシックシリーズ オートマティック スモールセコンド オープンワーク (CAS-38)」を2025年10月17日（金）に発売しました。機械式ムーブメントを眺められるオープンワークを軸に、クラシックな意匠を受け継ぎながら現代の感性で再構築した本作は、Knotが提案する“次代のスタンダード”です。

伝統に裏打ちされたウォッチメイキングの美学

「CAS-38」には、長い時の流れの中で受け継がれてきた時計デザインの伝統が、静かに息づいています。例えばドームガラスの穏やかな膨らみと、それを包み込むようなケースラインは、時を重ねたアンティークの優美さを思わせます。インデックスには、昔ながらのセリフ付きローマンインデックスを採用。スタイリッシュなアルファ針は1950年代頃に流行したデザインで、ミニッツトラック上で正確な時を指し示す姿に、長い年月を経ても色あせないウォッチメイキングの美学が宿ります。

現代的な美意識で再構築された“オープンワーク”

クラシックなデザインコードを踏襲する一方、現代的なセンスもふんだんに取り込みました。その最たるディテールが、ダイヤルに設けたオープンワークです。8時位置には、機械式時計の心臓部、ムーブメントの鼓動を間近に感じられる”オープンワーク”仕様を採用。さらに6時位置に設けたスモールセコンドにも、同じような小窓を設けました。テンプとスモールセコンド──それらの鼓動やリズムは機械式時計に宿る美しさと、人の感性が響き合う瞬間を生み出します。

この他にも全体のラインやプロポーションを現代的に整理することで、知的で洗練された佇まいを実現しました。サンレイ加工によってメタリックに輝くダイヤルや、ストラップとの美しく繊細なつながりを見せる細身のラグにも、現代的なエレガンスが漂っています。

スケルトン仕様の「MIYOTA cal.8N40」搭載

ムーブメントには、美しく仕上げられたスケルトン仕様の「MIYOTA cal.8N40」を搭載。信頼の日本製であり、長く安心してお使いいただけます。ケースバックはシースルー仕様で、緻密な機械美を楽しむこともできます。

「クラシックシリーズ オートマティック スモールセコンド CAS-38」は、現代に求められるデザイン性と品質のバランスを高い次元で両立しながら、通常モデルは38,500円、IP仕様モデルは40,700円の価格で販売し、機械式ムーブメントの魅力を日常の中で楽しみたい人に最適な選択肢となることを目指しました。

クラシックとモダンが調和する本作は、Knotが掲げる“次代のスタンダード”を体現します。

