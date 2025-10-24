セミナー開催【長期的な企業価値を支える“ファン株主”とは？──味の素・出光興産の実践事例を紹介】

株式会社ウィルズ

投資家と上場企業を結ぶIR支援カンパニーである株式会社ウィルズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：杉本 光生）は2025年11月21日 (金)に【長期的な企業価値を支えるファン株主とは？──時価総額1兆円超え企業の事例から学ぶ】共催オンラインセミナーを実施いたします。

■こんな方におすすめ

・個人株主向け施策や株主コミュニケーションを強化したい企業の経営層の方やIRご担当者

・株主の共感・ファン化による企業価値向上に関心がある方

・ESGやサステナビリティ施策と株主対応を結びつけたい方

■詳細・お申し込みはこちら

https://us02web.zoom.us/webinar/register/4917600874087/WN_jUqMlr-BRk-TIJB1KuL5fw

セミナー概要

ファン株主とは何か？なぜ今、重要なのか？

昨今、株主は単なる投資家ではなく、企業の理念や社会的価値に共感し、長期的に企業を支えてくれる“ファン株主”としての役割が重要になっています。

本ウェビナーでは、株式会社ファンベースカンパニーCOO兼CFO池田氏が、ファン株主の重要性や企業にもたらす価値をわかりやすく解説。

さらに、出光興産株式会社様・味の素株式会社様にご登壇いただき、実践事例から具体的な施策や活用ポイントを学びます。

個人株主施策をご検討されている経営者の方、IR担当者の方は是非、ご参加ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/89303/table/103_1_463dafe605de0d3466382839993b1204.jpg?v=202510250157 ]

■プログラム

【ファン株主とは何か？なぜ今、重要なのか？】

ファンベース池田氏講演

・株主を「投資家」から「共感者」へと捉え直す視点

・ESG・サステナビリティ時代における株主との関係性

・ファン株主が企業にもたらす5つの価値

【”ファン株主”施策における上場企業の事例】

出光興産様・味の素様

・出光興産・味の素が考える”ファン株主”の定義

・ファン株主化を促進するための取り組み

・プレミアム優待倶楽部の活用

【登壇者（敬称略）】

＜株式会社ファンベースカンパニーCOO兼CFO＞

池田 寛人

慶應義塾大学総合政策学部卒業後、野村證券に入社。 営業・アセットマネジメント・事業承継・Web3投資業務・株主コミュニティサービス等の立ち上げ等に従事。 2019年にファンベースカンパニーを設立し、企業・地域等幅広く（500以上）のファンコミュニティプロジェクトに参画。 岩手県紫波町での廃校を活用した酒事業開発拠点「はじまりの学校」を運営する酒と学校・企画広報。 日本酒Podcast『ききざけラジオ』パーソナリティ。 スポーツビジネスコミュニティ『Sports Business Summit』主宰。

■登壇企業

＜味の素株式会社＞

コーポレート本部 法務・コンプライアンス部

石塚 健司

＜出光興産株式会社＞

財務部 IR室

村上 康弘