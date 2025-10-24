【2025年新発売】走行中に最大580Wの急速充電！FOSSiBOT「FAC580 Alternator Charger」楽天市場で販売開始＆発売記念クーポン配布中

Shenzhen Qichang Intelligent Technology Co., Ltd

本製品はFOSSiBOT製品だけでなく、他社製ポータブル電源にも対応する高い汎用性を備え、キャンプ・防災・車中泊・アウトドアなど幅広いシーンで活躍します。発売を記念して、楽天市場にて先着15名様限定の特別クーポンを配布中です。

新商品発売記念！楽天市場店では期間限定で特別割引をご提供いたします。

【期間】10月24日（金）13:00 ～ 11月7日（金）23:59

非公開・クーポンコード：NSBU-LA9A-QKGL-LN1L

商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/heystop/charger1/

クーポン獲得URL：https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=MVdJQy1TSFBSLTFSS1ctVU5JTQ--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=MVdJQy1TSFBSLTFSS1ctVU5JTQ--&rt=)

製品概要

■ どこへ行くにも、電力の心配なし

FOSSiBOT FAC580 Alternator Charger は、走行中の車の余剰電力を活用してポータブル電源を急速充電できる走行用充電器です。

軽自動車・セダン・SUV・バン・キャンピングカーなど幅広い車種に対応し、移動時間そのものを「充電時間」として有効活用できます。

■ 主な特徴

１. 最大580Wの高出力で、シガーソケットの約6倍速

通常のシガーソケット（約90W出力）をはるかに上回る最大580Wの高出力により、1000Whクラスのポータブル電源を約2時間で満充電可能。キャンプや長距離移動時、災害時などの“電力切れリスク”を大幅に軽減します。

２. 2つの充電モードを搭載

モードI（通常モード）：エンジン停止時に自動で充電を停止し、車のメインバッテリーを保護。

モードII（緊急モード）：エンジン停止後も短時間の給電を継続。緊急時や災害時にも安心の電力供給を確保します。

３. 高温環境でも安定動作

アクティブ冷却ファン＋低電圧保護設計により、真夏の車内でも安定した充電性能を維持。過電圧・過電流・短絡保護など複数の安全機能を搭載し、長距離走行でも安心して使用できます。

４. 高い汎用性と安全設計

MC4コネクターによる高い互換性を実現。FOSSiBOTシリーズはもちろん、入力電圧45V～48V対応の他社ポータブル電源にも約99％接続可能です。

■ 取り付け簡単、すぐに使用可能

■ 梱包内容

■ 製品仕様

■ FOSSiBOTについて

FOSSiBOTは「すべての人に、より安全で持続可能なエネルギーとテクノロジーを届ける」ことを使命に、スマートフォンからポータブル電源、防災グッズまで、多様な製品を開発・提供しています。

革新的な技術チームのもと、耐久性・性能・使いやすさを追求し、アウトドアや日常、防災の現場でも信頼できる製品を実現。

私たちは、高品質かつ手に届きやすいテクノロジーで、世界中のユーザーの暮らしをもっと快適に、もっと安心にすることを目指しています。

