建材メーカー向けオンラインセミナー「ウィザースホーム・フィアスホーム急成長の真実と建材メーカーに今求められること」11月21開催。マーケティング研究協会

株式会社マーケティング研究協会2025年11月21日ウィザースホーム・フィアスホーム急成長の真実と建材メーカーに今求められること

近年の物価高や消費の冷え込みにより、住宅業界をはじめ多くの業界が厳しい状況に置かれています。また、営業活動においては「パートナーになることが大事」とよく言われますが、どう行動すればよいか分からないという声は少なくありません。





しかし、そうした環境の中でも急成長を遂げている企業があります。本セミナーでは、その成長を実現した“ウィザースホーム”と“フィアスホーム”の２社の社長に直接インタビューを行い、成功の裏側にある具体的な行動や、実際にパートナーとして消費者・取引先に選ばれるための方法を大公開します。すぐに活かせる実践的なヒントが満載のセミナーになっておりますので、この機会にぜひご受講ください。

■このような方におすすめです

- 工務店・ハウスメーカーのニーズを深く理解したい- 「選ばれるパートナー」になるため、提案力を高めるヒントが欲しい- 成功企業の戦略を自社の営業活動に活かしたい

講師：森 雅樹 森住宅コンサルタント株式会社 代表取締役

詳細を見る :https://www.marken.co.jp/seminar/006557post_197.php

法政大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社 し戸建営業畑を歩む。退社後は東京都内の小規模工務店にて新築営業とリフォー ム営業に携わる。その後、住宅コンサルタントとして営業研修、講演活動、執筆 活動に入り今日に至る。パワービルダー、地場工務店に対する勉強会の実施を中心に、電力会社、ガス会社、建材会社などでも定期的に勉強会を開く。日本経営合理化協会講師、リフォームスタイリスト検定講座講師なども務める。

プログラム：

１．売れるハウスメーカー・ビルダーの秘訣！圧倒的商品力とその売り方

1) 流行や世の中の流れをいち早くキャッチして商品化

2) 建材（タイル）のアピールで消費者の心を掌握

２．ウィザースホームの社長に聞いてみた！

1) 年間着工1,000棟！堅調な中で社長が今語ること

2) エンドユーザーの声が今の地位を築いた

3) 社員から圧倒的な信頼を得る社長の哲学

３．フィアスホーム(LIXIL系)の社長に話を聞いてみた！

1) 小規模FCなのに売れる秘密とは

2) 販売実績好調な加盟店と営業社員の特徴

3) アイフルホームとの住み分けも好調の秘密

４．いま勢いのある住宅会社の戦略

1) お客様に選ばれる理由を徹底解明

2) 営業社員の能力をアップさせる具体的手法とは

3) 目立たないが着実な実績を上げるフィアスホーム

5. 建材メーカーに今求められる「共創力」とは

1) ハウスメーカー・ビルダーが直面している課題

2) ウィザース・フィアスが語る「建材メーカーに期待すること」

3) 建材の“提案力”が住宅ブランドを左右する時代

4) 成功企業が採用する建材の共通点とは？

5) サプライヤーではなく「パートナー」になるために

開催概要：



開催日時2025年11月21日（金） 13:00~17:00

開催方法：オンラインセミナー ※アーカイブ配信有

受講料：1名様 33,000円（税込）

詳細を見る :https://www.marken.co.jp/seminar/006557post_197.php

