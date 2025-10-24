【受賞式】新聞広告賞2025 T字カミソリ『サムライエッジ』の広告「見ちゃうよね？」 広告主部門 優秀賞の受賞式に参加

フェザー安全剃刀株式会社

カミソリ製品をはじめ、理美容製品や医療用刃物の製造・販売を行うフェザー安全剃刀株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：岸田 英三）のT字カミソリ『サムライエッジ』の新聞広告が、新聞広告賞2025 広告主部門で優秀賞を受賞し、 10月16日（木）に東京・内幸町の帝国ホテルで開かれた第68回「新聞広告の日」記念式典での受賞式に参加しました。

受賞式で賞状を受け取る様子

■新聞広告賞 概要

新聞広告賞は、1981年に日本新聞協会が創設した歴史ある賞で、新聞と広告との発展を目的とし、新聞広告の新しい可能性を開拓した広告や広告活動を顕彰するものです。

当社製品『サムライエッジ』の広告は、新聞広告賞2025 広告主部門への202件の応募の中から、10件が対象となった優秀賞を受賞しました。描かれた人物の鼻の下などに小さく「見ちゃうよね」の文字を記したデザインで、「意外と目立つ剃り残しに。」のキャッチコピーに強い説得力とユーモアを与えて製品を訴求しています。

●受賞作品名：見ちゃうよね？

●賞名：優秀賞

●部門：広告主部門

●受賞理由：新聞ならではの大きなサイズを活用した、遊び心あふれるクリエーティブを高く評価

■サムライエッジ広告「見ちゃうよね？」 優秀賞受賞 概要

＜企画の概要と選定理由＞

そり残しを防ぐ機能に定評があるT字かみそり「サムライエッジ」の販売促進のため、商品のターゲットとなる消費者層と親和性の高いスポーツ紙に広告を掲載。スポーツ紙という情報量の多い誌面の中で極端にシンプルなデザインを打ち出すことで、読者に目を止めてもらう仕掛けを施した。そり残しは意外に目立つということを示すため、顔のイラストの一部に印刷ミスにも見える「見ちゃうよね」のコピーを入れて、興味喚起。他2カ所にもコピーが隠れており、見つけた人にはより強い印象を残した。新聞ならではの大きなサイズを活用した、遊び心あふれるクリエーティブが高く評価された。

広告主：フェザー安全剃刀

掲載紙：日刊スポーツ

掲載日：2024/10/28

スペース/カラー：全15段/カラー

企画：電通

制作：電通

扱い：京急アドエンタープライズ

「新聞広告賞2025」WEBサイト https://www.pressnet.or.jp/adarc/pri/2025.html

■会社概要

社名 ：フェザー安全剃刀株式会社

代表 ：岸田英三

所在地：大阪市北区大淀南3-3-70

URL ：https://www.feather.co.jp/(https://www.feather.co.jp/)

創業 ：1932年7月1日