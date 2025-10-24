『行方不明展』、国内最大級のアワード「ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」にてACCブロンズを受賞

株式会社闇

株式会社闇はホラー作家・梨氏、テレビ東京プロデューサー・大森時生氏と共に企画・制作を手がけた『行方不明展』が、一般社団法人ACCが主催する「2025 65th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」において、ブランデッド・コミュニケーション部門Bカテゴリー（ソーシャルインフルエンス）の「ACCブロンズ」を受賞しました。

ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS とは

「ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」は、1961年に設立された「ACC CM FESTIVAL」を前身とし、テレビ、ラジオCMをはじめ、あらゆる領域におけるクリエイティビティを対象とした、国内で最も規模が大きく、権威のあるクリエイティブアワードの一つです。

▶︎公式サイト: https://www.acc-awards.com

受賞結果

・受賞部門： ブランデッド・コミュニケーション部門 Bカテゴリー（ソーシャルインフルエンス）

・賞： ACCブロンズ

・作品名： 行方不明展

・広告主（主催）： 株式会社闇、株式会社テレビ東京、株式会社ローソンエンタテインメント

「行方不明展」とは

「行方不明展」は、気鋭のホラー作家・梨氏、そして「イシナガキクエを探しています」「飯沼一家に謝罪します」などで知られるテレビ東京プロデューサー・大森時生氏と共に、株式会社闇が企画・制作を手がけた展覧会です。あらゆる「行方不明」をテーマに、貼り紙や遺留品、都市伝説にまつわる物品を展示する展覧会です。これまで東京・名古屋・大阪で開催し、合計で約16万人を動員。SNSを中心に大きな話題を呼びました。現在は北海道札幌市のサッポロファクトリーにて2025年11月24日まで開催しております。

コメント

梨

樫村政則氏が『完全失踪マニュアル』を発表してから30年が、Frank M. Ahearn氏とEileen C. Horan氏が『How to Disappear: Erase Your Digital Footprint, Leave False Trails, and Vanish without a Trace （失踪の方法：デジタルの足跡を消し、偽の痕跡を残し、完全に姿を消す方法）』を発表してから15年が経ちました。世界は、それほど簡単には変わらないようです。

頓花聖太郎（株式会社闇）

例えば5年前であれば、このようなテーマがこれほど多くの方に受け入れられ、評価されることはなかったでしょう。近年、“不穏な感情を文化的に楽しむ”土壌が確実に育ってきたことを実感すると共に、本展を通じてその流れをさらに推進できたことを嬉しく思います。世界に多くのワンダーが満ちていきますように。

大森時生（株式会社テレビ東京）

行方不明展は「ここではないどこかへ」という極めて個人的な感情から生まれています。それは、現実の中でふと感じる微かな欠落への名付けの試みでした。それがACCという形で評価をいただけたことは、非常に感慨深いです。関わってくださったすべての方、そして来場者の方々に、心から感謝いたします。