願いを灯すランタンが夜空を彩るクリスマス限定イベント「Mistletoe Lantern Night」12月13日（土）、20日（土）、24日（水）開催！

リソルの森株式会社

体験型リゾート施設『Sport & Do Resort リソルの森』（所在地：千葉県長柄町、代表取締役社長：曽谷友紀）の温泉グランピングエリア「グランヴォー スパ ヴィレッジ」では、聖なる木“Mistletoe（ミスルトゥ）”の下で、冬の夜空へ願いを込めてランタンを飛ばすクリスマス限定イベント「Mistletoe Lantern Night（ミスルトゥ ランタン ナイト）」を、12月13日（土）、12月20日（土）、12月24日（水）の3日間開催します。

また、12月1日（月）～12月25日（木）の期間には、竹林整備のために伐採した竹を使って製作した約3mの「バンブークリスマスツリー」やクリスマスまでのカウントダウンを楽しむ「アドベントカレンダー」も登場し、クリスマスシーズンを彩ります。

さらに愛犬と泊まれるプライベート温泉付き宿泊エリア「Dear Wan Spa Garden（ディア ワン スパ ガーデン）」では、クリスマス限定の愛犬用クリスマスケーキ&おもちゃ付き宿泊プランを2025年12月19日（金）～25日（木）の期間販売します。愛犬との特別な時間をお過ごしいただけます。

１）聖なる木“ミスルトゥ”の下で過ごす、ロマンティックなXmas 冬の夜空に願いを込めてランタンを飛ばす「Mistletoe Lantern Night」

木々のざわめきが落ち着き、澄んだ空気の中にクリスマスの気配が静かに漂い始めるこの季節。リソルの森の温泉グランピングエリア「グランヴォー スパ ヴィレッジ」では、幻想的な冬の夜を彩るクリスマス限定イベント「Mistletoe Lantern Night」を開催します。

リソルの森にある聖なる木“ミスルトゥ（ヤドリギ）”は、冬の寒さの中でも青々とした葉を茂らせ、宝石のように輝く実をつけることから、“幸福”や“永遠の愛”の象徴として古くから親しまれてきました。ヨーロッパでは、クリスマスの夜にミスルトゥの下でキスを交わすと、その愛が永遠に続くというロマンティックな言い伝えも残っています。

本イベントでは、神秘的にライトアップされたミスルトゥが見守る中、冬の夜空へ願いを込めてランタンを飛ばす特別な体験をお楽しみいただけます。やわらかな光が森を包み込み、無数のランタンが星とともに舞い上がる光景は、まるで冬の夜に咲く花のよう。大切な人と過ごす、忘れられないクリスマスのひとときを演出します。また、ランタンを手にした瞬間を記念に残す「プロカメラマンによる記念フォト撮影会」も開催します。さらに、ランタン点灯打ち上げまでの時間には、軽食やクリスマス雑貨のお買い物を楽しめる「クリスマスマーケット」、チェロやピアノなどの生演奏を鑑賞できる「クリスマスコンサート」などの催しもご用意しています。

冬の夜空へ願いを込めてランタンを飛ばす「Mistletoe Lantern Night」

開催日：2025年12月13日（土）、12月20日（土）、

12月24日（水）

時間：

18:00～ 受付開始（19:30まで）

クリスマスマーケット開始（21:00まで）

＊受付後、ランタンに願いやイラストを書いていただ

きます。

18:30～ プロカメラマンによる記念フォト撮影会開始

（19:30まで）＠ホテルトリニティ書斎前

18:50～ クリスマスコンサート（19:20まで）

12月13日（土）チェロとピアノの生演奏

12月20日（土）アルプス音楽団の生演奏

12月24日（水）クラリネットとピアノの生演奏

＠ホテルトリニティ書斎1階ロビー

19:40～ ランタン点灯・打ち上げ

20:00 打ち上げ終了

プロカメラマンによる記念フォト撮影会開始

（21:00まで）

21:00 イベント終了

場所：ラク・レマンプールサイド

対象：12月13日（土）、12月20日（土）はご宿泊者様限定

12月24日（水）は日帰り参加OK

※悪天候の場合は、次の日に順延

料金：宿泊者 1基4,000円（税込）／一般 1基5,000円（税込）

＊プロカメラマンによる記念フォト撮影サービス付き

ランタン1基以上のご予約で、1グループ1カット無料プレゼント。

お写真は後日データでお渡しいたします。

詳細： https://www.resol-no-mori.com/grandvaux/event/kiji110.html

２）竹林整備のために伐採した竹を使って製作した約3mの「バンブークリスマスツリー」＆心躍るクリスマスまでのカウントダウン「アドベントカレンダー」

「グランヴォー スパ ヴィレッジ」内に、竹林整備のために伐採した竹を使って製作した「バンブークリスマスツリー」とクリスマスツリーをモチーフにした「アドベントカレンダー」が今年も登場。

バンブークリスマスツリーは、昨年リソルの森のスタッフで竹林整備を行い、伐採した竹を使って約1か月間をかけて製作した約3mのツリーです。竹筒の側面に笹の葉をイメージしたデザインで穴を開け、あかりが灯るように仕上げています。自然の温かみを感じられるクリスマスツリーです。

「アドベントカレンダー」は、期間中毎日楽しめる、遊び心あふれるイベントです。

開催日：2025年12月1日（月）～12月25日（木）

場所：バンブークリスマスツリー 焚火ガーデン（グランヴォー スパ ヴィレッジ内）

アドベントカレンダー グランヴォーショップ前（グランヴォー スパ ヴィレッジ内）

※アドベントカレンダーは、10:00~17:00の時間帯のみの設置

詳細： https://www.resol-no-mori.com/grandvaux/event/kiji95.html

３）愛犬と過ごすクリスマス～クリスマスケーキ&プレゼント付き宿泊プラン

2025年12月19日（金）～12月25日（木）までの期間、「Dear Wan Spa Garden」にて、愛犬と一緒にクリスマスを楽しめる特別な宿泊プランをご用意します。

飼い主様にはホテルパティシエ特製のクリスマスケーキ 「Noelプレート」と、ペット栄養管理士が手づくりした「愛犬用クリスマスプチケーキ」、さらに愛大へのクリスマスプレゼントを、ご宿泊のヴィラへお届けします。

「愛犬用クリスマスケーキ」は、千葉県産材料のオーガニック素材を使用しており、安心して食べることができます。原材料に使用しているモリンガは世界的に注目されているスーパーフードで、愛犬の免疫力の向上、消化機能のサポート、被毛や皮膚の健康維持、目ヤニの改善、骨や関節のサポートなどが期待できます。さらに、愛犬のお名前入りのネームタグをプレゼントいたします。

提供日：2025年12月19日（金）～12月25日（木）

料金：42.550円（税込）～/人

宿泊：VILLA twin/VILLA fourth、夕食（創作美膳）、朝食（モーニングBOX）、天然温泉『紅葉乃

湯』入浴

特典：

１.【飼い主様】ホテルパティシエ特製クリスマスケーキ 「Noelプレート」 1台

２.【愛犬】ペット栄養管理士の手づくり「愛犬用クリスマスプチケーキ」1個

３. 愛犬用おもちゃプレゼント

・「愛犬用クリスマスプチケーキ」について

総熱量：約193kcal（加工前値）

原材料：有機カムット粉、有機おから、千葉県産じゃがいも、ナチュラルゴートミルク、有機オリーブ

オイル、北アルプスの水、有機モリンガ、有機モリンガ、有機かぼちゃパウダー

詳細： https://www.resol-no-mori.com/recommend/kiji453.html

４）クリスマスケーキの予約もスタート！

甘みが濃厚で香り豊かな“紅ぽっぺ”を使用した「苺のクリスマスショートケーキ」

4号サイズ（直径12cm、3～4名分）と5号サイズ（直径15cm、5～6名分）のホールケーキをご用意しました。リソルの森ホテルパティシエ特製の豪華なクリスマスケーキです。

販売日：2025年12月13日（土）、12月20日（土）、

12月23日（火）～12月25日（木）

料金：4号 4,400円（税込）／5号 5,500円（税込）

受取場所：トリニティショップ（ホテルトリニティ書斎1階）/

レストラン スポール

予約開始：2025年10月25日（土）

詳細：https://www.resol-no-mori.com/recommend/kiji362.html

ご宿泊者様専用！ディナーの後にぴったりな「Noelプレート」

ご宿泊者様向けの約1～2名分サイズで小さめのミニクリスマスケーキをご用意しました。クリスマスディナーの後に味わうのにちょうどいいサイズで、クリスマスホリデーを華やかに演出します。

販売日：2025年12月13日（土）、

12月19日（金）～12月25日（木）

内容：Noelプレート（約14×7cm、高さ約7cm）

料金：3,300円（税込）

予約方法：各宿泊プランから「追加オプション」にてご予約

【「グランヴォー スパ ヴィレッジ」について】

「グランヴォー スパ ヴィレッジ」は、同施設のある千葉県・長柄町の長柄ふる里村が1979年7月に姉妹協定を結んだスイス・旧グランヴォー村との友好関係から生まれた、自然体験と天然温泉が楽しめるグランピング宿泊エリアです。

自然に囲まれた上質な宿泊体験ができる「テントキャビン」、アウトドアリビングと、アウトドアダイニングで森の四季を満喫できる「テラスハウス」、長期滞在にもおすすめの「テラスハウスプレミアム」ほか、ご宿泊の方のみご利用可能な露天風呂付き天然温泉「紅葉乃湯」や焚火ガーデン、ハンモックガーデンなどでお楽しみいただけます。

「リソルの森」内のスポーツ＆アクティビティが利用可能

施設内の本格スポーツ施設「メディカルトレーニングセンター」をはじめ、ロングジップやボルダリングなどのスポーツ＆アクティビティが宿泊料金内でご利用可能となっています。

＜対象施設＞

ロングジップスライド、フォレストアドベンチャー・ターザニア キッズコース、ミニゴルフ、ラク・レマンプール（夏季限定）、テニス、グリーントラック（400m）、ノルディックウォーキング、フットサル、ディスクゴルフ、長柄カルナの湯、サウナ、室内温水プール、オブスタクル、ボルダリング、テーブルテニス、スポンジテニス、バドミントン、バスケットボール、ユニカール、キッズ体操、インドアトラック（200m）、フィジカルフィットネス

＜対象除外施設（有料でご利用可能）＞

フォレストアドベンチャー・ターザニア、グラベルリンク

◇所 在: 〒297-0201 千葉県長生郡長柄町上野521-4

◇電話番号： 0475-35-3333

◇アクセス： ・東京湾アクアラインから圏央道利用 「茂原長柄スマートIC」から約5分。

・東関東自動車道、京葉道路利用 県道67号線「板倉IC」から約5分。