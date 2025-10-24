大きくて真っ黒なスライムがブラックフライデーにやってくる 「ドラゴンクエスト」スライムダークのぬいぐるみがナムコに登場！ 2025年10月31日(金)より展開開始

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、「ドラゴンクエスト」に登場するスライムダークのぬいぐるみを、2025年10月31日(金)より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」(以下ナムクレ)で展開します。

モンスターでありながら、そのキュートな見た目で愛されてきたスライム。多彩なバリエーションが存在し、シリーズ1作目からプレイヤーを楽しませ、時には苦しめてきたスライムたちの中から、今回はブラックフライデーに合わせた真っ黒なスライムダークがナムコに登場します。

ドラゴンクエスト AM おおきなもふもふぬいぐるみ スライムダーク

サイズ：約40cm

毛足の長い生地を使った『おおきなもふもふぬいぐるみ』シリーズから、真っ黒な「スライムダーク」のぬいぐるみが登場。手触りも気持ちよく、抱きしめると癒されるサイズ感です。

■取り扱い店舗

・取扱店舗一覧：https://bandainamco-am.co.jp/game_center/prize/detail.html?prize=P14266

・ナムコオンラインクレーン：https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/dragonquest202510R

◆「ナムコオンラインクレーン（ナムクレ）」とは◆

バンダイナムコアミューズメントが運営するオンラインクレーンです。

本物のクレーンゲームをスマホやPCでプレイし獲得された景品をご自宅へお届けします。

▼「ナムクレ」 詳細はこちら

「ドラゴンクエスト」とは

「ドラゴンクエスト」シリーズは、プレイヤー自身が主人公となり、世界を脅かす魔王を倒すために壮大な冒険物語を紐解いていくという、日本を代表するロールプレイングゲーム（RPG）です。1986年に発売されたファミリーコンピュータ用ソフト『ドラゴンクエスト』から、2017年に発売された『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて』までの本編11作品のほか、モンスターの育成・対戦要素に特化した「ドラゴンクエストモンスターズ」シリーズなど、100を超えるタイトルを生み出し、全世界でシリーズ累計9500万本以上の出荷・ダウンロード販売を達成しています。

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX (C)Bandai Namco Experience Inc.