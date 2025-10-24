【ＢＳ日テレ】ＢＳ日テレ初放送！韓国時代劇・朱蒙（チュモン）10月29日（水）スタート！！面白さ、人気、スケール、全てが圧巻！観始めたら止まらない！

韓国で最高視聴率52.67％を記録！さらに、韓国歴代トップとなる35週間連続視聴率1位記録を樹立！「宮廷女官～チャングムの誓い」に続く国民的ドラマとなった。

総制作費は約50億円、テーマパークにもなった広大なロケセットや豪華絢爛な美術・衣裳などでも一目瞭然、そのスケールは映画以上！

脚本は「オールイン～運命の愛」のチェ・ワンギュと、「チェオクの剣」のチョン・ヒョンス！

＜あらすじ＞

紀元前108年、漢の侵略により古朝鮮国が滅亡する。国を失った流民たちを率いて漢に抵抗する民族の英雄ヘモス(解慕漱)は漢軍との闘いで重傷を負い、河 伯(ハベク)族の娘ユファ(柳花)に救われる。やがてふたりは恋に落ち、ユファはヘモスの子を身ごもるが、それを知る間もなくヘモスは漢軍の矢に倒れてし まう。愛する人を失った悲しみの中、ユファはヘモスの親友で扶余(プヨ)の太子クムワ(金蛙)に保護されて男児を出産し、チュモン(朱蒙)と名付ける。心ひそかにユファを思うクムワは彼女を側室に迎え、友の忘れ形見チュモンにあきれながら、ソソノはなぜか彼のことが心に残る。その後、兄たちの策略でついに 宮中を追放されてしまったチュモンは、実父ヘモスであるとも知らず偶然出会った盲目の男性から武芸を学び、強く生まれ変わっていく。

＜相関図＞

＜番組概要＞

［タイトル］

韓国時代劇「朱蒙（チュモン）」

［放送日時］

2025年10月29日（水）ごご1時スタート！

毎週月曜～金曜 ごご1時～2時放送

［放送局］ ＢＳ日テレ

［放送話数］ 60分×81話

［スタッフ］

脚本：チェ・ワンギュ／チョン・ヒョンス

［出演者］

チュモン（朱蒙）役：ソン・イルグク

ソソノ役：ハン・ヘジン

テソ役：キム・スンス

クムワ役：チョン・グァンリョル

ユファ役：オ・ヨンス

ヘモス役…ホ・ジュノ

［コピーライト］

(C)All Rights Reserved by MBC 2006/7

