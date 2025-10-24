博報堂のスタートアップ支援ソリューション「Rally for Growth」、暮らしに四季の豊かさを届ける「TRINUS」社に出資

株式会社博報堂

株式会社博報堂（本社：東京都港区、代表取締役社長：名倉健司、以下博報堂）は、スタートアップ企業に向けたマーケティング支援と投資を行うソリューション「Rally for Growth」を通じ、枝ものサブスク事業「SiKiTO」を展開し生活者の暮らしに四季の豊かさを届ける株式会社TRINUS(本社：東京都中央区、代表取締役：佐藤真矢、以下TRINUS)に出資したことをお知らせします。

「Rally for Growth」は、世の中に変革をもたらすイノベーションカンパニーに対し、出資とマーケティング支援の両輪でコミットするスタートアップ支援ソリューションです。スタートアップと一心同体となり、事業の成長角度を最大化し、「キャズム（普及の壁）」を超えることを目指しています。

この度出資を決定したTRINUS社は、"美しくうつろう四季とともに暮らす”ことを幅広い世代に届けたいというコンセプトの元で「SiKiTO」ブランドを展開し、ご自宅に枝ものがサブスクリプションモデルで届く「枝もの定期便」や、枝ものを美しく飾りやすい専用花器「EDA VASE」などの雑貨の販売、さらに枝ものの良さを体験してもらうための「SiKiTO CAFE」の運営など、多様な事業を通じて、生活者と継続的につながるユニークな仕組みを実現しています。

「Rally for Growth」は、博報堂が持つ「生活者発想」と「クリエイティビティ」をふまえた生活者価値デザイン視点と、TRINUS社が多様な事業を通じて実現している「生活者と深くつながり続けるビジネス」を掛け合わせることで、より大きく新たな市場を創造できると考え、今回出資を決定いたしました。

博報堂は「Rally for Growth」を通じ、今後も、様々なステークホルダーとともにインキュベーションを推進し、新たな事業創造をサポートしてまいります。

【株式会社TRINUS 概要】

会社名：株式会社TRINUS

所在地：東京都中央区日本橋2丁目16-3 2F

代表者：代表取締役 佐藤真矢

URL ：https://trinus.co.jp

設立 ：2014年11月

事業内容

・共創型プロダクト開発プラットフォームの運営

・「SiKiTO」ブランドの展開（枝もの定期便、EDA VASE、枝もの雑貨、カフェ事業 等）

・地域資源を活用した商品開発、自治体との連携による産地形成

・サステナブルな製品・サービスの企画・開発

【Rally for Growth概要】

博報堂が長年培ってきた生活者発想とパートナー主義を強みに、スタートアップ企業の持続的なビジネス成長を実現するためのマーケティングプランを設計・実装するソリューションです。主にBtoCスタートアップ企業を対象とし、TVCMやデジタルにおけるマーケティングコミュニケーション領域に限らず、UI / UXといったCX領域やPR領域等、広範囲でのマーケティング戦略により、生活者のブランドへの愛着と購買促進を相乗効果で引き出します。必要に応じて資金提供も行い、スピード感を持って事業グロースに貢献していきます。



