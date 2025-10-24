アニメ化決定の大人気コミック『ゾンビのあふれた世界で俺だけが襲われない』の公式スピンオフ作品が「コミックシーモア」にて2025年10月24日より配信開始！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス（アニメイトグループ）は、青年向けフルカラーコミックレーベル「COMICらぐちゅう」の『ゾンビのあふれた世界で俺だけが襲われない 時子 IF STORY』を国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」にて2025年10月24日より配信を開始します。

■新連載！『ゾンビのあふれた世界で俺だけが襲われない 時子 IF STORY』■

ネットでバズった大人気フルカラーコミック『ゾンビのあふれた世界で俺だけが襲われない』。

単行本の累計発行部数は50万部を突破し、アニメ化も決定した本作の公式スピンオフ作品が

2025年10月24日より「コミックシーモア」にて配信開始します。

『ゾンビのあふれた世界で俺だけが襲われない』原作者・裏地ろくろの完全書き下ろしシナリオによる、人気キャラ“時子”がゾンビにならなかった並行世界の物語。

ゾンビに襲われない“武村雄介”が“時子”とともに立ち向かうのは、ゾンビなのか、それとも醜い人間なのか……。

コミックでしか読めない“新感覚ゾンビパニックストーリー”の新しい世界をお見逃しなく。

『ゾンビのあふれた世界で俺だけが襲われない 時子 IF STORY』

漫画：近藤ろぼ

原作：裏地ろくろ

キャラクター原案：増田ちひろ・サブロー

あらすじ：

アニメ化決定の人気作「ゾンビのあふれた世界で俺だけが襲われない」の公式スピンオフ作品。原作者・裏地ろくろの完全書き下ろしシナリオ。

“時子”がゾンビにならなかった並行世界で、ゾンビに唯一襲われない“武村雄介”は彼女と生き残るために力を合わせてゾンビに、そして人間たちに立ち向かっていく。そして物語の核心は、髑髏男がいたあの大学へと繋がっていく……。

本編のキャラクターも意外な形で登場。新感覚な終末世界をさらに深く楽しめる、誰にも知られていないもうひとつの物語。

作品公式サイト：https://comic-ragchew.jp/comics/zombietokiko/

■レーベル概要■

COMICらぐちゅう（COMIC Ragchew）

「COMICらぐちゅう」は、全編フルカラーの青年向けコミックレーベルです。話題のオトナ向けWeb小説を続々コミカライズします。また、オリジナル作品も計画中。「なりたい」を満たすだけでは物足りないオトナに、エッジの効いたコミック作品をお届けします。いつでも没頭したくなる、ほどよく刺激的な世界をお楽しみください。

レーベル公式サイト：https://comic-ragchew.jp/

レーベル公式X：https://x.com/comic_ragchew

【本件掲載の際は、権利表記のご記載をお願い致します】

(C) Kondo Robo・Uraji Rokuro / Frontier Works Inc.