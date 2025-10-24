新潟県魚沼市の飲食店Cafe & Bar LEALEAは秋の味覚♪魚沼市産サツマイモを使ったコラボメニューを開発しました！

Cafe&Bar LEALEA

新潟県魚沼市の飲食店Cafe＆Bar LEALEAは同市内の焼き芋専門店「焼き芋 MITSU²」とコラボレーションし、地元産サツマイモを使用したオリジナルメニューを10月11日（土）より販売開始しました。

【連携の背景】

当店Cafe & Bar LEALEAは、これまで魚沼市には無かった「ハワイアン」をコンセプトに、ハワイアンローカルの人気メニュー「モチコチキン」等を提供している他、家族連れを中心に定評のあるクレープのテイクアウト販売も行っています。自宅の一階車庫を改装した店内で、南国のゆったりとした雰囲気を提供しています。

また焼き芋専門店「焼き芋 MITSU²」さんは、市内で農業を営む滝沢ファームさんが冬季限定で営業している焼き芋専門店です。魚沼の自然で採れた自家栽培のさつまいもを使用し、さまざまな品種の焼き芋を楽しめます。

今回のコラボに至った背景は、地産地消の推進と、事業者同士の連携により地域経済の活性化を図りたいという２者の思いが一致したことがきっかけです。「魚沼市の農産物を、魚沼市の飲食店が発信する」ことで、地元の素材の価値を再発見し、農家と飲食店がそれぞれの強みを活かしながら地域の魅力を高め、地域経済の循環を促進することを狙いとしています。

今後もCafe＆Bar LEALEAでは、市内事業者とのコラボを通じて、魚沼市産農産物の魅力発信と地域内循環の拡大に取り組んでいきます。

【コラボメニュー紹介】

「MITSU²のまるごと焼き芋クレープ」、「MITSU²の焼き芋ブリュレプレート」

魚沼市産の焼き芋を丸ごと使用し、クリームと一緒に包み込んだ贅沢なクレープと、焼き

芋に濃厚バニラアイス、キャラメルソースをのせた焦がしブリュレです。（クレープは店内飲

食・テイクアウトどちらも可。ブリュレは店内飲食のみの提供。）

【提供開始日】

令和７年１０月１１日（土）から

【問い合わせ】 【連携協力】

Cafe&Bar LEALEA 魚沼市商工会

946-0076魚沼市井口新田２９４－１ 946-0011魚沼市小出島１２０９‐１１

公式Instagram：@ cafebar_lealea TEL：025-792-2124 担当：大野

HP：https://cafebarlealea.wixsite.com/my-site-1

TEL：025-706-0528 担当：小幡麻里代