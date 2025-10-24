【販売開始】おしゃれで可愛いのにしっかり入る！軽くて大容量の保冷保温ランチバッグ「プチボンボン」。通年使えるオールシーズン対応。チャック付きで使いやすい手提げタイプのお弁当袋。通勤・通学にぴったり◎

Fun Standard株式会社保冷保温ランチバッグ「Petit Bonbon（プチボンボン）」

Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森広貴）が展開するブランド BELLEMOND（ベルモンド）は、

おしゃれで可愛い見た目と実用性を兼ね備えた保冷保温ランチバッグ「Petit Bonbon（プチボンボン）」の販売を2025年9月に開始しました。



丸みのあるフォルムと上品な素材感が特徴で、通勤・通学などの毎日に心地よく寄り添うオールシーズン対応のアイテムです。

商品情報

500mlペットボトル・タンブラー・豆乳を入れてみる500mlペットボトル・タンブラー・豆乳を入れても余裕の大容量なのに可愛いスマホや小物を入れられるサイドポケットを装備[動画: https://www.youtube.com/watch?v=CS1fFHsC1ug ]

商品名：Petit Bonbon（プチボンボン）

価格：1,480円（税込）※時期により変動あり

仕様：保冷保温・チャック付き・手提げタイプ

重量：約135g

販売先：Amazon／楽天市場BELLEMOND公式ショップ

※カシスフラワーは11月上旬に在庫化される予定

柔らかな素材と丸みのあるフォルム

楽天市場公式ショップ :https://item.rakuten.co.jp/mobile123/b1571lnbag/Amazon公式ストア :https://www.amazon.co.jp/stores/page/BC57E8C9-9B88-4F7B-82EF-044571A92652?channel=PRT-B1571-Petite

「Petit Bonbon（プチボンボン）」は、やわらかなコーデュロイ調の素材と、コロンとした丸みのあるフォルムが印象的なランチバッグ。

見た目の可愛らしさと上品な印象を両立し、どんなシーンにもなじみます。

可愛いのに頼れる収納力

コンパクトながら、お弁当箱やスープジャー、水筒やペットボトルまでしっかり収納可能。

毎日のランチにちょうどいいサイズ感で、見た目以上の実用性を発揮します。

保冷・保温対応でオールシーズン快適

ちょうどいいサイズ感プチボンボンの容量のイメージ

内側にはアルミ素材を採用。

夏は冷たいドリンクを、冬は温かいお弁当を快適な温度で持ち運べます。

通年使える仕様で、1年中活躍するアイテムです。

使いやすさを考えた細やかな設計

内側には、保冷保村ができるアルミ素材

開口部はダブルファスナー仕様で、大きく開いて出し入れスムーズ。

フロントポケットにはカトラリーやスマートフォンなどを収納でき、整理整頓にも便利です。

約135gと軽量で、手提げとしても持ちやすく、通勤・通学・ピクニックにも最適です。

カラーは全4種類。毎日を彩るラインナップ

紐付きダブルファスナーディッシュやカトラリーをいれるフロントポケットもある

ピンクリボン、ミルクベージュ、カシスフラワー、チェリーハートの4色展開。

やさしいトーンでまとめたカラーは、季節やファッションを問わず使いやすく、飽きのこないデザインです。

ピンクリボンミルクベージュ

カシスフラワーチェリーハート

BELLEMOND（ベルモンド）について

BELLEMONDのブランドロゴ

BELLEMOND（ベルモンド）は、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ）が展開するライフスタイルブランドです。

「暮らしにプラスの心地よさを」をテーマに、スマートデバイスアクセサリーや日傘、バッグなど、

日常に“ちょっと良い”を加えるアイテムを提案しています。

デザイン性と機能性を両立し、日々の暮らしに寄り添うプロダクトを通じて、上質で快適な時間を届けます。

【BELLEMOND公式ショップ】

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/378CB368-6A7C-4B49-A2F6-92511350DFE6?channel=PRT-brand

楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/mobile123/

【BELLEMOND公式メディア】

BELLEMOND公式サイト：https://www.bellemond.jp

tiktok：https://www.tiktok.com/@bellemond_official

YouTube ：https://www.youtube.com/@bellemond_official

X：https://x.com/bellemond_jp

Instagram：https://www.instagram.com/hareshizuku.official/

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/