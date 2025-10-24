脳機能測定に基づく客観的メンタルヘルスサービス「マインドメーター」が 経済産業省推進の選択支援ツール「ウェルココ」に正式掲載

株式会社トータルブレインケア

株式会社トータルブレインケア（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：河越眞介）は、2025年10月10日公開の経済産業省が推進する「職域における心の健康サービス選択支援ツール ウェルココ」に弊社のメンタルヘルスサービス 「マインドメーター」 を正式に掲載いたしましたことをお知らせいたします。

「マインドメーター」は、ゲーム感覚で楽しく継続できる認知機能評価ツール（CogEvo(R)）を活用し、従業員のメンタルヘルス、ワーク・エンゲイジメント、生産性の基盤となる認知機能を客観的に可視化するサービスです。

ウェルココは、企業が導入できる「心の健康サービス」の選択を支援するWebツールです。課題に応じて活用できるソリューションを知ったり、相談できる専門的なサービス提供事業者を見つけることができます。今回の掲載は、「マインドメーター」が東京大学デジタルメンタルヘルス講座との共同研究に基づく科学的な効果検証を経て、その信頼性と有用性が認められたことを示します。

株式会社トータルブレインケアは、ウェルココへの掲載を通じて、企業の心の健康投資の拡大を支援し、「健康経営優良法人」を目指す企業、特に中小企業における質の高いメンタルヘルス対策の推進に貢献してまいります。今後は、API連携によるライセンスビジネスを主体とし、既存データ活用や分析頻度向上を実現するサービス実装を進め、競合を作らない戦略展開を推進してまいります。

ウェルココについて

ウェルココは、雇用主が自社のニーズに応じた心の健康関連サービスの選択を支援するための仕組みとして、産官学の共同事業体（一般社団法人 心の健康投資推進コンソーシアム）によって運営されています。

企業にとって「心の健康」投資のメリットや効果、サービスの品質や選定基準が不透明という課題がある中、ウェルココは共通の項目で情報開示を行い、サービスの効果に関する根拠の蓄積や質の担保を目指しています。

マインドメーターについて

- ウェルココの詳細について(https://wellcoco.jp/)- 「心の健康」投資・実践をサポート 産官学開発のWebツール『ウェルココ』本格始動(https://mwi.or.jp/wsignep/wp-content/uploads/2025/10/20251010_welcoco.pdf)

「マインドメーター」は、従来のメンタルヘルス対策の課題を解決し、健康経営の質向上に貢献します。

- 客観的で定量的な評価・３つの認知機能に関する簡単なゲーム（タスク）を実施してもらう事で、認知機能を客観的に定量評価します。・東京大学デジタルメンタルヘルス講座との共同研究により、これらの定量評価が、抑うつ、不安、疲労、不眠といったメンタルヘルス指標およびワーク・エンゲージメント、生産性と有意な相関がある事が実証されています。- 継続性と利用促進ゲーム感覚で楽しく継続できることにより、頻度高く利用しやすくなっています。これにより従来の年1回のストレスチェックを待たずに、従業員は自身のメンタル状態の変動を随時把握でき、高ストレス状態への移行前の能動的なセルフケア（一次予防）を促すことが期待されます。ダッシュボードイメージ（開発環境）

マインドメーターに搭載されるゲーム（タスク）

■株式会社トータルブレインケアについて■

株式会社トータルブレインケアは、「認知機能の見える化」で、人々が主体的に QOL の向上と真の健康を手に入れ、生涯現役を実現すると共に、医学・医療・介護分野で培ったエビデンスと実績により、健康経営・ヒヤリハット・スポーツ分野においても、様々なソリューションと共に次世代型ヘルスケアビジネスを創造し続けます。

URL: https://tbcare.jp/

■本件に関するお問い合わせ先■

株式会社トータルブレインケア

担当 篠田

TEL :078-335-8467

E-Mail : info@tbc410.com

