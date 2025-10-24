エルメで地方ビジネスを支援！LINE集客セミナーを開催

株式会社ミショナ

株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2025年10月17日（金）に「LINE集客＆代理店説明会」をオンラインで開催しました。

当日は、LINE公式アカウントを活用した集客やCRM（顧客関係管理）の具体策を中心に、同社の拡張ツール「L Message（エルメ）」の導入方法、さらに代理店制度の仕組みを紹介。地方の中小店舗からも多くの関心が寄せられました。



■地方ビジネスの課題を“L Message”で解決へ

説明会では、和菓子販売店の経営者から「LINEを活用して自店舗の集客を強化したい」との相談が寄せられました。

Instagramでは継続的に発信を行っていたものの、LINE公式アカウントを十分に活用できていないことが課題でした。

こうした課題に対して、LINEは国内利用者9,900万人を超える生活インフラであり、地域に根ざした小規模店舗でも集客や売上アップに大きく貢献できる点を解説。

実際に、菓子店や美容サロンなどの店舗でも「顧客との接点をLINEで作ることで、来店率・リピート率の向上」が確認されており、以下のような具体的な成果事例が共有されました。

・美容サロン：6か月で友だち数4.3倍、売上200％超

・学習塾：問い合わせ3倍、売上2倍

・オーダースーツ店：新規客3倍、売上＋1,000万円



■LINE広告を活用した新規集客も容易に

説明会では、LINE広告の一種である「友だち追加広告」による集客方法についても紹介されました。

同広告は成果報酬型で、1件あたり200円前後という低コストで配信可能。さらに居住地や年齢層、興味関心などを絞ったターゲティングにも対応しているため、初めてオンライン広告を活用する方でも導入しやすい点が特徴です。

こうした仕組みにより、都市部だけでなく地方においても見込み顧客へのアプローチや来店促進の機会が広がることが示され、「LINEを活用した地域マーケティングの重要性は、今後さらに高まっていく」との見解も共有されました。







■代理店制度による新たなビジネス展開





後半では、LINE構築スキルを学び、自身の顧客にサービス提供ができる「代理店制度」についても紹介されました。

「導入支援コース（3か月）」では自社運用に必要な知識を学び、「代理店コース（6か月）」では構築代行や運用支援を通じて収益化できる実践的なカリキュラムが提供されます。

代理店にはツール利用料の20～30％が継続的に支払われる仕組みがあり、1件あたり30～60万円規模の構築案件も多数。

地方では競合が少なく、安定的な副業・事業拡大のチャンスとして注目を集めています。







■学びから実践へ、“誰でも始められる”環境を整備





参加者からは、「操作が簡単で専門知識がなくても始められる」「学んだ内容をすぐに自店舗で試せる」との声が多く寄せられました。

説明会を通じて、L Messageが持つ自動化とマーケティング支援の力を実感する機会となり、今後のビジネス成長への期待が一層高まっています。





L Message（エルメ）について





L Message（エルメ）は、株式会社ミショナが提供するLINE公式アカウント拡張ツールです。

主な機能は以下の通りです。

・メッセージ配信

・フォーム作成

・予約受付・管理

・商品販売・決済

・データ分析

これにより、事業者は顧客対応から集客・売上管理までをLINE上で一元化でき、効率的なマーケティング活動が可能となります。







次回開催情報

詳細はLINE公式アカウントでご案内しますので、お手数ですが以下のリンクより登録いただき、お問合せください。





友だち追加リンク：

http://go.lmes.jp/landing-qr/1656886828-yoaLLZlp?uLand=ooa3ai





L Message（エルメッセージ）公式HP

L Message（エルメッセージ）は、以下のリンクからご利用いただけます。

https://lme.jp/?prtimes