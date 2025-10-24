「いわてで見つけるキミの仕事 林業編 inメタバース」を11月8日に開催！

岩手県

　岩手県は、メタバース空間を活用した林業分野の就業相談会「いわてで見つけるキミの仕事 林業編inメタバース」を2025年11月8日（土）に開催します。


【URL】https://pref-iwate-metaverse.com/syugyo/





　本県の森林資源は利用期に入っており、木材需要の高まりや伐採後の再造林等森林整備に対応する人材の確保・育成が課題となっています。


　そこで、新規就業者の確保に向け、メタバース空間を活用し、全国の就業希望者を対象とした就業相談会を開催するものです。


　メタバース空間を活用した林業分野の就業相談会は、岩手県では初めて実施します。


　実施概要

１　イベント名


　　いわてで見つけるキミの仕事 林業編 inメタバース


２　開催日時


　　令和７年11月８日（土）13：00～16：45


３　会場


　　メタバース空間上（インターネット上の仮想空間）


４　プログラム


　（１）オープニング


　（２）新規就業セミナー


　　　ア　岩手県の森林・林業の概要に関する説明（岩手県）　


　　　イ　いわて林業アカデミー修了生による活動事例発表


　（３）個別相談会


　　 ・県内の林業経営体との個別相談


　 　・公益財団法人岩手県林業労働対策基金による就業相談


　 　・いわて林業アカデミーの研修案内


　（４）エンディング


５　参加費


　　無料


６　申し込み方法


　　次のQRコードから専用サイトにアクセスしてください







　問い合わせ先

　岩手県農林水産部森林整備課


　TEL：019-629-5785


　e-mail：AF0011@pref.iwate.jp