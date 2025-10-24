TVアニメ『ぼのぼの』初の長編エピソード「オリちゃんのこと」放送決定！！ いがらしみきお先生＆オリちゃん役の声優・関智一さんよりコメント到着！！

株式会社ADKエモーションズ

エイケン（ADKエモーションズ グループ会社）が制作するTVアニメ『ぼのぼの』の最新情報をお知らせいたします。

2026年に連載40周年、TVアニメ放送10周年を迎える『ぼのぼの』は、明日10月25日(土)放送の第485話より、10年の歴史の中で初となる長編シリーズ「オリちゃんのこと」を放送することが決定しました。「オリちゃんのこと」は、「まんがくらぶ（竹書房刊）」2008年4月号～2009年7月号にわたって掲載され、コミックス第33巻に収録されています。

本シリーズは全16回の放送を予定しており、2026年2月14日(土)放送予定の最終16回目は、アニメ放送の大きな節目となる第500話に到達いたします。シリーズの中心となる「オリちゃん」を演じるのは、『ぼのぼの』初出演となる関智一さん。なんでも食べちゃう不思議な子「オリちゃん」をどう演じられるのか、ぜひご注目ください！

「オリちゃんのこと」放送を記念し、原作者・いがらしみきお先生よりメッセージ＆描き下ろしイラスト、オリちゃんを演じる関智一さんよりインタビューコメントが到着！

シリーズを通して感じられる『ぼのぼの』の世界をどうぞお楽しみください。

TVアニメ『ぼのぼの』初長編シリーズ

「オリちゃんのこと」放送情報

第485話「オリちゃんのこと１.」

2025年10月25日（土）あさ5:22～5:30

フジテレビにて放送

（FOD・TVerにて1週間見逃し配信実施)

第486話 2025年11月 1日(土) あさ5:22～5:30

第487話 2025年11月 8日(土) あさ5:22～5:30



出演 ぼのぼの 雪深山福子

シマリスくん 雄賀多あや

アライグマくん 高野慎平

オリちゃん 関智一

■『ぼのぼの』原作者いがらしみきお先生からメッセージ&描き下ろしイラストを頂きました！

関智一さん 出演記念インタビュー



＊ゲスト出演のオファーを受けた際の心境など、お聞かせください。

以前「忍ペンまん丸」でお世話になった、いがらしみきお先生の作品で、勿論存じ上げてましたので、関われる事になってとても嬉しかったです！



＊「オリちゃん」について、初見時、演じてみての印象をお聞かせください。

オリちゃんは謎の存在で、皆んなを困らせたりもしますが、憎めない雰囲気と、なんと言っても顔芸wどんな声をつけるか、相談しながら楽しく演じさせて頂きました。

いがらし先生も現場にお越しになっていて、再会できたのも嬉しかったです。



＊視聴者の方へのメッセージをお願いします。

楽しく収録に参加しました！その楽しさが、作品を通じて皆さんに届いたら良いなと思っています。放送を楽しみにお待ち下さいね！

「オリちゃん」について

いがらしみきお先生の画業30周年記念作品。シリーズ屈指の大長編4コマ漫画として描かれた。なんでも食べちゃう不思議な子「オリちゃん」とぼのぼの達の優しくも厳しい物語―――。

コミックス33巻に収録されている。

-ぼのぼの-

1986年から連載が続き、累計発行部数950万部を超えるいがらしみきお原作の大人気コミックス。

テレビアニメがフジテレビにて（毎週土曜日あさ5:22より）好評放送中。FODにて見逃し配信実施中。

へんな事や不思議な事に興味を示してしまうラッコの子供『ぼのぼの』を中心にゆるくてかわいい

キャラクターたちが、生きる事の真理をゆったり感じたり、見せたりしてくれます。



◯アニメ 「ぼのぼの」DVD 第36巻 販売中

●コミックス 「ぼのぼの」49巻 販売中

「ぼのぼのS 1～2巻」「ぼのちゃん」シリーズ 全8巻

「でぶぼの」「いぬぼの」「ぼのぼの人生相談」全2巻 販売中

ぼのぼのえほん『ボクたちの森のこと』 販売中 (いずれも 竹書房 刊)



■放送情報

毎週土曜日 5:22～ フジテレビ

アニマックス 放送中



■配信情報

毎週土曜日放送後より 最新話を追加

FOD https://fod.fujitv.co.jp/s/genre/anime/ser5353/

制作 フジテレビ・エイケン



ぼのぼの公式HP https://www.bonoanime.jp/

ぼのぼの公式X https://x.com/BONOBONO_nokoto

ぼのぼのイベント情報公式X https://x.com/BN_event_nokoto

ぼのぼの公式Facebook https://www.facebook.com/1986bonobononokoto/

ぼのぼの公式Instagram https://www.instagram.com/bonobono_nokoto/

ぼのぼの公式オンラインショップ「ぼのグッズのこと」 https://www.bonoshop.jp/

YouTube＿アニメぼのぼの公式チャンネル https://www.youtube.com/c/BONOBONOchannel

DVD/BD情報 https://www.takeshobo.co.jp/sp/bono_anime/



エイケンHP https://eiken-anime.jp/

YouTube＿エイケン公式チャンネル https://www.youtube.com/c/Eiken_Anime



