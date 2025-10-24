2Dクリエイター必見！Live2D主催イベント『alive 2025』協賛企業を公開 - 業界注目の企業が参加決定！
2Dイラストに立体的なアニメーションを加える表現技術「Live2D（ライブツーディー）」の研究開発を中心に事業を展開している株式会社Live2D（本社：東京都新宿区、代表取締役：中城哲也、以下、Live2D社）は、2025年12月12日(金)に開催するLive2D社主催イベント『alive 2025』の協賛企業情報を公開しました。
alive 2025 チケット好評販売中！
『alive 2025』とは？
『年に一度、2D表現を愛する人々が集う祭典』
「alive」は、2D表現に関わるすべてのクリエイター・企業・教育機関が集まり、技術・表現・情熱を共有するLive2D社主催のイベントです。
2025年は新企画「Live2Dキャリアミートアップ！」を加え、登壇・展示・交流の3つの軸で、2D業界の“今”と“これから”を発信します。
【こんな方におすすめ】
- Live2Dや2D表現の最新動向を知りたい方
- 大手企業のLive2D制作事例やノウハウを学びたい方
- クリエイター・学生・企業としてLive2Dをキャリアに活かしたい方
- 企業・教育機関・クリエイター同士で交流したい方
協賛企業一覧
本イベントの協賛企業をご紹介いたします。（順不同・敬称略）
- ANYCOLOR株式会社
- 株式会社セルシス
- カバー株式会社
- 株式会社f4samurai
- G2 Studios株式会社
- 株式会社イクリエ
- 株式会社サムザップ
- AUTOMATON
- CG-ARTS(公益財団法人画像情報教育振興協会)
- Elgato
- HIGH-END Games
- TourBox Tech Inc.
- 株式会社てくてくの森
- 東京コンテンツインキュベーションセンター
- 株式会社mirukia
- 株式会社Folcy
- 株式会社BUGTOOL
- 株式会社狐福工房
- GALLERIA
- ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社
- 京都芸術デザイン専門学校
- 東洋美術学校
※各協賛企業が参加するセッション、展示ブース、キャリアミートアップの詳細は11月上旬公開予定
開催概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24818/table/129_1_604fc214131deb366de4bcae60c6d3b2.jpg?v=202510251258 ]
※オンライン配信はございませんが、一部セッションは後日アーカイブ配信予定です。
チケット情報
入場することで次のコンテンツに参加いただけます。
セッション／基調講演／Live2D Creative Awards表彰式／展示ブース／キャリアミートアップ
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/24818/table/129_2_d83fe17d45dae8d2e67372758c26a528.jpg?v=202510251258 ]
※チケットは先着順での販売です。定員に達し次第、販売終了いたします。
※学生チケットは受付時に学生証による本人確認を行います。
🎟 チケット購入ページ：
https://alive2025.peatix.com
