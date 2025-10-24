ネコ耳メイドやウサ耳ゆかた姿の特別な描き下ろしを使用したグッズやオリジナルメニューをご用意！「『おとなしそうな男子のとんでもない秘密を知ってしまった』 in 22カレー」開催決定！

株式会社マズル

株式会社マズル（本社：東京都千代田区 代表取締役：近内 裕基）は、10月31日(金)より「『おとなしそうな男子のとんでもない秘密を知ってしまった』in 22カレー」を開催いたします。



■イベント概要

「『おとなしそうな男子のとんでもない秘密を知ってしまった』in 22カレー」

閏井くんのネコ耳メイドやウサ耳ゆかた姿の特別な描き下ろしを使用したグッズや

『おとなしそうな男子のとんでもない秘密を知ってしまった(おとなぴ)』をイメージしたオリジナルメニューをご用意しています！

■開催詳細

10月31日(金)～11月18日(火)

※休業日：水曜

22カレー公式X (@22Curry_shop)にて発信の営業日カレンダーをご確認ください。

場所：東京都千代田区外神田一丁目11-6 小暮ビル2F

■カフェメニュー



●Food

・閏井くんのバターチキントマトカレー(やや中辛) 1,650円(税込)

・閏井くんの野菜ゴロゴロカレー(中辛) 1,650円(税込)

・つまみ食いポテト 880円(税込)

・甘辛いカレーボール 880円(税込)

・ぷちワッフルベリーソース アイスをのせて 1,210円(税込)

・ふわふわキラキラシュガードーナッツ 1,210円(税込)

●Drink

・猫耳閏井くんのいちごオーレ 880円(税込)

・うさ耳閏井くんのぶどうソーダ 880円(税込)

・爽やか閏井くんのレモネード 880円(税込)

・閏井くんのほっとミルクティー 880円(税込)

【カフェメニュー注文特典】

メニュー１品ご注文につき、「特製コースター」(全6種)をランダムで1枚プレゼント！

サイズ：約H86mm × W86mm

※数量限定のため、なくなり次第終了となります

※ランダムでのお渡しのため、絵柄はお選びいただけません

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます

※特典の不良交換のご対応はできかねます



■商品ラインナップ

・ トレーディングメタル缶バッジ

全8種 BOX8個入り ブラインド仕様

1PACK \550(税込)

1BOX \4,400(税込)

※お一人さま1会計につき3BOX(24PACK)まで

・トレーディングスクエア缶バッジ

全8種 BOX8個入り ブラインド仕様

1PACK \550(税込)

1BOX \4,400(税込)

※お一人さま1会計につき3BOX(24PACK)まで

・ミニアクリルポップCollection

全6種 BOX6個入り ブラインド仕様

1PACK \770(税込)

1BOX \4,620(税込)

※お一人さま1会計につき3BOX(18PACK)まで

・アクリルスタンド(描き下ろしバージョン)

全2種

各\1,760(税込)

※お一人さま1会計につき各3点まで

・アクリルキーホルダー(描き下ろしバージョン)

全2種

各\880(税込)

※お一人さま1会計につき各3点まで

・フィルムキーホルダー

全2種

各\990(税込)

※お一人さま1会計につき各3点まで

・クリアファイル

全2種

各\495(税込)

※お一人さま1会計につき各3点まで

・アクリルスタンド

全4種

各\1,760(税込)

※お一人さま1会計につき各3点まで

・アクリルキーホルダー

全3種

各\880(税込)

※お一人さま1会計につき各3点まで

・クリアポーチ

全1種

\2,750(税込)

※お一人さま1会計につき3点まで

・マグカップ

全1種

\2,200(税込)

※お一人さま1会計につき3点まで

・トートバッグ

全1種

\2,860(税込)

※お一人さま1会計につき3点まで



・カレー皿

全1種

\2,860(税込)

※お一人さま1会計につき3点まで



・スプーン

全1種

\1,100(税込)

※お一人さま1会計につき3点まで

・クロッキーブック

全1種

\990(税込)

※お一人さま1会計につき3点まで



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます

※お一人さま1会計あたりの購入制限がございます

※購入制限は予告なく解除となる場合がございます

※スタッフの指示に従っていただけない場合、販売をお断りすることがございます

※当日の状況によりご案内が変更となる場合がございます

※不良品以外の返品・交換はお受けできかねますので、あらかじめご了承ください

※店舗の営業状況および展開につきましては、情勢により変更となる場合がございます

【商品購入特典】

1会計、2,500円(税込)お買い上げごとに「特製カード」(全6種)をランダムで1枚プレゼントいたします。

サイズ：約H91mm × W51mm

※数量限定のため、なくなり次第終了となります

※ランダムでのお渡しのため、絵柄はお選びいただけません

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます

※特典の不良交換のご対応はできかねます

※レシート合算不可となります

【マズルオンラインショップ】

■通販期間

2025年11月27日(木)12:00～2025年12月18日(木)23:59まで

お届け予定：2026年1月上旬

※全ての商品を販売しない場合がございます。

※今後の状況を見てご案内いたしますので、22カレー公式X(@22Curry_shop)をフォローしてお待ちください。

イベント特設ページ：https://www.muzzle.co.jp/otonapi/20251031_22curry/

22カレー公式X：https://x.com/22Curry_shop

マズルオンラインショップ：https://shop.muzzle.co.jp



(C)カシバ／一迅社