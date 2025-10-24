季節限定発売 夏の酷暑・秋の適度な降雨。天候に恵まれ、今年の果実は最高の出来！例年より2回りほど玉太りの良い「オリーブの浅漬」で秋の実りを堪能！

日本オリーブ株式会社

日本オリーブ株式会社（所在地：岡山県瀬戸内市牛窓町、取締役社長：服部芳郎）は、牛窓自社農園産マンザニロ種を100％使用した早摘みオリーブの実の塩漬け「赤屋根 オリーブの浅漬」を2025年10月25日（土）に直営店や通信販売などで季節限定発売します。

2025年9月24日、選果風景

25日（土）の発売に先立ち、ご予約は24日（金）9：00開始

https://www.nippon-olive.co.jp/fs/ushimado/100105

♦オリーブのピクルスとは異なるオリーブの浅漬

年中入手しやすい輸入品のオリーブピクルスは、発酵による独特の風味があるものがほとんど。

一方、日本には薄塩で漬け込み、素材が本来持つ味を楽しむ「浅漬け」という伝統的レシピがあります。私たちは、オリーブの中でも、「味良し、果肉の食感良し、種と実の離れ良し」のマンザニロ種を、枝からひと粒ひと粒丁寧に摘み、選果、渋抜き、漬け込みをして、ご家庭ですぐにお召し上がりいただけるよう、今年も季節限定品として発売いたします。

「うわあ～大きい！」「つやつやできれい！」「美味しそう！」と選果スタッフもテンションハイ！

♦今年の出来は？おすすめの食べ方は？

今年は夏の酷暑と秋の降雨という天候に恵まれ、さらに果実の傷へとつながる台風の襲来もなかったため、過去最高の出来となりました。

ご飯はもちろん、日本酒、ビール、ワイン、シャンパンやカヴァなどのおつまみにもぴったりな“珍味”オリーブの浅漬を毎日の食卓に、またパーティで、お楽しみください。

そのままでも美味しいですが、上質なエキストラバージンをまとわせると、さらに美味しさがアップします！赤屋根 オリーブの浅漬

【商品情報】

商品名 グリーンオリーブ塩漬

（愛称：赤屋根オリーブの浅漬）

容 量 100g（固形分）

価 格 864円（税込）

限 定 おひとり様3袋まで

発 売 2025年10月25日（土）

製造数 1,400袋（予定）

販 路

１.牛窓オリーブ園内直売店「オリーブショップ」 電話0869-34-2370

２.通信販売

【企業情報】

第二次世界大戦中、岡山県有数の商家の第11代当主 服部和一郎は「食料確保のため、山を芋畑に」と軍部から要請され、「芋畑にすると、瀬戸内の素晴らしい景観が損なわれる。オリーブは薬用になり、食用になり、灯火にもなる」と考え、1942年4月19日、開墾した阿弥陀山中に、平和の象徴オリーブを植樹しました。

1949年6月1日、日本オリーブ株式会社を設立と同時に、第一号商品「オリーブマノン バージンオイル」（オリーブ油100％の純粋化粧用油）を発売。

日本でのオリーブオイル需要増に対応するため、1992年には世界一のオリーブ生産国スペイン トルトサにも自社オリーブ園を開設し、現在、牛窓オリーブ園で10ha、約2,000本、トルトサオリーブ園で45ha、約3,100本の栽培・収穫・加工を生産者として行いながら、オリーブのオイルのみならず果汁・ 葉エキスなどの基礎研究・医薬部外品や化粧品の商品開発、販売を行っています。

【会社概要】

社名：日本オリーブ株式会社

代表取締役社長：服部芳郎

住所：岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓3911-10

牛窓オリーブ園

【牛窓オリーブ園情報】

1942年、創業者服部和一郎（現社長の曽祖父）は百年先の牛窓の景観を保つため、また、「オリーブは薬用になり、食用になり、灯火にもなる」と考えて阿弥陀山を開墾してオリーブ園を開園しまし

た。現在、約10haに約2,000本の規模で栽培を行いながら、年間約９万人（2018年度）が訪れる岡山県南有数の観光スポットとなっています。年中無休・入場無料

https://x.gd/ZViSn