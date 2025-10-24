中国ドラマ「慶余年２～麒麟児、挑む～」DVD-BOX発売決定！

株式会社コンテンツセブン

チャン・ルオユン主演の大ヒット爽快歴史エンターテインメント「慶余年」の第２弾！

「慶余年２～麒麟児、挑む～」のDVD-BOXを2026年１月14日（水）に発売いたします。

衝撃の結末から5年、あの破天荒英雄＜ヒーロー＞がついに帰ってきた──。物語は、前作の直後からスタート。范閑の訃報に天下が震撼する中、彼は奇策で危機を切り抜けるも、再び絶体絶命の状況に追い込まれてしまう。

現代の記憶を持ったまま戦乱の世に転生し、次々と降りかかる試練を突破していく破天荒な英雄・范閑を演じるのは、前作に引き続き中国を代表する実力派俳優チャン・ルオユン。数々の作品で培った演技力にさらに磨きをかけ、本作では圧巻の憑依力を発揮する。

婚約者・林婉児もリー・チンが続投し可憐かつ勇敢なヒロインを好演。そして、中国時代劇ファン垂涎の名優、チェン・ダオミンやウー・ガンら豪華キャストも顔をそろえ、圧倒的な存在感を放つ演技で、物語をさらに深みのあるものへと昇華させる。

言氷雲役には、前作でシャオ・ジャンが演じた役を引き継ぎ、『A LIFELONG JOURNEY－人世間－』などで知られるウー・シンジエンが新たに登場。真面目なキャラクターはそのままに、范閑との軽妙なやりとりも軽やかに演じている。

公開前から熱い視線を集め、配信直前の視聴予約数は1,800万を超え、中国ドラマ史上最高記録を更新！ 配信後も2024微博視界大会や2024騰訊視頻金鵝栄誉、そしてCMG第3回中国テレビドラマ年間祭典で年間優秀ドラマ賞や演技部門賞、年間海外プロモーション大賞など25の栄冠に輝いた本作。中国のみならず国内外で圧倒的な影響力を誇り、その勢いは今なお止まらない！

宮中の権力闘争や陰謀に巻き込まれながらも、自らの信念と正義を貫く英雄ぶり、そして爽快なまでのキレ者ぶりは本作でも健在で、観る者を再び虜にする。そして、第一季では明かされなかった数々の謎が次々と浮かび上がり、范閑はその核心へと迫っていく──。進化を遂げた待望の第二季をお楽しみください。

あらすじ

夜明けの旅立ちの日、刺客に襲われ、背中合わせに立つ范閑（ファン・シエン）と言氷雲（イエン・ビンユン）。「俺の命を奪う自信があるのか？」と挑発する范閑に、言氷雲は一瞬の躊躇もなく剣を翻し、「これが私の決断だ」と冷徹に背後から一太刀を浴びせる。范閑は血を吐いて崩れ落ちるが――それはすべて、彼が仕掛けた緻密な策略だった。腹心の王啓年（ワン・チーニエン）と共に密かに都へ戻った范閑は、しばらく身を潜めることに。一方、范閑の訃報は瞬く間に国中を駆け巡り、慶国の皇宮は大きく揺れる。だが、第二皇子は早々にその死が偽装だと見破り、范閑を捕らえるため、巧妙な罠を宮廷内外に張り巡らせていた。「死を欺いた大罪」により追い詰められる范閑。しかし、絶体絶命の中にこそ活路があると信じる彼は、己の信念と正義を貫き、宿命の試練へと挑む──。

■発売元：コンテンツセブン／フォーカスピクチャーズ

■発売日：

＜セル＞

DVD-BOX１ ・・・2026年1月14日(水)

DVD-BOX２ ・・・2026年2月4日(水)

DVD-BOX３ ・・・2026年3月4日(水)

＜レンタル＞

Vol.1～6 ・・・2026年1月16日(金)

Vol.7～12 ・・・2026年2月4日(水)

Vol.13～18 ・・・2026年3月4日(水)

■商品詳細

https://www.contents7.co.jp/service/lineup/keiyonen2/

■トレーラー

https://youtu.be/bnNgNdFFzcQ