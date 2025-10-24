SA VILLE / SA VIE（サヴィル サヴィ）より、WEB連載「THE STYLE Vol.11」モデル 大塚まゆかさん出演ページ公開

株式会社ファーイーストカンパニーTHE STYLE Vol.11 / 大塚まゆか

毎シーズン多くの服に触れ審美眼を磨き続けるファッション業界で活躍するクリエイターたち。公私ともに自分らしいスタイルを確立した彼女たちは、SA VILLE / SA VIEの服をどのように楽しむか。そのこだわりのコーディネイト術をお手本に、あなたも自分だけのスタイルを見つけて。

今回は人気モデルの大塚まゆかが、凛としたムード漂うハンサムなスタイリングを披露。



上品なハンサムスタイルは"ちょっと崩す"が合言葉。

THE STYLE Vol.11 はこちら

01：引き算の美学で着こなす、マニッシュなパンツスーツ

Jacket \107,800／ Pants \58,300／ Camisole \35,200／ その他 私物

02：ボーイッシュな味付けで、正統派コートをモダンに

Coat \187,000／ Blouse \49,500／ Pants \52,800／ その他 私物

03：カーキのワントーンコーデで、定番トレンチをクールに攻める

Coat \165,000／ Camisole \35,200／ Pants \57,200／ その他 私物

大塚まゆか / Mayuka Otsuka

20歳からモデル活動をスタートし、モード誌からコンサバファッション誌まで幅広く活躍。端正な顔立ちとクールビューティなムードが魅力で、ストリートなムードが漂うクールな私服にもファンが多い。

SA VILLE / SA VIE（サヴィル サヴィ）

フランス語で「彼女の街 / 彼女の人生」

誰かのかたわらに寄り添うのではなく

彼女の場所 SA VILLE で

より彼女らしい人生 SA VIE を

ANAYI（アナイ）で16年ディレクターを務める片岡恵美子がクリエイションの指揮を執り、上質な素材使いとパターン、ディテールにこだわったコレクションを提案します。

■公式サイト： https://savillesavie.com/

■公式Instagram ： @savillesavie_official(https://www.instagram.com/savillesavie_official/)

■公式TikTok ： @savillesavie(https://www.tiktok.com/@savillesavie)

■公式YOUTUBE ： ＠SAVILLESAVIE(https://www.youtube.com/@SAVILLESAVIE-g1n)