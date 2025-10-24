【川場スキー場】Kawaba city大規模改装、SKIOSK(R)追加導入やレンタル事前決済システム導入でますます便利に

日本スキー場開発株式会社

群馬県利根郡川場村にある川場リゾート株式会社は、同社が運営する「川場スキー場」において、昨年度より実施していた人工降雪機のクリスタルコースへの導入や圧雪車の新規購入、立体駐車場へのゲートシステム導入などの大幅投資を行い、安定したゲレンデ供給を行っていきます。

首都圏より車で約2時間と抜群のアクセスと関東屈指の雪質を堪能でき、ビギナーからエキスパートまで最長滑走距離3,3km、コース数11コースを堪能できる施設となります。

館内リニューアル実施で利用しやすい空間を実現

7F チケットカウンター横に常設の登山カウンターを新設いたします。

従来の繁忙時の特設ではなく常設カウンターを設けOFF THE PISTE及び登山受付を1カウンターに集約させることにより、利便性の向上や一般カウンターとの棲み分けを行いスムーズなオペレーションを実現していきます。

またスーベニアストア ファンシーに関しても大幅改装を行い、川場スキー場オリジナルアパレルの拡充や「BOARDRIDERS JAPAN official POP UPSTORE」のオープンなど川場でしか手に入らない、川場だからこその商品を展開していきます。

VOLCOMや1910、Dbなどとのタイアップ商品や川場スキー場 オリジナルTシャツ等の販売を予定しており、商品や地元の特産品などを展開予定となっております。

7F 女子専用パウダールームにイラストレーター AMI OTSUKA氏による壁面アートを展開いたします。

AMI OTSUKA氏によるアート展示を行うことにより、閉鎖的なイメージを持たれがちなトイレ空間を華やかな演出を行います。

【AMI OTSUKA氏コメント】https://www.instagram.com/ami_art_works/

昨年の9月にROXYさんのプロモーションのお手伝いで絵を描かせて頂きました。私の絵はピンクを主に使用した作品が多く、今回のプロジェクトのイメージにぴったりだったとの事でまたお声がけ頂きました。

私自身、アーティスト活動をする前は群馬県太田市にあるSUBARU本工場でデザインの仕事をしており、雪山へよく遊びに来ており、今回のコラボレーションはとても楽しみにしています！

レンタルショップ、スクールにRoomBoss社の事前決済システムを導入

今期よりレンタルショップ及び各スクールへ株式会社RoomBoss社の事前決済システムを導入いたします。

従来の申込用紙を記入し、有人レジにて確認、決済を行う方式から一新し、事前にサイズやレベル、人数等を入力、決済までを完結させることができ待ち時間短縮へとつなげていきます。

また利便性の向上はもちろんのこと、より容易な在庫管理が可能となるためオペレーションの改善や繁忙時の混雑緩和が見込まれます。

自動発券機SKIOSK(R)を1台増台で３台体制へ

オンライン販売チケットの無人環境での発券を可能にするskiosk(R) lite pick-upを今期1台追加導入いたします。Skiosk(R)の導入により有人カウンターの混雑緩和及び利便性向上を図ることができます。

川場スキー場ではこれまで2台体制にてskiosk(R)を設置しておりましたが、オンラインでの購入の需要拡大やオンライン販売券種の強化に伴い今期1台追加導入とし、より便利でノンストレスなスキー場体験を提供することを目指していきます。

POWDER SHAPE PREMIUN RENTALがフルリニューアル

一般レンタルとは異なるハイグレードなギアをお試しいただける「POWDER SHAPE PREMIUM RENTAL」が刷新され、今季モデルを採用し、他社にはない豊富なラインナップを展開いたします。

・JONES SNOWBOARDS

レジェンドスノーボーダーのジェレミー・ジョーンズが2010年に設立した、フリーライディングに特化したスノーボードブランド「JONES Snowboard」パウダー、ビッグマウンテン、スプリットボードなど、高品質で高いパフォーマンスを発揮する製品を提供し、環境に配慮したサステナブルなものづくりを特徴。

そんな﻿ 「JONES Snowboard」が国内スキー場でも珍しい常設の展示ブースを川場スキー場内プレミアムレンタルに新設いたします。厳選されたギアを川場のドライパウダーでいつでもお試しいただけます。

・BURTON

2025-2026シーズン 30周年を迎えるバートン「カスタム」モデルの板は関東エリア内でも屈指の展開となります。Step On(R)、バイン、ブーツ・板を取り揃えています。

・LIBTECH SNOWBOARDS

2025-26モデルをレンタルとして関東エリア内でも有数の展開となります。

・FLUX BINDING

関東エリア屈指のバインディング＆Step On(R)の両モデルバインディングを取り揃えています。

・DC SHOES

DC Shoes/Step On を試せる、国内でも珍しいオフィシャルレンタルを展開いたします。幅広設計のブーツは足入れがしやすく、日本人の足にも快適にフィットします。

・FACTION SKIS

ゲレンデでの展開としては珍しいスキー板のデモンストレーションを行います。期間限定で、パウダー用、フリーライド用をご用意。季節・雪質に適した板をご提供いたします。

・GENTEMSTICK

プレミアムレンタル限定でテストセンターを開設。関東エリア内でも有数の展開となります。



その他取り扱いブランド

・ARBOR SNOWBOARD

・WRX SNOWBOARD

・RICE28 SNOWBOARD

・SHARED LEVERAGE

・MAVERICK FIGURES

・T.J BRAND ORIGINAL

・THIRTYTWO



【POWDER SHAPE PREMIUM RENTALS利用料金】

早割券販売イベントが10/25より開始

店頭での早割券販売イベントが10/25,26開催のムラサキスポーツ神田小川町店より随時開始いたします。

早割券としての販売ですので、お得に早割券をご購入いただけるチャンスとなります。

また購入レシートのご提示もしくは早割券購入にて参加できるガラポン抽選会に関しましても、各店舗にて実施予定となっております。

ICカードをそのままお渡しするため当日はチケットカウンターに並ぶ必要のない引換不要タイプかつ、返却も不要のため楽にゲレンデへアクセスが可能です。

この機会に是非各店頭イベントにて早割券をご購入ください。

【早割券販売会スケジュール】

10/25,26:ムラサキスポーツ神田小川町店

11/1,2:ムラサキスポーツイオンモール高崎店

11/8,9:東京雪祭 2025

11/15,16:ヒマラヤスポーツウニクス上里店

11/22,23:ヒマラヤスポーツ高崎店

※10/24時点での情報となります。イベントの追加、中止等は随時公式HPにて更新いたします。



「25＋5時間 30時間券」11/30まで限定販売

スノーボード天国内特設サイトにて30時間券の販売を行っております。

こちらの時間券は通常25時間券で販売のものを早割特典で5時間サービスの30時間券にて販売しております。1時間単位で利用できシーズン中であれば繰り越して利用が可能のため、1回の来場で数時間しか滑らない方には最適なリフト券となっております。

この機会に是非お買い求めいただき、川場スキー場をより便利にお楽しみください。



【販売概要】

販売期間:2025/10/1 0:00~2025/11/30 23:59

販売券種:25+5時間 30時間券

販売価格:30,000円

販売サイト:スノーボード天国内特設サイト(https://www.jsbc.jp/tengoku/products/37)

WEBにて早割リフト１日券、早割シーズン券も販売中！

2025年10月1日（水）AM0:00よりオトクに購入いただける、川場スキー場早割リフト１日券、早割シーズン券の販売を開始しております。

[早割リフト1日券] https://www.asoview.com/channel/tickets/1Ltr8Cc43A/

2025年10月1日AM0:00～11月30日PM23:59までの限定販売！枚数制限はございません！

※ICカードの保証金が別途500円掛かります。保証金は、リフト券返却時に返金となります。

※特定日:1/10,1/11,1/31,2/7,2/14,2/21,2/22,2/28,3/7,3/14

[早割シーズン券] https://www.asoview.com/channel/tickets/sui9jSHQIW/

※ICカードの保証金が別途500円掛かります。保証金は、リフト券返却時に返金となります。



シーズン券特典！川場スキー場シーズン券購入者にはリフト券の割引だけでない、様々な特典がついています。

特典１：全日駐車料金無料！

特典２：お友達のリフト券割引。（※シーズン券所持者の同行者に限ります。）

特典３：グループスキー場、提携スキー場のリフト券割引

特典４：お友達のレンタル用具割引（※シーズン券所持者の同行者に限ります。）

特典５：Citywave Tokyo Sakaimachi割引

※詳細は川場スキー場公式サイトにてご確認ください。

NSDキッププログラム～こどもと雪の、未来のために～

日本スキー場開発株式会社（本社：長野県北安曇郡白馬村、代表取締役社長：鈴木周平）が企画する『NSDキッズプログラム』の対象スキー場として、川場スキー場が今シーズンもご利用可能となります！対象の全スキー場でご利用いただけるシーズンパスの無料提供の他、川場スキー場では『ファーストステップゲレンデ』の無料利用など、キッズプログラム会員様向けに独自のサービスもご提供させていただきます。是非、この機会に、ご家族皆様で川場スキー場へご来場下さい！

【NSDキッズプログラム募集概要】

■対象年齢

４歳～12歳（小学校６年生まで）

■募集期間

第１次募集期間：2025年8月4日～2026年1月31日

第２次募集期間：2026年2月1日～2026年3月31日

■参加費

第１次募集期間： 1,800円

第２次募集期間： 3,500円

※NSDキッズプログラムへの参加には、WEBでの事前申込みが必要となります。

※学校行事や団体行事では、シーズンパスはご利用できません。

【NSDキッズプログラム公式サイト】https://www.nippon-ski.jp/kids/

※ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

◆川場リゾート株式会社について

会社名：川場リゾート株式会社 KAWABA RESORT Co., Ltd.

代表：代表取締役社長 松井 雅也

所在地：〒378-0101 群馬県利根郡川場村大字谷地2755-2

設立：1986年（昭和61年）5月1０日

事業内容：スキー場（索道事業・飲食業）

https://www.kawaba.co.jp

◆日本スキー場開発株式会社について 日本スキー場開発株式会社は、東証プライムに上場する日本駐車場開発株式会社の子会社であり、当社においては東証グロースに上場しております。

当社の９つの運営子会社を含めた日本スキー場開発グループでは、長野県 6 カ所、群馬県１カ所、岐阜県 1 カ所 計 8 スキーリゾートとレンタルショップ複数店を運営しております。

当社グループは、美しい田園風景や山頂からの絶景など魅力的な自然を活用し、冬だけでなく通年で楽しめる自然を題材としたリゾートづくりに取り組んでおります。リゾートの活性化を通じ、地域社会へ貢献していくことをミッションとしております。 URL: https://nippon-ski.jp/

本社所在地：長野県北安曇郡白馬村大字北城6329-1