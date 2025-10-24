『サウナ × 銭湯の夢コラボ！』 ごリラックス とケロリンが初タッグ “心と身体がととのう” 銭湯カルチャーシリーズが12月に誕生！
■ コラボの背景
「サウナの世界を日常に」を掲げる「ごリラックス」と、長年“銭湯といえば”の象徴である「ケロリン」。
ケロリンって実は、解熱鎮痛薬って知っていましたか？このケロリンを手がける富山めぐみ製薬株式会社は、解熱鎮痛薬「ケロリン」の発売から100周年を迎えた歴史を持つ製薬会社でもあります。
医薬品という意外性を併せ持つ背景のケロリンと、サウナで“整う時間”を提案するごリラックスがタッグを組むことで、銭湯文化とサウナカルチャーの架け橋となる商品シリーズをお届けします。
■商品展開
象徴的なケロリンのマークの中に整っているまもるさんのイラストが入ったオリジナルデザインで展開されています。お馴染みのイエローとまもるさんのキュートなイラストが見事にマッチ◎
湯桶 \2,970(税抜価格 \2,700) / サイズ : 約φ210x H100mm
湯桶キーホルダー \968(税抜価格\880)
温泉タオル\990(税抜価格 \900)
瞑想メッシュハット \4,070(税抜価格 \3,700)
ととのいサ活バッグ \2,530(税抜 \2300)
ととのい袋 \2,530(税抜価格 \2,300)
湯桶風洗えるポーチ \ 2,200(税抜価格 \2,000)
発売日：2025年12月中旬予定
価格帯：880円（税込）～4,070円（税込）
取扱店舗：全国雑貨店・バラエティショップ・ごリラックス公式オンラインショップ（予定）
銭湯文化を象徴する「ケロリン」と、“ととのう”時間を提案する「ごリラックス」。
風呂文化とサウナカルチャーをつなぐ、ファン待望の夢のコラボアイテムで至福の銭湯・サウナを味わいませんか？
■ 富山めぐみ製薬株式会社について
富山めぐみ製薬株式会社は、1926年創業の医薬品メーカーです。
主力製品である**解熱鎮痛薬「ケロリン」**は、長年にわたり全国の家庭や銭湯で親しまれ、
その名を冠した「ケロリン桶」は日本の入浴文化を象徴するアイテムとして知られています。
“健康を通じて人々のくらしに笑顔を”を理念に掲げ、医薬品の製造販売を中心に、
多くの人々に寄り添う製品づくりを続けています。
公式サイト :
https://www.toyamamegumi.co.jp/
■ととのい系サウナブランド『GORELAX / ごリラックス』
無口でシャイなゴリラ「まもるさん」が、毎日忙しいあなたの心と身体を整える“ととのい系サウナブランド”。サウナグッズやイベント企画など、サウナライフを楽しく彩るアイテムをSNSを通して展開中。
ごリラックス 公式Instagram :
https://www.instagram.com/gorelax_totonoilife/
株式会社パイン・クリエイトは「雑貨で笑顔を創造する。」をコンセプトに、日々の生活を便利に楽しくできるような商品を開発しお届けしています。
【会社概要】
会社名：株式会社パイン・クリエイト
所在地：〒542-0081
大阪市中央区南船場4丁目11番20号 G-TERRACE心斎橋6F
代表者：松井 良行
設立： 2007年12月
URL：https://www.pine-create.jp
事業内容： 自社オリジナルの生活・インテリア雑貨の企画デザイン・製造及び輸出入・販売・ODM/OEM商品の企画デザイン・製造及び輸出入・販売
【お問い合わせ先】
株式会社パイン・クリエイト
TEL：06-6224-0686 FAX：06-6224-0687