旅行アプリ『NEWT（ニュート）』、『関西エアポート』と『香港政府観光局』共同で香港モニターツアーを開催

株式会社令和トラベル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：篠塚 孝哉）が運営する、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』は、関西エアポート株式会社と香港政府観光局と、3社共同でモニターツアーを実施いたします。

本モニターツアーは、抽選で当選した方に参加費0円*で2泊3日の香港ツアーを体験していただけます。旅の舞台は、ビクトリア・ハーバーを望む壮大な夜景、点心をはじめとする多彩な食文化、トラムが走るレトロで可愛らしい街並みが魅力の香港です。レトロな「OLD香港」の街並み、SNS映えする香港のkawaii要素をたっぷりと楽しんでいただける旅になっています。関西国際空港から香港までわずか約4時間という、短時間で海外旅行を体験できる絶好の機会です。

*諸税のみ別途発生

*参加条件としてSNS投稿をしていただける方のみ対象

◆ 関西から週末香港へ！グルメと夜景・kawaiiを選べる0円モニターツアー 応募ページ：https://newt.net/ftr-hkg-monitor

■ 関西から週末香港へ！グルメと夜景・kawaiiを選べる0円モニターツアー 概要

今回のモニターツアーでは、関西国際空港（KIX）から出発するスマートな空の旅で、香港の“おいしい”と“かわいい”をテーマに、多彩な体験をお楽しみいただきます。さらに、関西国際空港の年会費無料会員サービス「KIX-ITMカード」にご入会いただくと、お得な優待特典もご利用いただけます。

参加者の方には、以下の2つのテーマからお好きな方をお選びいただき、ご自身で香港の人気観光スポットやローカルグルメ、歴史ある街並みなどを巡りながら、現地の魅力をリアルに体験していただきます。おすすめスポットやモデルルートを掲載した特製ガイドブックをプレゼントしますので、ガイドブックも参考にしつつ、自分らしい視点で香港の魅力を発見してください。

なお、本ツアーは、旅の様子をSNSなどで発信していただき、より多くの方に新しい香港の魅力を伝えることを目的としているため、ツアー中の様子をSNSで投稿（主にInstagramの公開アカウント）が可能な方限定の募集となります。



【テーマ１. 食と夜景！OLD香港】

・ローカルな茶餐廳（チャーチャンテン）で味わう本場の香港グルメを味わう

・下町エリアを散策し、懐かしい雰囲気の街並みに出会う

・夜はビクトリア・ハーバーから望む、息をのむ夜景を満喫

【テーマ ２.心ときめく！ kawaii香港】

・カラフルでフォトジェニックなカフェやスイーツショップを巡る

・香港の街角に広がる、ポップで可愛いフォトスポットを撮影

・SNS映え間違いなしな「香港の新しい一面」を発見

※本ツアーでは訪問先を細かく指定しておりません。自由行動を含む時間に、参加者ご自身で『食と夜景！OLD香港』または『kawaii香港』のテーマに沿った素材集め（写真・動画・体験）を行っていただきます。

募集内容

・募集人数：4組8名様（1組あたり2名の募集）

・旅行期間：2025年11月28日（金）～12月1日（月）＜2泊4日＞

・出発地：関西国際空港

・旅行代金：無料（0円）



ご提供内容

・往復航空券（関西国際空港⇔香港）

・ホテル（2泊分）

※ 現地での食事・移動等は各自ご負担いただきます。



参加条件

・ツアー中の体験をSNSでシェアしていただける方

・現地で撮影した動画、写真素材の提供・二次利用を許可していただける方

※ 指定の条件で旅行者全員、Instagram(公開アカウント)での投稿が必要です

応募方法

１. 応募フォームから必要事項を入力

２. 応募完了メールを受信

３. 抽選のうえ、当選者にのみご連絡いたします

応募締切：2025年10月31日（金）23:59まで

■令和トラベル 会社概要

令和トラベルは「あたらしい旅行を、デザインする。」をミッションに、旅行におけるあたらしい体験や、あたらしい社会価値の提供を目指すデジタルトラベルエージェンシーです。2022年4月より、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』を提供しています。旅行業界における予約や管理業務のDXを最大化し、旅行というエクスペリエンスを通じた社会価値の創造に挑戦します。

名称 ：株式会社令和トラベル

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー15F

代表者 ：代表取締役 篠塚 孝哉

創業日 ：2021年4月5日

事業内容：旅行代理店業

登録免許：第一種旅行業（観光庁長官登録旅行業：第2123号）

所属協会：JATA（一般社団法人日本旅行業協会）正会員、IATA（国際航空運送協会）公認代理店

会社HP：https://newt.net/company

『NEWT』ブランドページ：https://newt.net/brand

