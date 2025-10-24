藤丸亮オリジナル作品「BrightStar～asterisk～」が舞台化決定！ドラマCDに続き早乙女スバル役に生田輝佐藤匠、湯本亜美、村瀬文宣、沖矢悠、北原十希明、秦健豪らが出演！

株式会社style office

集団NO PLANなど今までに何度も人気声優による朗読公演で再演が繰り返されている藤丸亮オリジナル作品「ブライトスター」は、2020年にドラマCDとして「BrightStar～asterisk～」が、2021年に続編となるドラマCD「BrightStar～Stargazer～」が発売され、満を持して2026年3月25日（水）～29日（日）にCBGKシブゲキ!!にて舞台化が決定しました。





今回舞台化されるのは「BrightStar～asterisk～」で、ドラマCDに続き、早乙女スバル役は生田輝が演じます。第一弾の情報発表としては、その他に佐藤匠、湯本亜美、村瀬文宣、沖矢悠、北原十希明、秦健豪などの人気キャストが名を連ねます。第二弾キャストも近日発表予定。そして、脚本・演出の藤丸亮とキャストからのコメントも到着！■藤丸亮コメント色々な媒体で、色々な形式で、色々な団体で、何度となく発表させていただいてきたBrightStarをまた公演出来ることとなりました。再演させていただく機会がある度に、愛してくれてありがとうという言葉が頭に浮かびます。昔、「あなたが観るまでロングラン」という劇団四季さんのキャッチを見た時、これほどまでに言い表すことが出来るものかと思ったことがあります。今回も皆様に愛される作品にいたします。そして、あなたに観て頂けるその日までこの星を輝かせます。宇宙に飛び立つ若者たちのファンタジー。主人公スバル達の冒険を是非お楽しみに。■生田輝コメント早乙女スバル役を演じさせていただきます、生田輝です。以前ドラマCDでもスバルを演じさせていただいたのですが、この素敵なお話をいつか舞台でもできたら幸せだなぁと思っていた夢が、今回叶って嬉しいです！スバルとして、精一杯この物語をお届けできるよう頑張ります！皆様のご来場、心よりお待ちしております！■佐藤匠コメント佐藤匠です。何度もメディアミックスされているBright Starに出演させていただけること、本当に嬉しいです。まだ始まる前で未知なことが多いのですが、スリーマンセルがそもそも大好きなので宇宙という壮大なテーマと、3人それぞれの気持ちが今回どんな化学変化が起こるか、とても楽しみです。是非劇場にお越しください！■湯本亜美コメント湯本亜美です。ドラマCDとして展開された本作が舞台化されるということで、今からとてもワクワクしています。宇宙や星、そして人間がまだ辿りついたことのない未知な世界を、キャラクター達が何を伝えようとしているのかを感じながら、美しく丁寧に紡いでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。■村瀬文宣コメントBright Starに出演させていただく事になりました村瀬文宣です！今まで演じた事のないような役所で、今までお芝居の中で生きた事のない世界観なのですごく楽しみです！素敵な共演者の皆様と良い作品を作れるように、自分も新たな一面を観ていただけるように稽古に臨みます！是非劇場に足をお運びください！よろしくお願いいたします！！■沖矢悠コメントキャンサー・ハート役で出演させていただきます、沖矢悠です！キャンサー・ハートのキャラクター紹介の文章を見させていただいた時にこれは確かに私しかいないな！と思い、もう今からこの作品に携われることに期待でいっぱいでございます！あと最近カニにハマっておりまして、キャンサー・ハートもまさかのかに座ということで一種の運命を感じております。素敵な作品になるよう全力で頑張りますのでどうぞよろしくお願いします！■北原十希明コメント北原十希明です！根強い人気のある作品に出られるのがとても嬉しく、そして同時に舞台に立つのが今から楽しみです。どんな作品になるのか、僕もお客様と同じ気持ちでワクワクしています！観に来てくださる皆さんに素敵な世界を届けられるように頑張ります！劇場でお待ちしております。■秦健豪コメント初めまして、秦健豪です！『夜空』が大好きな私にとって、この作品への興味が今から湧き上がっております。また新たな愛おしいキャストや作品に出会える楽しみを胸に、お越しくださる皆々様を素敵な世界へ誘えるよう、精一杯に演じさせていただきます！よろしくお願いします！



＜公演概要＞

舞台『Bright Star～asterisk～』

脚本・演出：藤丸亮



■あらすじ

人間の目には見えない小さな小さな星は、きっと誰かに見つけられるのを待っている遠い遠い何億光年も離れた友達になんて言ってあげられるんだろう。



―トドクカナ、届くノカナー



今よりもっともっと未来の話、地球には住めなくなった未来の話国民は称えた、勇気ある若者を。

求めた、新しい安住の地を

『探せ、広大な宇宙の海に隠された我等が故郷を』

空が消え、月が翳り、星が眩しく輝くとき見えるもの



『た だ い ま』



■出演

生田輝 佐藤匠 湯本亜美 村瀬文宣 沖矢悠 北原十希明 秦健豪 佐藤聖之 助川綾美 宝田直人 野町祐太 根木冬馬 ほか



■公演日程

2026年3月25日（水）～29日（日）

3月25日（水）19：00

3月26日（木）14：00／19：00

3月27日（金）14：00／19：00

3月28日（土）13：00／18：00

3月29日（日）12：00／16：00

※受付開始・ロビー開場、客席開場、上演時間は、公演時期が近づきましたら公式サイトにて発表します。



■会場

CBGKシブゲキ!!

（〒150-0043東京都渋谷区道玄坂2-29-5 ザ・プライム6階）

東京メトロ半蔵門線／東急田園都市線 渋谷駅 A0出口 直結



■チケット (全席指定・税込)

特製グッズ付：13,200円／一般：9,900円

※特典：キャストメッセージ付フォトブック＋ランダムステッカー

※当日券は＋500円



・オフィシャル先行

受付期間：11月6日（木）12：00～11月12日（水）23：59

・プレイガイド先行

受付期間：11月15日（土）12：00～11月24日（月祝）23：59

・一般発売

12月13日（土）10：00



■チケット取り扱い

後日公開します。



※未就学児童の観劇不可

※車椅子でご来場されるお客さまは、チケット購入後にお名前・ご観劇回・座席番号をご観劇日の前々日までに stage.contact55@gmail.com までお知らせください。



リピーター特典

3回・・・メインビジュアルポストカード1枚

6回・・・非売品ブロマイド

9回・・・サイン入りパンフレット



公式X：https://x.com/brightstar0130

公演公式サイト：https://brightstar-stage.com

お問合せ：stage.contact55@gmail.com

企画・製作／主催：style office