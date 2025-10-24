レッドロブスターハウステンボス店は13周年を迎えます！

レッドロブスタージャパン株式会社

レッドロブスタージャパン株式会社（本社：東京都渋谷区 代表：大塚啓）が運営する「レッドロブスター ハウステンボス店」（以下ハウステンボス店）は2025年10月24日(金)で13周年を迎えます。

また、周年記念として10月24日(金)～11月2日(金）までの期間、アメリカのレッドロブスターで長く愛され続けてきたシグニチャーメニューである「チーズビスケット」をハウステンボス店のLINE会員の方限定でプレゼントいたします。

レッドロブスターハウステンボス店（外観）

ハウステンボス店は2012年10月24日に九州初出店の店舗としてオープンいたしました。九州を代表するテーマパーク「ハウステンボス（長崎県佐世保市）」の「ハーバータウン」内に位置しています。

ハウステンボスにお越しになられる観光のお客様のご利用が多くを占めますが、九州各地からご常連として通ってくださるお客様もいらっしゃいます。また、近くに米軍基地があることから、外国人のお客様もご来店頂いており、幅広いお客様にご愛顧頂いている店舗です。

- ハウステンボス店の名物メニューロブスターの黄金焼き＆黒毛和牛のサーロインレモンステーキ

ロブスターの黄金焼き＆黒毛和牛サーロインレモンステーキ

4,890円（税込5,379円）

佐世保で発祥のレモンステーキを黒毛和牛のサーロインで。レッドロブスターで長年愛され続ける「ロブスターの黄金焼き」と組み合わせた贅沢な一品です。

チーズビスケット

周年記念でLINE会員様に「チーズビスケット」クーポンをプレゼント！

今回13周年を迎えるにあたり、日頃支えてくださっているハウステンボス店のLINE会員の皆様に「チーズビスケット」クーポンをプレゼントいたします※。チーズビスケットはアメリカのレッドロブスターで長年愛されてきたシグニチャーメニューであり、お食事と合わせてもアレンジしても美味しい一品です。

※「チーズビスケット」クーポンは10月24日(金)にレッドロブスターハウステンボス店公式LINEよりLINE会員の皆様へ配信予定でございます。

これからもハウステンボスに観光でいらっしゃるお客様や地域の皆様に愛され続けるレストランとして感謝の気持ちを忘れずにスタッフ一同努めて参ります。

これからもレッドロブスターハウステンボス店をご愛顧頂けますようお願いいたします。

【店舗について】

レッドロブスターハウステンボス店

長崎県佐世保市ハウステンボス町7-8 ハーバータウン内



【シーフードレストラン レッドロブスターとは】

1968年アメリカで誕生し、1982年に日本に上陸したシーフードレストランチェーン。

レッドロブスター最大の武器は何といっても美味しいシーフードを使ったメニュー。カナダから直送される身の詰まったライブロブスター、様々な調理方法でお楽しみ頂けるオイスター、旨味たっぷりのクラブやシュリンプがその代表です。さらにジューシーなステーキ、ピザやパスタ、パエリアなどご家族やカップルなど老若男女を問わずお楽しみ頂けるメニューをバラエティ豊かにご用意しております。