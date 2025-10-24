2004年に急逝した伝説のラッパー、TOKONA-Xを特集する「roots magazine TOKONA-X SPECIAL ISSUE 2025」が刊行！総勢69名の証言や生前の取材記事を収録！

株式会社ディスクユニオン

2004年に急逝した伝説のラッパー、TOKONA-Xを大特集する「roots magazine TOKONA-X SPECIAL ISSUE 2025」が刊行！



日本のヒップホップ史にその名が刻まれた伝説のラッパーに迫る「TOKONA-X大図鑑」!!



ドキュメンタリー映画『KING OF BULLSH*T THE SAGA OF TOKONA-X』に出演した58人+11人のアーティストや関係者、家族の新たな証言、インタヴューを収録!!





さらに「roots magazine」にかつて掲載されたTOKONA-Xのインタヴューも再録!!年表、リリース作品のレビュー、当時の写真や手書きのリリック、コラムや漫画、フライヤーやアートワークのヴィジュアルなどをふんだんに盛り込んだ1冊!!

roots magazine

TOKONA-X SPECIAL ISSUE 2025

ページ数：272ページ

型：A4変形サイズ

発行人・編集長：北川克彦

監修：DJ RYOW

編集協力：刃頭、Mr.OZ、"E"qual、古川真美子＆小町、石田俊介ほか

デザイン：鷲尾友公、多々内昭博、伊藤一徳ほか

発売日：2025年12月10日

https://diskunion.net/clubh/ct/news/article/1/134507

■roots magazine

1999年7月に創刊。ヒップホップ、レゲエ、パンク・ハードコアなど、音楽やアート、ファッションを中心とした名古屋発のストリート・カルチャーマガジンとして全国発売。2006年12月vol.45にて休刊。当時のカルチャー雑誌といえば大半が東京発信のなか、名古屋・東海カルチャーをメインに打ち出し、アンダーグラウンドの底上げに大きく貢献。この時代のサブカルチャーバイブルとして広まった。TOKONA-Xも2000年のM.O.S.表紙から始まり、2004年の追悼特集まで数多くの誌面を飾った。