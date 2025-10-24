2004年に急逝した伝説のラッパー、TOKONA-Xを特集する「roots magazine TOKONA-X SPECIAL ISSUE 2025」が刊行！総勢69名の証言や生前の取材記事を収録！

2004年に急逝した伝説のラッパー、TOKONA-Xを大特集する「roots magazine TOKONA-X SPECIAL ISSUE 2025」が刊行！

日本のヒップホップ史にその名が刻まれた伝説のラッパーに迫る「TOKONA-X大図鑑」!!

ドキュメンタリー映画『KING OF BULLSH*T THE SAGA OF TOKONA-X』に出演した58人+11人のアーティストや関係者、家族の新たな証言、インタヴューを収録!!

さらに「roots magazine」にかつて掲載されたTOKONA-Xのインタヴューも再録!!

年表、リリース作品のレビュー、当時の写真や手書きのリリック、コラムや漫画、フライヤーやアートワークのヴィジュアルなどをふんだんに盛り込んだ1冊!!











roots magazine


TOKONA-X SPECIAL ISSUE 2025



ページ数：272ページ
型：A4変形サイズ　
発行人・編集長：北川克彦
監修：DJ RYOW
編集協力：刃頭、Mr.OZ、"E"qual、古川真美子＆小町、石田俊介ほか
デザイン：鷲尾友公、多々内昭博、伊藤一徳ほか



発売日：2025年12月10日





■roots magazine
1999年7月に創刊。ヒップホップ、レゲエ、パンク・ハードコアなど、音楽やアート、ファッションを中心とした名古屋発のストリート・カルチャーマガジンとして全国発売。2006年12月vol.45にて休刊。当時のカルチャー雑誌といえば大半が東京発信のなか、名古屋・東海カルチャーをメインに打ち出し、アンダーグラウンドの底上げに大きく貢献。この時代のサブカルチャーバイブルとして広まった。TOKONA-Xも2000年のM.O.S.表紙から始まり、2004年の追悼特集まで数多くの誌面を飾った。