¡ÚGDOÄ´ºº¥ê¥Ýー¥È¡Û¥É¥é¥¤¥Ðー¡È»îÂÇ¤·¤Ê¤¤ÇÉ¡É4³äÄ¶¤ÏÂ¿¤¤¡©

³ô¼°²ñ¼Ò¥´¥ë¥Õ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐºä ¿®Ìé¡¢°Ê²¼¡ÖGDO¡×¡Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥´¥ë¥Õ¥¡ー2,279¿Í¤«¤é¤Î²óÅú¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¦4³äÄ¶¤¬¡Ö¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¡×¤Ç¥É¥é¥¤¥Ðー¹ØÆþ
¡¦»îÂÇ¤¹¤ë¿Í¤Ï¡Ö·ë²Ì½Å»ë¡×¡¢¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡Ö¥áー¥«ー°¦¡×¡©¡©¡©
¡¦»îÂÇÇÉ¤Ï¡Ö¤¤¤ÁÁá¤¯Çã¤¦¡×·¹¸þ～1Ç¯°ÊÆâ¤¬6³äÄ¶
¢£ ¹ØÆþÁ°¤Ë¡Ö»îÂÇ¤·¤Ê¤¤¡×ÁØ¤¬4³äÄ¶
¥É¥é¥¤¥Ðー¹ØÆþÁ°¤Ë¡Ö»îÂÇ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡×¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Ï45.5¡ó¡¢¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡×7.6¡ó¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤â¹Ô¤Ã¤¿¡×5.5¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×ÁØ¤Ï41.4¡ó¤ËÃ£¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤¬°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»îÂÇ¤»¤º¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡©
¹ØÆþ¤Ë»ê¤Ã¤¿°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤ò¤¿¤º¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢»îÂÇ¡¦¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Î²óÅú¤Ï¡Ö¥áー¥«ー¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡×¡Ê26.2¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢»îÂÇ¡¦¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÆ±¤¸²óÅú¤Î¼Â¿ô¤òÎ¿²ï¡£°ìÊý¡¢¡Ö¥»ー¥ë¤ä¥¯ー¥Ý¥ó¤Ç°Â¤¯Çã¤¨¤¿¡×¡Ö°×¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÄê¥áー¥«ー¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¹ØÇãÆ°µ¡¤òµó¤²¤ë²óÅú¤âÌÜÎ©¤Á¡¢É¬¤º¤·¤â»ØÌ¾Çã¤¤¤¬Â¿¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤·¹¸þ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢»îÂÇ¡¦¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤¿¿Í¤ÎÂè1°Ì¤Ï¡Ö»îÂÇ·ë²Ì¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê35.7¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¢£»îÂÇ¤¹¤ëÇÉ¤Î6³äÄ¶¤¬À½ÉÊÈ¯Çä¤«¤é1Ç¯°ÊÆâ¤Ë¹ØÆþ
À½ÉÊ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¹ØÆþ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¤â¡¢»îÂÇ¡¦¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤¿¿Í¡¿¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ç¸²Ãø¤Êº¹¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÈ¯Çä¤«¤é1Ç¯Ì¤Ëþ¡×¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë³ä¹ç¤¬¡¢»îÂÇ¡¦¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï62.8¡ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ï41.3%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î¤½¤ÎÂ¾²óÅú¾õ¶·¤Ê¤É¤âÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢»îÂÇ¡¦¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤ï¤º¤Ë¥¯¥é¥Ö¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥áー¥«ー¤Î¥¯¥é¥Ö¤òÇä¤ì¹Ô¤¤ä²Á³Ê¡¦¥¤¥áー¥¸¤Ê¤É¤ÇÅÏ¤êÊâ¤¯ÉâÆ°ÁØ¤¬¿ôÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¡¢¥áー¥«ーÈ¯¿®¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¯¥Á¥³¥ß¤Ê¤É¥ì¥Ó¥åー¾ðÊó¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¤è¤ê¹â¤¤¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
GDO¤Ïº£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÌ¤«¤é¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Î¼ÂÂÖ¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤Î³µÍ×¡Û
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯6·î16Æü¡Ê·î¡Ë～6·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
Ä´ººÊýË¡¡§Web¥¢¥ó¥±ー¥È¡Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄêÎÌÄ´ºº¡Ë
ÂÐ¡¡¡¡¾Ý¡§GDO¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤Ë¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ê¤É¤Ç¶¨ÎÏ¤ò°ÍÍê
²ó Åú ¿ô¡§GDO¥¯¥é¥Ö²ñ°÷224,465¿Í¤Ë°ÍÍê¤·¡¢2,279¿Í¤¬²óÅú
³ô¼°²ñ¼Ò¥´¥ë¥Õ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊGDO¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥´¥ë¥Õ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ï¡ÖÂ¿ÍÍÀ¤òÇ§¤á¹ç¤¤¡¢¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´²ÍÆ¤Ê¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤³¤È¤òÍýÇ°¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢¥´¥ë¥Õ¤Î¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥µー¥Ó¥¹¡Ê¸«¤ë¡¦Çã¤¦¡¦¹Ô¤¯¡¦³Ú¤·¤à¡Ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥´¥ë¥ÕÀìÌç¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ÖGDO¡×¤ò2000Ç¯¤è¤êÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ï¥´¥ë¥Õ¤Ë¥Çー¥¿/¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍ»¹ç¤·¤¿ÂÇµåÄÉÀ×¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥È¥Ã¥×¥È¥ìー¥µー¡¦¥ì¥ó¥¸¡×¤Î¥´¥ë¥ÕÎý½¬¾ìÅ¸³«¤ä¥´¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥¹¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖGOLFTEC¡×¤Î±¿±Ä¡¢¡Ö¥¹¥Ôー¥É¥´¥ë¥Õ¡×¡Ö¥¹¥Îー¥´¥ë¥Õ¡×¤Ê¤É¥´¥ë¥Õ¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤òÄÉµá¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¡¢¥´¥ë¥Õ¤òÄÌ¤¸¤ÆË¤«¤Ç¡Ö¤¢¤½¤Ó¡×¤Î¤¢¤ëÀ¸³è¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ2-10-2 Åì¸ÞÈ¿ÅÄ¥¹¥¯¥¨¥¢8³¬
URL¡§https://www.golfdigest.co.jp