西日本最大級のカラオケチェーン「ジャンカラ」が展開する新規事業！屋上型エンタメ空間BBQ「ジャンオク」5店舗目が心斎橋にオープン！
全国で約201店舗を展開し、西日本最大級のカラオケチェーンを誇る「ジャンカラ」は、2025年10月24日、大阪市中央区において屋上型アミューズメント施設「ジャンオク心斎橋店」をオープンいたしました。
「ジャンオク」は、ジャンカラの屋上スペースを活用し、BBQ・鍋・カラオケを組み合わせた新しいエンターテインメント体験を提供するプロジェクトで、今回の心斎橋店で全国5店舗目となります。
■「ジャンオク」とは
「ジャンオク」は、ジャンカラ店舗の屋上スペースを活用し、開放的な空間でBBQとエンターテインメントを融合した新しい顧客体験を提供するアミューズメント施設です。
西日本最大級のカラオケチェーン「ジャンカラ」が手がける新規プロジェクトとして、2023年9月に京都・出町柳で1号店が誕生しました。
開放的な屋上で味わえる本格BBQに加え、カラオケステージや大型ビジョンを活用した空間演出により、昼夜問わず盛り上がれる新たなBBQ体験を創出。
都市の真ん中で食べて・歌って・盛り上がる時間を楽しめる、これまでにないエンターテインメント空間として、多くのお客様からご好評をいただいております。
■季節で変わる二面性 ～夏はBBQ、冬はこたつ鍋～
ジャンオクでは、季節ごとにテーマを切り替えるハイブリッド空間を採用しています。
夏季は開放感あふれる屋上で、BBQやビアガーデンを楽しめる「屋上BBQパーティースタイル」として営業。
冬季は雰囲気を一新し、こたつ席やドーム型テントを設置した「あったか鍋スタイル」として、鍋やしゃぶしゃぶを囲みながらゆったりと過ごせる空間を提供しています。
一年を通して気候や季節に合わせた演出を行い、来店のたびに異なる楽しさを体験いただけます。
■店舗概要
店舗名 ： ジャンカラ心斎橋店
所在地 ： 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-3-11
電話番号 ： 080-6202-7435
営業時間 ： 24時間営業
■ジャンカラ概要
1990年にカラオケ事業をスタートして以降、歌い放題、飲み放題、料金の明朗化を実現することでお客様に受け入れられ、事業を拡大してきました。
他社には無いコンセプトルームの展開や店舗丸ごとコンセプトを持たせた新店の展開、また個室に限らずオープンなスペースで顧客同士がコミュニケーションを取れるオープンカウンターやBAL UTAOも有し、現在は西日本最大規模を誇るカラオケチェーンとして全国200以上の店舗を運営しております。
また近年ではDX化を推進しており、利便性の高いサービスを追求するため、無人受付精算機を全店へ業界初導入。
更にスマホ1つで予約・受付から精算までができる業界初の機能「すぐカラ」を公式アプリに搭載。加えて飲食オーダー機能や選曲機能を導入し、全てがアプリで完結する次世代のカラオケ体験を実現しました。
常に新しい価値を生み出しながら、お客様が体験したことのないカラオケ空間の実現にむけて、チャレンジしていきます。
■株式会社TOAI概要
会社名：株式会社TOAI
代表取締役社長：東原元規
設立：昭和61年6月17日
株式会社TOAIコーポレートサイト：https://www.toai.co.jp/
ジャンカラ サービスサイト：https://jankara.ne.jp/
事業概要：西日本最大規模のカラオケチェーン「ジャンカラ」を中心とするエンターテインメント事業を展開。
カラオケ事業にて培ったノウハウ、豊富なリソースを活かし、お客様がワクワクするような新しい体験を生み出し続けます。現在、カラオケ事業に加え、オンラインカラオケアプリ・女性専用フィットネス・買物代行・バーチャルレストラン（8業態200店舗以上）・温浴施設・飲食店・トランクルーム・セルフフラワーショップなど幅広くサービスを展開しています。今後も新事業に果敢にチャレンジして経営者人材を創出すると共に、ダイナミックな事業ポートフォリオを構築していく方針です。
当社グループは、世界中のお客様に素晴らしいエクスペリエンス(感動的な顧客体験)を提供することをグループビジョンに掲げ、笑顔のために常に進化を続けます。