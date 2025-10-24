¡Úºë¶Ì¸©¸ÍÅÄ»Ô¡ß¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹Ï¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Û¡Ö¸ÍÅÄ»ÔÌ¤Íè¤Î³Ø¤Ó±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×Âè4ÃÆÊç½¸³«»Ï¡ª
ºë¶Ì¸©¸ÍÅÄ»Ô¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÁí¹ç¥µ¥¤¥È¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¡×¤ò´ë²è¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥é¥¹¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡§Âç°æ ½á¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ö¸ÍÅÄ»ÔÌ¤Íè¤Î³Ø¤Ó±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ4Ç¯ÅÙ¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë³«»Ï¤·¤¿ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢º£²ó¤ÇÂè4ÃÆ¤È¤Ê¤ê¡¢Ã¯°ì¿Í¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Ê¤¤³Ø¹»¤Å¤¯¤ê¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¶µ°é¤òÃì¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä³Ø¹»¤¬¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ÙÄó°Æ¡×¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¹¤¯»Ù±ç¤òÊç¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶µ°é¡¦³Ø¹»¤Î¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤òÌä¤¤Ä¾¤·¡¢Ì´¤Î¤¢¤ë³Ø¹»²þ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤Ï300Ëü±ß¤Î»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿
¡Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×¡Û
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÌ¾
¸ÍÅÄ»ÔÌ¤Íè¤Î³Ø¤Ó±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¡Âè4ÃÆ
～Ã¯°ì¿Í¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Ê¤¤³Ø¹»¤Å¤¯¤ê¤ò°ì½ï¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤»¤ó¤«～
¼õÉÕ´ü´Ö
10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë～ÎáÏÂ8Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¢¨90Æü´Ö
ÌÜÉ¸¶â³Û
100Ëü±ß
¿½¹þÊýË¡
- ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥µ¥¤¥È
https://www.furusato-tax.jp/gcf/4620
- ¸ÍÅÄ»Ô¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/373/kurafan1.html
ÎáÏÂ£¶Ç¯ÅÙ ´óÉí¶â³èÍÑÊó¹ð¡Ê¸ÍÅÄ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñnote¡Ë¢¨½ç¼¡¹¹¿·Í½Äê
https://note.com/toda_boe/m/m7cd965a66070
»²¹Í
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥é¥¹¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¸ÍÅÄ»Ô¤ÎÏ¢Ì¾¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡ÊÊÌÅº»²¾È¡Ë