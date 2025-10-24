BookLive×テレビ朝日共同制作、のオリジナルマンガ『短歌上等ッ！』総合電子書籍ストア「ブックライブ」「ブッコミ」で本日より独占配信スタート

株式会社BookLive

TOPPANホールディングス株式会社のグループ会社である、株式会社BookLive（本社：東京都港区・代表取締役社長：淡野 正・以下：当社）は、出版者「ライブコミックス」としてオリジナルコミックを制作・配信しています。

このたび、株式会社テレビ朝日（以下：テレビ朝日）が制作する番組「三村やす子のバズマンTV」（以下：バズマンTV）の企画として、ライブコミックスとテレビ朝日が共同制作したオリジナルマンガ『短歌上等ッ！』の1～3巻を、当社が運営する総合電子書籍ストア「ブックライブ」および「ブッコミ」にて本日より独占配信を開始しました。

配信開始を記念し、10月24日（金）～11月6日（木）にて『短歌上等ッ！』1巻を含む、ブックライブ書店員が厳選した人気ヤンキーマンガ20作品のうち、対象となる巻を無料でお楽しみいただけるキャンペーンを開催します。

本作は、短歌の才能を持ちながらも短歌を嫌う不良高校生・鳴海琥雅（なるみ・こうが）を主人公に描く、熱きNEOヤンキー短歌バトル漫画です。まるで下の句を失った上の句のように孤独だった琥雅が、“歌力（かりょく）”を武器に繰り広げる命がけの戦いを通して、仲間たちとの絆を深めていく姿を描いています。

漫画家・皆川ルノ氏による美麗なタッチが生み出す迫力のバトルシーンと、漫画にも造詣が深い歌人・榊原紘氏による、日本語の表現力を極限まで引き出したオリジナル短歌が融合し、かつてない新感覚エンターテインメントが誕生しました。

本作は今後、毎月第4金曜日に最新話を更新予定です。

◼︎BookLive×テレビ朝日 共同制作のオリジナルマンガ

当社とテレビ朝日は、コンテンツ制作段階からメディア展開、ゲーム化、グッズ化などを見据えて連携し、お客様へのニーズにより対応したコンテンツの創出を目指し、2023年3月10日に資本業務提携を行いました。

本作は、当社のオリジナルコミック制作・出版部門である「ライブコミックス」と、テレビ朝日の漫画バラエティ番組「三村やす子のバズマンTV」がタッグを組んだ協業作品となります。2社協業で企画を開発し、BookLiveでマンガ配信、テレビ朝日にてマンガを原作としたドラマを制作することを目指しており、本作も当社が運営する総合電子書籍ストア「ブックライブ」および「ブッコミ」にて独占配信いたします。

◼︎２社のタッグにより「短歌×ヤンキー」の異色バトル漫画が誕生！

BookLiveとテレビ朝日のタッグで生まれた異色作『短歌上等ッ！』。

当初より、ドラマ化をはじめとしたＩＰ展開を目指して原作開発を進めて参りました。そんな中、SNSとも相性が良く、ブームになっている短歌に着目。「啖呵を切るのではなく、短歌を詠んで喧嘩」という発想が生まれ、そこに近年再ブームとなっている「ヤンキーバトル」を組み合わせました。その結果、「千年以上の歴史を持つ短歌」と「令和を生きるヤンキー」という異色の組み合わせが核となり、『短歌上等ッ！』誕生へといたりました。

制作には、「推し短歌入門」の著者であり、マンガやゲームに造詣の深い歌人・榊原紘氏が監修として参加。制作過程では、バトルで詠まれる短歌の構成や、短歌にまつわるキャラクターの会話の内容についても、プロならではの重要な指摘を受け、作品のリアリティを追求しました。第1話冒頭の短歌は、榊原氏に制作いただくことになりました。

本作最大のポイントは短歌で勝敗を決する「短歌バトル」です。歌の力を「歌力（かりょく）」とし、短歌の出来栄えによって相手へのダメージが変わる。決着には「折句（おりく）」といった歌のテクニックや、語彙のニュアンスの違いを導入。繊細な「短歌」と大胆で迫力満点の「喧嘩」のミスマッチが唯一無二の世界観を生み出しています。

制作は、BookLiveとテレビ朝日の担当者、作家、歌人が一体となり、綿密な打ち合わせを重ねて進行し、短歌への深い敬意と情熱が、異色の設定を単なる奇抜さで終わらせない作品へと仕上げています。

◼︎連載開始を記念して実写ＰＲ映像を制作！！

『短歌上等ッ！』の連載開始を記念して、作品の世界観がより伝わる実写化した映像を交えた作品のＰＲ映像を制作しました。作品の世界観さながらに、不良たちが己の「拳」の代わりに、自慢の「歌」で雌雄を決する「短歌バトル」を実写化！

10月24日（金）より、ライブコミックス・グルナ編集部公式X（@grenat_comic）など各種媒体にて公開します。

さらに、11月1日（土）より丸ノ内線池袋駅ホーム階サイネージにも登場予定です。

※駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

■作品情報

・作品名：『短歌上等ッ！』 1～3話

・配信開始日：2025年10月24日（金）

・漫画：皆川ルノ

・短歌監修：榊原 紘

・価格：1巻220円（税込）、2巻198円（税込）、3巻176円（税込）

・作品URL：https://booklive.jp/product/index/title_id/10014271/vol_no/001

※4話以降は、毎月第4金曜日配信

【あらすじ】

「野郎ども、短歌でケリつけやがれ！」

新時代、漢たちの強さを決めるのは……短歌！

転校生の鳴海琥雅は、不良にからまれていたクラスメートを助けたことがきっかけで、学校の四天王を相手に短歌バトルを繰り広げることに。

短歌バトル未経験の鳴海だったが、彼の詠む短歌は桁違いの力を秘めていて――！？

五七五七七……三十一文字（みそひともじ）に漢を懸けろ！！

“短歌で喧嘩”のネオヤンキーバトル漫画、開幕！！

テレビ朝日の漫画バラエティ番組「三村やす子のバズマンTV」発！

魂を燃やす不良たちが“短歌”で闘う、熱血青春バトル！歌力を武器にテッペンを目指す男たちの、情熱と誇りがぶつかり合う“短歌バトルアクション”。

■ブックライブ・ブッコミにて配信記念キャンペーン実施中！

・キャンペーン名称：喧嘩上等！恋愛上等！ヤンキーマンガ特集！！

・概要：『短歌上等ッ！』1巻を含む、ブックライブ書店員が厳選した人気ヤンキー漫画20作品のうち、対象となる巻が無料

・実施期間：10月24日（金）～11月6日（木）

・対象作品例：『短歌上等ッ！』、『カメレオン』、『ＷＩＮＤ ＢＲＥＡＫＥＲ』、『東京卍リベンジャーズ』、『クローズ』 など

・キャンペーンページURL

ブックライブ：https://booklive.jp/feature/index/id/cp2025102414

ブッコミ：https://sp.handycomic.jp/feature/index/id/cp2025102414

■テレビ朝日「三村やす子のバズマンTV」番組紹介

この番組は、世界的なマンガやキャラクターを生み出し大ヒットを狙っていく漫画開発系バラエティ番組です。さまぁ～ず三村とやす子が“１発当てる”べく、漫画・アニメ・フィギュアなど最新インドア系エンタメ情報をお勉強しながら発信していきます！

・放送日時：毎週金曜深夜0:45～＜テレビ朝日＞

・番組URL：https://www.tv-asahi.co.jp/buzzman/

総合電子書籍ストア「ブックライブ」は、“いつも心に「マンガ部屋」を。”をコンセプトに、人生を豊かにする本との出会いと、心ゆくまで楽しむことができるサービスを今後も提供してまいります。

【総合電子書籍ストア「ブックライブ」について】

ブックライブは、2011年よりサービスを開始し、豊富な品揃えで100万冊以上配信する国内最大級の総合電子書籍ストアです。マンガはもちろん、ライトノベルや、文芸、新書、ビジネス書、実用書、写真集まで、ワンストップであらゆる読書ニーズに応える品揃えと、読書アプリの提供による読みやすさの追求を行っています。また、たくさん読んでもお財布にやさしいお得なサービスが充実。読者の利便性を最優先に、いつでも、どこでも簡単に楽しめるサービスを提供しています。

●総合電子書籍ストア「ブックライブ」 https://booklive.jp/

●公式X（旧Twitter）https://x.com/BookLive_PR

【コミック配信サービス「ブッコミ」について】

日本初の携帯向けマンガ配信を2003年から開始した「Handyコミック」を前身とする老舗マンガサイトです。人気作から隠れた名作まで、100万冊以上の品揃え！また、常時無料で試し読みできる作品を140,000作品以上ご用意しています。とってもお得なポイント還元に加え、無料作品や値引き作品など、楽しいキャンペーンも毎日開催中です。スマートフォンで、タブレットで、パソコンで、いつでも何度でも、お好きなマンガを好きなだけ楽しむことができます。

●「ブッコミ」 https://sp.handycomic.jp

【BookLiveオリジナルマンガブランド「ライブコミックス」について】

ライブコミックスは、国内最大級の電子書籍ストアを運営するBookLiveがお届けするオリジナルマンガブランドです。多くの読者に喜んでもらえる作品を創出するため、オールジャンルのオリジナルコミックを制作・配信しています。「スマホでマンガ」世代の読みたいゴコロをくすぐるマンガ創りを目指しています。

・URL：https://www.booklive.co.jp/business/publication

・レーベルURL

COMICエトワール：https://xfolio.jp/portfolio/comic_etoile

COMICアンブル：https://xfolio.jp/portfolio/comic_amble

COMICアスティル：https://xfolio.jp/portfolio/astir

【株式会社BookLiveについて】

BookLiveは「新しい価値を創造することで、楽しいをかたちにする」を企業理念に、電子書籍ストアやマンガアプリ等の運営を通じて、読者の心を豊かにするコンテンツの提供やIPの創出を行っています。またテクノロジーが進化するなかで、クリエイターやコンテンツの価値向上を目指すと共に、新たなビジョンとして「グローバル・デジタル・エンターテイメントカンパニーへの飛躍」を掲げています。

当社は今後もBookLiveグループの強みを活かし、様々な企業と連携することで、より良質なコンテンツを生み出し続けるエコシステムを構築していきます。

URL： https://www.booklive.co.jp/

本文中に記載されている会社名、サービス名及び製品名等は各社の登録商標または商標です。