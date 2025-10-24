「寝たきり社長」こと佐藤仙務氏のレギュラーラジオ番組「寝たきり社長のおはようエール」 10月26日（日）の放送はゲストに歌手・声優の松本梨香さんをお迎えします！

株式会社エフエム愛知

FM AICHI（株式会社エフエム愛知 名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz）では、毎週日曜6:45～7:00にラジオ番組「寝たきり社長のおはようエール」をお送りしています。10月26日（日）の放送ではゲストに歌手・声優の松本梨香さんを迎えてお送りします。

「寝たきり社長」佐藤仙務社長（前列）とゲストの松本梨香さん（後列左）、アシスタントの吉川朋江（後列右）

「寝たきり社長のおはようエール」は、「寝たきり社長」こと株式会社仙拓の佐藤仙務社長と、アシスタントのFM AICHIパーソナリティ、吉川朋江がお送りしている15分のラジオ番組。先天的に全身の筋肉が徐々に衰える「脊髄性筋萎縮症」という難病を抱えながらも、日々新しい挑戦を続ける佐藤社長が、日曜の朝からリスナーにエールを送る番組です。

今回は10月18日（土）に愛知県東海市太田川で開催されたイベント「太田川オータムフェスタ2025」の控室で、番組初の出張収録を実施。同イベントにもゲストとして登場した松本梨香さんと佐藤社長とのトークの模様をお送りします。10年以上前に、佐藤社長の会社で松本さんの名刺を制作したご縁から、LINE等でやり取りをしてきた2人ですが、会うのはこの日が初めて。「今でも大事にとっている」という、初めて作った名刺に対する思い入れや、今年芸歴40年を迎えた松本さんの仕事に対する取り組み方など、様々なお話を伺っています。放送はラジオの他、スマートフォンアプリの「radiko」なら、放送後1週間以内ならタイムフリー機能でお聴きいただけます。

- 番組概要

タイトル：寝たきり社長のおはようエール

放送日時：毎週日曜6:45～7:00

パーソナリティ：佐藤仙務（株式会社仙拓代表取締役社長/LOVEあいちサポーターズ あいち広報大使）、吉川朋江

10月26日（日）ゲスト：松本梨香

放送局：FM AICHI （名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz）

10/26放送分のradikoへのリンクはコチラ→https://radiko.jp/share/?sid=FMAICHI&t=20251026064500(https://radiko.jp/share/?sid=FMAICHI&t=20251026064500)

※放送後1週間はradikoのタイムフリー機能で聴く事が可能です。