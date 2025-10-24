【無料ウェビナー】『HubSpot導入後すぐに実装したい施策5選～最新トレンドから学ぶ成功のヒント～』を10/29(水)に開催
お申込みはこちら :
https://www.seohacks.net/seminar/seo/29359
【参加費無料】2025年10月29日（水）12:00～13:00オンライン開催！
HubSpotをはじめ、MAツールを“使っている”だけで満足していませんか？
メルマガの一斉送信で終わるのはもったいない。
リードナーチャリング、スコアリング、営業連携、受注管理まで活用できれば、マーケ・営業の両輪で成果は大きく変わります。
本ウェビナーでは、米サンフランシスコで開催されたINBOUND25で発表された最新のHubSpotアップデートやAI活用トレンドを踏まえつつ、導入後に実装すべき「成果につながる施策5選」をわかりやすく解説します。
フォーム最適化によるCVR改善から、リードスコアリングやダッシュボード活用による営業連携まで、すぐに実践可能なノウハウを60分に凝縮。
マーケティングと営業の両面で成果を最大化するためのヒントをお届けします。
■このウェビナーの見どころ
１.リードナーチャリングの最新トレンドを最速でキャッチアップ
INBOUND25で発表された、AIコンシェルジュやCRM自動生成機能などの最新機能をダイジェストで紹介。今後のマーケ・営業活動にどう活かせるのかを解説します。
２.HubSpot導入後、絶対に外せない5つの施策を公開
HubSpot Japan 株式会社のPartner Development Managerとナイルのコンサルタントが厳選した施策を即実践可能な状態でご紹介！ ご希望の方には、ウェビナー終了後に実装まで無料でご相談・サポートいたします。
３.未来を見据えた次の一手も紹介
AIを活かしたパーソナライズ、リアルタイムデータ共有など、これから押さえるべき技術と戦略をご紹介いたします。
■このウェビナーがおすすめの方- HubSpotを導入したけれど、まず何をすればいいか見えていないマーケ担当者／営業企画者
- フォーム改善／ナーチャリング／スコアリングなどの施策を、具体的な実例付きで学びたい方
- マーケ部門と営業部門で、データを連携・共有し成果を伸ばしたいマネジメント層
- INBOUND25や新機能を活かした、次世代HubSpot活用戦略を構築したい方
■お申し込み方法
下記リンクよりお申し込みいただけます。
お申込みはこちら :
https://www.seohacks.net/seminar/seo/29359
皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。何かご不明点がございましたら、上記お問い合わせ先までお気軽にお問い合わせください。
開催日時
2025年10月29日（水）12:00～13:00
お申し込み方法
下記のURL下部のお申し込みフォームより、必要事項を記入の上お申し込みください。
https://www.seohacks.net/seminar/seo/29359
参加費
無料
定員
500名
申込締切
2025年10月29日（水）12時15分
ナイルが提供するデジタルマーケティング支援サービスについて
SEO、LLMOコンサルティング
記事制作、コンテンツマーケティング支援
Googleアナリティクス4（GA4）導入支援、分析、サイト改善支援
Web広告支援
リードナーチャリング支援
各種マーケティング研修サービス 等
ナイル株式会社について
事業概要 ：自動車産業DX事業、ホリゾンタルDX事業
設立 ：2007年1月15日
所在地 ：東京都品川区東五反田1丁目24-2 JRE東五反田一丁目ビル 7F
代表者 ：代表取締役社長 高橋 飛翔
証券コード：5618（東証グロース市場）
URL ： https://nyle.co.jp
本件に関するお問い合わせ
ナイル株式会社 広報 伊藤宛
Tel. 050-5363-0698（広報）/ 03-6409-6760（DX&マーケティング事業部）
お問合せ先：https://www.seohacks.net/contact/