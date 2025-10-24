＜Wicked X Lush＞来春公開の映画『ウィキッド 永遠の約束』との限定コラボレーション商品全11種を11月6日（木）より発売*！

ラッシュジャパン合同会社

英国発のナチュラルコスメブランドLUSH（ラッシュ）は、2026年3月に日本公開予定の映画『ウィキッド 永遠の約束』とのコラボレーション商品「Wicked x Lush」全11種を、2025年11月6日（木）より全国78店舗、公式オンラインストア(https://www.lush.com/jp/ja)（公式アプリ(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lush.app&pcampaignid=web_share)は10月24日（金）より予約開始）にて発売します。

魔法に満ちたオズの国を象徴するキャラクター、エルファバとグリンダをはじめ、人気キャラクターたちから着想を得たアイテムがバスルームを彩ります。砂糖のように甘く花のように香るバスボム『グリンダズ ウェディングドレス』や、ユニークな形状のバブルバー『タップ トゥ バブル』など、邪悪（Wicked）なほどに魅力的なアイテムをラインアップしています。さらに、LUSH公式アプリ会員「Lush Club」限定で、爽やかなベルガモットとジューシーなグレープフルーツが香るソープ『オール ローズ リード トゥ オズ』も登場します。

＜Wicked X Lush＞イメージ画像

【商品数】

全11種（うち、Lush Club限定1種）

（バスボム2種、バブルバー3種、洗浄料3種、ボディスプレー1種、ボディスクラブ1種、＜Lush Club限定＞洗浄料1種）

*『チステリー』（バブルバー）は順次発売

【発売日・発売店舗】

・全国78店舗、公式オンラインストア：11月6日（木）

・公式アプリ：10月24日（金）※予約開始

＜Wicked X Lush＞に関してはこちら(https://www.lush.com/jp/ja/c/wicked-x-lush)

Lush Clubに関してはこちら(https://www.lush.com/jp/ja/a/download-the-app)

商品概要

タップ トゥ バブル（バブルバー）

\1,950（税込）／85g

泡でどこへでも行けるわけじゃないけれど、これがあなたに贈る、特別な魔法。お湯にくぐらせれば、ラズベリー、バニラを思わせるフルーティーなバブルガムのような香りが広がります。

ティンマン（バブルバー）

\1,620（税込）／135g

さびついた気分さえも目覚めさせる、爽快なミントの香りが広がる泡風呂を楽しめます。流れるお湯はプラスチックフリーの煌めくラメに、繊細なブルーに染まります。

グリンダズ ウェディングドレス（バスボム）

\1,630（税込）／個

古いもの、新しいもの、集めたもの、ちょっと不思議なもの。高貴に香るスミレと、ふんわり香るローズの出会い。ラストには、まるで蝶が花から羽ばたくような、きらめく香りの余韻をお楽しみください。

ライオン ボム（バスボム）

\1,180（税込）／個

きらめくオレンジとレモンの魔法の香り。アーモンドのエッセンシャルオイルがお肌のコンディションを整え、あなたの内に眠る勇気を呼び覚ますお手伝いをします。

キアモ・コ キャッスル（ソープ）

\1,360（税込）／100g

お肌をしっとりと洗い上げるチェリー種子オイルの泡に包まれて。ゼラニウムやジャスミン、ピリッと爽やかなブラックペッパーの香りが、気分まで優しくほぐします。

ザ ワイズ アンド マグニフィセント ウィザード（シャワージェル）

\1,870（税込）／ 110g、\3,730（税込）／ 275g、\6,150（税込）／ 550g

輝くブロンズの仮面の奥にひそむのは、巧みにグリーンノートをまとったゼラニウムとプチグレンの香り。魔法使いも唸る、秘蔵の逸品です。

エルファバズ レア（ボディスクラブ/スクラブ洗浄料）

\2,200（税込）／ 130g、\4,400（税込）／ 315g

悪い魔女が再び空を舞います。アップル果汁のツヤ、グリーンの香り、お肌をなめらかに整えるシーソルト。そんな恵みに身をゆだねた彼女を、誰が責められるでしょうか。

スケアクロウ（ボディスクラブ）

\2,100（税込)／100g

かしこくなくても、これさえ使えば大丈夫。アズキの粒のスクラブと保湿効果の高いシアバターが、オズの地で夢みるようなお肌へと導きます。

ウィー ビリーブ イン グリンダ（ボディスプレー）

\6,930（税込)／200ml

グリンダのように輝き、あなたらしく煌めくために。華やかなローズとふんわり優しいバニラが香り、どこか懐かしい甘いお菓子を思わせる香りが広がります。

チステリー（バブルバー）

\1,860（税込）／110g

サルたちを解き放ちました！ でも大丈夫。彼らはとってもいい香りで、ふわふわの泡風呂をつくり、ソープでできた翼を持っているんです。泡を立てれば甘くジューシーなブラックカラントの香りがバスルームいっぱいに広がります。

※順次発売

LUSH 公式アプリ -Lush Club会員限定

オール ローズ リード トゥ オズ（ソープ）

\1,180（税込)／95g

黄色いレンガの道をたどってバスルームに向かえば、爽快なシャワーはすぐそこ。ベルガモット、グレープフルーツの爽やかな香り、プラスチックフリーの煌めくラメをまとったソープです。ポピーシードオイルがお肌をしっとりと整えます。



『ウィキッド 永遠の約束』について

昨年映画界を席捲し、ブロードウェイミュージカルを映画化した作品史上No.1という金字塔を打ち立てた『ウィキッド ふたりの魔女』の豪華キャストとスタッフの再結成によって遂に壮大で感動的なフィナーレを迎える。オズの魔女たちの知られざる物語を描く最終章は、エルファバ（アカデミー賞ノミネート：シンシア・エリヴォ）とグリンダ（アカデミー賞ノミネート：アリアナ・グランデ）が道を分かれ、自らの選択の代償と向き合いながら暮らしているところから始まる。そこへ、“カンザスから来た少女”が現れたことで、ふたりは最後にもう一度力を合わせ、心から互いに向き合うことになる。自らを、そしてオズという世界そのものを、永遠に変えるために。





ユニバーサル・プロダクツ＆エクスペリエンス（Universal Products & Experience）について

ユニバーサル・プロダクツ＆エクスペリエンス(UP&E) は、NBCユニバーサルが誇る象徴的なブランド・コレクション、知的財産、キャラクター、ストーリーを世界に向けて展開しています。そのポートフォリオは、ユニバーサル・ピクチャーズ、イルミネーション、ドリームワークス・アニメーション、NBCユニバーサルテレビジョン&ストリーミングの各部門で製作された多種多様なコンテンツを含みます。

世界中に拡大を続けるテーマパーク（自社プロパティと第三者所有プロパティいずれも含む)、バーチャル世界、eコマース・プラットフォーム、そして小売店舗にて、革新的な製品やデジタル商品、魅力あふれる販売スペースや商品体験を提供しています。

「グローバル・ブランド戦略＆クリエイティブ」事業に加えて、UP&Eの柱となる３つ事業には「コンシューマー・プロダクツ／ゲーム＆デジタルプラットフォーム」事業と「テーマパーク・プロダクツ＆リテール」事業が含まれます。UP&Eは、コムキャスト・コーポレーションの子会社であるNBCユニバーサルのユニバーサル・パークス＆リゾーツ部門に属します。

詳細はこちらuniversalproductsexperiences.com(http://universalproductsexperiences.com/)

ラッシュの商品について

ラッシュの商品はイギリスで開発され、神奈川県のキッチンで手作りしています。

ラッシュについて

ラッシュは、新鮮な野菜や果物を使った100％ベジタリアン対応のナチュラルコスメブランドです。約95%の商品がヴィーガン対応です。エッセンシャルオイルをふんだんに使用し、動物実験をせず、可能な限り合成保存料に頼らない処方で手作りしたスキンケア、ヘアケア、バス製品などですべての人の健やかな肌や髪のために役立ちたいと考えます。原材料の新鮮さ、本質的な意味においてオーガニックであることに価値をおいて開発する商品は、フレッシュなうちに使用することで原材料の効果を最大限実感することができると信じています。「ラッシュ」の名が示す通り、毎日の生活を「みずみずしく豊か」に、よりハッピーでヘルシーなものにしたいと考えます。倫理的であること、そしてサステナビリティのその先を目指し、原材料調達から商品開発やパッケージの資材調達など、リジェネラティブであること（再生可能性）を最優先に、そして「この地球をよりみずみずしく、豊かな状態で次世代に残す」ことをブランドパーパスにあらゆる企業活動を行っています。

企業の取り組みなどブランドに関する情報をまとめた公式サイト： https://weare.lush.com/jp/

公式オンラインストア： https://www.lush.com/jp/(https://www.lush.com/jp/)