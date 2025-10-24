スポーツ報知 地域コミュニティー季刊紙「すみだ報知」特別号 発行

株式会社報知新聞社

スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は、東京本社のある東京・墨田区などを中心に無料で配置・配布している地域コミュニティー季刊紙「すみだ報知」の特別号（オールカラー、ブランケット判２ページ）を部数限定で発行しました。すみだの歴史的偉人、葛飾北斎の娘を描いた映画『おーい、応為』を特集。江戸時代を代表する浮世絵師・葛飾北斎の弟子で娘だった葛飾応為の生きざまなど描いた長澤まさみ主演の公開映画の、10月18日に「TOHOシネマズ錦糸町 楽天地」で行われた公開記念舞台挨拶の様子を独占リポート。 その一部を紙上再録したほか、自作落語「北斎の娘」を手掛ける墨田区生まれ墨田区育ちの女流落語家・林家あんこによる映画のみどころや北斎役の永瀬正敏への質問なども掲載しています。

JR両国駅隣接「江戸NOREN」内の観光案内所など墨田区内に配置

葛飾北斎は墨田区で生まれ育ち、90年の生涯のほとんどをこの地で過ごした世界に誇る歴史的偉人。その娘で弟子でもあった葛飾応為を描いた今回の映画『おーい、応為』で葛飾北斎役を務めた俳優・永瀬正敏と大森立嗣監督、製作スタッフが希望して公開翌日の10月18日（土）に実現した墨田区での公開記念挨拶の模様を「すみだ報知」が単独取材。そこでしか聞けなかった秘話の数々を紙面で一部再録。舞台挨拶前に「すみだ北斎美術館」を訪ねた永瀬の「墨田区、やばいですね。すごい美術館をもっていらっしゃる」という感想などをリポート。裏面には、墨田区生まれの墨田区育ちで2022年から自作落語「北斎の娘」を手掛ける女流落語家・林家あんこによる映画の見どころや、永瀬への直撃質問などを掲載しています。舞台挨拶の完全版と記事は「すみだ報知」web版にも掲載します。

すみだが誇る偉人と娘の映画を特集したフリーペーパーは部数限定で、報知新聞社東京本社玄関、JR両国駅隣接「江戸NOREN」内の観光案内所や墨田区内の図書館、墨田区役所などに配置してあります。

すみだ報知WEB版はこちら :https://www.hochi.co.jp/sumida【すみだ報知】

報知新聞社が創刊150周年を迎えた2022年6月に東京本社を墨田区横網の両国国技館横に移転したのを機に、地域コミュニティー季刊紙のフリーペーパー「すみだ報知」を創刊。大相撲が両国国技館で開催される１、５、９月の年3回発行し、2025年9月号で第12号。発行部数は約6万6000部。すみだのまちのスポーツ、文化、芸術情報など地域に密着した情報を伝えています。

