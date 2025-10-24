X-girl × NANGA コラボレーションコレクション発売決定

株式会社ビーズインターナショナル

1994年、ソニック・ユースのキム・ゴードンと友人のデイジー・ヴォン・ファースによって設立された「X-girl（エックスガール）」。ファッション業界はもちろん、音楽やアートシーンをも巻き込みながら、“GIRL’S MOVEMENT”の先駆者として注目を集めたレディースストリートブランドです。現在も音楽、アート、スポーツ、カルチャーなど、ストリートシーンから多様な要素を取り入れ、“REAL GIRL’S CLOTHING”をテーマに、ベーシックで飽きのこないアイテムを時代に合わせたリアルな女の子のストリートスタイルとして提案し続けています。

このたびX-girlは、滋賀県米原市に本社を置く日本のダウンメーカー「NANGA」とのコラボレーションコレクションを発表します。本コレクションは、2025年10月31日（金）より、日本国内のX-girl、XLARGE/X-girl店舗（アウトレット店舗を除く）およびオンラインストアにて発売。発売に先駆け、10月24日（金）より先行予約を開始します。

NANGAは、1941年に創業し、当初は布団メーカーとしてスタートしましたが、その後、寝袋（スリーピング）やダウンジャケットなどのアウトドア用品を中心に高品質なダウン製品を製造・販売しています。﻿

今回のコレクションではNANGAのファブリックを使用した機能性とX-girlのデザイン性を兼ね備えたダウンジャケット1型を展開します。BLACKは、NANGAの防水透温素材「AURORA-TEX(R)／オーロラテックス(R)」を使用し、高い機能性を実現。BEIGEは、X-girlオリジナルのレオパード柄をプリントしたカジュアルな素材を使用しています。どちらの素材も軽く柔らかな着心地で、ストレスフリーに着用できるのが魅力。袖にはNANGAとX-girlのコラボレーション織りネームをあしらい、程よい丈感とシルエットでX-girlらしさをプラス。NANGAならではの高機能素材とX-girlのデザインが融合した、特別な1着に仕上がっています。

＜アイテム詳細＞

X-girl × NANGA PUFFER JACKET \38,500（税込）

＜発売日＞

2025年10月31日（金）

※10月24日（金）より先行予約開始

＜販売店舗＞

日本国内のX-girl、XLARGE/X-girl店舗（アウトレット店舗を除く）、XLARGE那覇、公式オンラインストアcalif、ZOZOTOWN

店舗一覧：https://x-girl.jp/stores/

公式オンラインストアcalif：https://calif.cc/pages/xgirl

ZOZOTOWN： https://zozo.jp/shop/x-girl/

＜特設ページ＞

https://calif.cc/blogs/feature/251024_x-girl_nanga(https://calif.cc/blogs/feature/251024_x-girl_nanga)

【会社概要】

社名：株式会社 ビーズインターナショナル

代表取締役社長：西方 雄作

本社所在地：東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル7F

URL：https://bs-intl.jp/

公式オンラインストア：https://calif.cc/

ブランド情報：https://bs-intl.jp/brandlist/

設立年：1990年12月

従業員数：400名（2025年9月時点）

資本金：4,500万円

事業内容：衣料品・雑貨品の企画販売、販売促進、EC事業