男性ライフスタイル誌「LEON」中国版 新創刊！ アジアNo.1アーティストのセレブリティ ジェイ・チョウ(Jay Chou)氏が日本・中国２つの「LEON」の表紙に登場

株式会社主婦と生活社

日本版「LEON」2025年12月号（10月24日発売）

中国版「LEON」創刊号（10月9日発売）

株式会社主婦と生活社（代表：高納 勝寿）は、2001年に創刊した男性向けライフスタイル誌「LEON」の中国簡体字版ライセンス契約を、中国・北京丝博莱特影视传媒有限公司（代表：郭朕豪）と締結し、2025年10月9日に「LEON China」を創刊いたしました。

「LEON China」創刊号の表紙には、アジアNo.1のスーパースターでありアーティスト、音楽プロデューサー、俳優、映画監督としても活躍する、ジェイ・チョウ(Jay Chou)氏を起用。

また10月24日発売の日本版「LEON」においても、中国版創刊を記念し、創刊時からカバーモデルを務めるパンツェッタ・ジローラモ氏とジェイ・チョウ(Jay Chou)氏のコラボ表紙が実現しました。表紙では、ジローラモ氏とジェイ・チョウ(Jay Chou)氏がDiorのアイテムを着こなしています。

「LEON」は創刊時から、「年齢を重ねても粋で遊び心あるライフスタイル」を提案し、多くの読者から支持を得てきました。今後も国内のみならず、中国を含めた幅広いグローバル展開を拡大していきます。

LEON

日本版『LEON（レオン）』は、2001年に日本で創刊された男性向けライフスタイル誌です。40代以上の大人の男性を主な読者層とし、ファッション・ライフスタイル・車・時計・グルメ・旅など、人生をスタイリッシュに楽しむための情報を発信。年齢を重ねても粋で遊び心ある生き方を提案し、今もなお進化を続けています。

公式ウェブサイト：https://www.leon.jp/

LEON China

「SPOTLiGHT聚光」を刊行している北京丝博莱特影视传媒有限公司が2025年10月に創刊。

Weibo（微博）公式アカウント：https://weibo.com/u/8003521574

RED（小紅书）公式アカウント：https://xhslink.com/m/saHRZ99J0O