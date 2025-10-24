【ehka sopo】大人気映画『スター・ウォーズ』コレクション第2弾！「イウォーク族」が主役の特別なアイテムが10月31日(金)に発売

株式会社ストライプインターナショナル

株式会社キャン（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）が展開するカジュアルブランド「ehka sopo（エヘカソポ）」は、大人気映画「スター・ウォーズ」の特別なコレクションを10月31日（金）に全国のehka sopo店舗および自社ECサイト「CAN ONLINE SHOP」にて発売いたします。

特集サイト：https://bit.ly/4pptIi1(https://bit.ly/4pptIi1)

ehka sopoでは昨年、初めて『スター・ウォーズ』のコレクションを販売し、多くの反響をいただいたことから、この第2弾の発売が決定いたしました。今回は『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還 (エピソード6)』に登場する「イウォーク族」を主役にしたアイテムを全4型展開いたします。

中でも注目は、「イウォーク族」の「ウィケット・W・ウォリック」を大きくデザインしたジャガードニットです。キャラクターの愛らしい表情と柔らかなニット素材がehka sopoらしいほっこり感を演出。ゆとりのあるサイズでユニセックスでもお楽しみいただけます。また、カジュアルなスウェットには「イウォーク族」の映画初登場40周年を記念したアートを採用し、特別な1着に仕上げました。バックネックにもおちゃめな「イウォーク」をプリントし、遊び心をプラス。

そのほか、 「ウィケット・W・ウォリック」を象ったショルダーポーチと、 「イウォーク族」の総柄プリントのティアードスカートもラインアップしております。

「イウォーク族」好きにはたまらない、ehka sopoが手掛ける『スター・ウォーズ』コレクションをぜひお楽しみください。

■ehka sopo 『STARWARS Collection』販売概要

発売日：10月31日（金）

販売場所：全国のehka sopo取扱い店舗、「CAN ONLINE SHOP」（https://bit.ly/4pptIi1）、

ZOZOTOWN、楽天ファッション、＆mall、マガシーク

※店舗リストはこちら（https://www.canshop.jp/shoplist?bd=ehkasopo）

※アウトレット店は除く

販売アイテム：スウェット、ニット、スカート、ポーチ 全4型

■ehka sopo『STARWARS Collection』アイテム詳細

※価格はすべて税込です

STARWARS/スウェット

カラー：キナリ/サックス/チャコール

価格：\5,390

「イウォーク族」映画初登場から40周年を記念した特別アートを使用したスウェット。

バックネックにはおちゃめな「イウォーク」のプリント付き。

STARWARS/ニット

カラー：キナリ/モカ/グレー

価格：\6,490

「イウォーク族」の「ウィケット・W・ウォリック」が大きくデザインされたニット。

ゆとりのあるサイズ感で、ユニセックスに着用いただけます。

STARWARS/総柄スカート

カラー：ベージュ/カーキ/ブラック

価格：\6,490

「イウォーク族」が全面にプリントされた総柄スカート。

生地を贅沢に使って、ボリュームのあるティアードスカートに仕上げました。

STARWARS/ショルダーポーチ

カラー：ブラウン

価格：\5,390

「イウォーク族」の「ウィケット・W・ウォリック」を象ったショルダーポーチ。

柔らかな手触りと、愛らしい表情がポイントです。

※株式会社キャンは、株式会社ストライプインターナショナルのグループ会社です