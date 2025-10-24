【ehka sopo】大人気映画『スター・ウォーズ』コレクション第2弾！「イウォーク族」が主役の特別なアイテムが10月31日(金)に発売
株式会社キャン（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）が展開するカジュアルブランド「ehka sopo（エヘカソポ）」は、大人気映画「スター・ウォーズ」の特別なコレクションを10月31日（金）に全国のehka sopo店舗および自社ECサイト「CAN ONLINE SHOP」にて発売いたします。
特集サイト：https://bit.ly/4pptIi1(https://bit.ly/4pptIi1)
ehka sopoでは昨年、初めて『スター・ウォーズ』のコレクションを販売し、多くの反響をいただいたことから、この第2弾の発売が決定いたしました。今回は『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還 (エピソード6)』に登場する「イウォーク族」を主役にしたアイテムを全4型展開いたします。
中でも注目は、「イウォーク族」の「ウィケット・W・ウォリック」を大きくデザインしたジャガードニットです。キャラクターの愛らしい表情と柔らかなニット素材がehka sopoらしいほっこり感を演出。ゆとりのあるサイズでユニセックスでもお楽しみいただけます。また、カジュアルなスウェットには「イウォーク族」の映画初登場40周年を記念したアートを採用し、特別な1着に仕上げました。バックネックにもおちゃめな「イウォーク」をプリントし、遊び心をプラス。
そのほか、 「ウィケット・W・ウォリック」を象ったショルダーポーチと、 「イウォーク族」の総柄プリントのティアードスカートもラインアップしております。
「イウォーク族」好きにはたまらない、ehka sopoが手掛ける『スター・ウォーズ』コレクションをぜひお楽しみください。
■ehka sopo 『STARWARS Collection』販売概要
発売日：10月31日（金）
販売場所：全国のehka sopo取扱い店舗、「CAN ONLINE SHOP」（https://bit.ly/4pptIi1）、
ZOZOTOWN、楽天ファッション、＆mall、マガシーク
※店舗リストはこちら（https://www.canshop.jp/shoplist?bd=ehkasopo）
※アウトレット店は除く
販売アイテム：スウェット、ニット、スカート、ポーチ 全4型
■ehka sopo『STARWARS Collection』アイテム詳細
※価格はすべて税込です
STARWARS/スウェット
カラー：キナリ/サックス/チャコール
価格：\5,390
「イウォーク族」映画初登場から40周年を記念した特別アートを使用したスウェット。
バックネックにはおちゃめな「イウォーク」のプリント付き。
STARWARS/ニット
カラー：キナリ/モカ/グレー
価格：\6,490
「イウォーク族」の「ウィケット・W・ウォリック」が大きくデザインされたニット。
ゆとりのあるサイズ感で、ユニセックスに着用いただけます。
STARWARS/総柄スカート
カラー：ベージュ/カーキ/ブラック
価格：\6,490
「イウォーク族」が全面にプリントされた総柄スカート。
生地を贅沢に使って、ボリュームのあるティアードスカートに仕上げました。
STARWARS/ショルダーポーチ
カラー：ブラウン
価格：\5,390
「イウォーク族」の「ウィケット・W・ウォリック」を象ったショルダーポーチ。
柔らかな手触りと、愛らしい表情がポイントです。
※株式会社キャンは、株式会社ストライプインターナショナルのグループ会社です