【LINEヤフー】「LINE公式アカウント」のプロフィールを刷新し、「ビジネスプロフィール」の提供を開始

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）は、本日より、法人向けサービス「LINE公式アカウント」において、新たに「ビジネスプロフィール」の提供を開始しました。従来の「LINE公式アカウント」の「プロフィール」を刷新し、企業や店舗の情報をよりわかりやすく、効果的に発信できる新たな仕様へと順次移行していきます。

◼︎「ビジネスプロフィール」について

「ビジネスプロフィール」は、企業や店舗の“ビジネスの顔”として、サービス・商品・企業情報などをひとつにまとめ、自社の「LINE公式アカウント」上で発信できる情報ポータルです。住所・営業時間・公式サイトURLなどの基本情報に加え、今後は来店予約や商品購入機能(※1)の実装も予定しています。LINE上での情報提供からアクションの完結までをシームレスに実現することで、ユーザー体験とビジネス成果の向上を支援します。

また、「ビジネスプロフィール」は、LINE公式アカウントを起点に、広告・販促・CRMなどの機能をつなぐ「Connect One」の実現に向けて重要な役割を担っています。「ビジネスプロフィール」で表示される情報は、今後LINEヤフーの主要メディアにも表示されるようになります(※1)。日常のあらゆるシーンで企業・店舗の情報を自然に届けることができ、1億人(※2)(※3)を超えるユーザーとの接点を生み出す、新たな情報発信の基盤となります。

※1 2026年以降順次実装予定です。

※2 LINE 月間アクティブユーザー数（日本）9,900万人 2025年6月末時点

※3 Yahoo! JAPAN 月間ログインユーザーID数 約5,400万人 2024年12月末時点

まずは、本日より全体的なデザイン変更と、それに伴う表示や設定項目の変更を行います。

＜本日から適用される主な変更について＞- アカウントの管理・運営者の表示「ビジネスマネージャー(※4)」と「LINE公式アカウント」のアカウントが、LINE公式アカウントの管理画面「LINE Official Account Manager」上で接続認証されている場合、「ビジネスマネージャー」に登録されている法人名、もしくはビジネス名がアカウントの管理・運営者として表示されます。※4 ビジネスマネージャーは、LINEヤフーおよびパートナー企業・クライアント企業が保有するデータを収集・統合し、データの管理・分析、オーディエンスの作成や共有に活用できるデータ活用基盤です。https://data.linebiz.com/solutions/business-manager- 基本情報のトップエリアへの掲載「LINE Official Account Manager」上で、基本情報を入力し保存および公開を行うと、「ビジネスプロフィール」の上部に住所や営業時間、WebサイトURLが掲載されるようになります。- アクションボタンの表示「ビジネスプロフィール」に表示できるボタンの数の上限が無くなり、アカウントで利用できる機能がある場合は自動でボタンが設定された状態になります。「LINE Official Account Manager」上で、ボタンごとに表示のオン・オフや並び替えが可能です。さらに、新たに「LINEで予約」と「メンバーシップ」のボタンが設定可能となります。現時点で表示可能なボタンは以下の通りです。

その他詳細はこちら(https://www.lycbiz.com/jp/news/line-official-account/20250722/?field_news_category_service_target_id=6561)をご確認ください。

◼︎「Connect One」について

「Connect One」は、「LINE公式アカウント」にさまざまなビジネスソリューションをつなげ、企業やお店の総合的なビジネス支援を実現するLINEヤフーの新プロダクトコンセプトです。企業やお店は、「LINE公式アカウント」を通じて、メッセージ・チャットのほか、広告・コマース・予約・販促・店舗DX・顧客分析などの幅広いビジネスソリューションを、1億人を超えるLINEヤフーのユーザーに対してアプローチ可能です。

※Connect One：https://www.lycbiz.com/jp/brand/connect-one/

LINEヤフーは、『「WOW」なライフプラットフォームを創り、日常に「！」を届ける。』をミッションに掲げ、ユーザーに感動を与えるサービスを提供し続けるとともに、インターネットの力を通じてより豊かで便利な暮らしの実現に貢献していきます。