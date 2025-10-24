『橋本愛20代ラスト写真集』30歳の誕生日である2026年1月12日（月・祝）に発売決定！！
株式会社幻冬舎（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：見城徹）は、『橋本愛20代ラスト写真集「タイトル未定」』を2026年1月12日に全国発売致します。
撮影：大塚三鈴
2008年の芸能界デビュー後、映画『告白』や『桐島、部活やめるってよ』、NHK連続テレビ小説『あまちゃん』などに出演し、現在は大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』で主人公の妻役を演じるなど数多くの作品で活躍。
そんな橋本愛が26年1月12日に30歳になることを記念して、誕生日当日に20代ラスト写真集を発売する。約13年半ぶり、2冊目の写真集となる今作は、橋本愛の20代最後の1年を4名のフォトグラファーが撮影するオムニバス形式。春夏秋冬、それぞれの季節に橋本愛がどんな表情を見せてくれるのか--。
撮影：増田彩来
今年の2月からスタートしたこの企画。「冬編」と称した最初の撮影では北海道の壮大な雪景色の中、ファンタジーがキーワード。写真集唯一の金髪で、幻想的なカットを多数掲載する。「春編」では洋館や静かな公園を舞台に温かみのある写真に。上品で清純な姿はもちろん、どこか可憐さも感じられるはず。
「夏編」では民家、商店街、海などが舞台。スイカ割りを楽しんだり、夜の海に飛び込んだり、より親近感を感じられるパートになっている。最後の撮影となる「秋編」はこれから撮り下ろす予定だ。
撮影：横浪修
30年間を振り返る書き下ろしエッセイも収録。熊本で生まれ、12歳で芸能界デビューし、どんなことを感じ、どんなことを考えながら生きてきたのか。これまで言葉にできなかった日々を、丁寧に記す。
また、発売を記念したオンラインサイン会が2026年1月10日（土）に開催決定！ 詳細は幻冬舎公式HP、または写真集公式X（@aihashimotobook(https://x.com/aihashimotobook)）をチェック。
【Amazon限定カバーVer.も発売】
通常版の表紙とは異なるAmazon限定カバーVer.も発売決定。
https://www.amazon.co.jp/dp/4344991966
【タレントプロフィール】
橋本 愛（はしもと・あい）
1996年1月12日、熊本県生まれ。2008年の芸能界デビュー後、映画『告白』や『桐島、部活やめるってよ』、NHK連続テレビ小説『あまちゃん』などに出演。現在は大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』で主人公の妻役を演じている。
橋本愛20代ラスト写真集「タイトル未定」
●仕様 B5判／144頁予定／撮り下ろし
●価格 3,200円＋税
●発売日 2026年1月12日
●撮影 横浪修（冬編）、大塚三鈴（春編）、増田彩来（夏編）