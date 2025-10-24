劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』公開記念！Cygames各タイトルとコラボキャンペーンを開催

株式会社Cygames

ゲームの企画・開発・運営事業を展開する株式会社Cygames（以下サイゲームス、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一）は、本日10月24日（金）公開の劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』の公開を記念し、同社の運営・開発するタイトル『グランブルーファンタジー』、『プリンセスコネクト！Re:Dive』、『ウマ娘 プリティーダービー』、『Shadowverse: Worlds Beyond』の4作品でコラボキャンペーンを開催します。

それぞれのタイトルでは、記念ログインボーナスの開催の他、ゲーム内へのポスターの掲示など劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』の公開を記念した特別な演出を確認することができます。

また、『プリンセスコネクト！Re:Dive（以下、プリコネR）』では、期間限定のボスバトルイベントを開催。さらにコラボキャラとして「サクラ」（CV：本渡楓）がピックアップガチャに登場します。

■『グランブルーファンタジー』コラボ記念ログインボーナス開催！

10月24日（金）5:00から劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』の公開を記念して、公開記念コラボを開催いたします。期間中、ゲームにログインすると「宝晶石 1,000個」をプレゼントいたします。

【開催期間】

10月24日（金）5:00 ～ 11月15日（土）4:59

【注意事項】

・期限なしのプレゼントリストに贈られます

・おひとり様1回のみとなります

■『プリンセスコネクト！Re:Dive』コラボイベント開催！

劇場版「ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス」の公開を記念して、10月24日（金）5:00から『プリコネR』とのコラボイベントを開催します。その名も『ゾンビランドコネクト！Re:DIEve』…！

ログインボーナスやレイドイベントも開催、ピックアップガチャには「サクラ」（CV:本渡楓）が登場します。

●「ゾンビランドサガ コラボログインボーナス」を開催！

10月24日(金) 5:00から「ゾンビランドサガ コラボログインボーナス」を開催します。

キャンペーン期間中にログインしていただくことでジュエルを500個、さらに劇場版「ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス」のキービジュアルを使用したカスタムマイページを獲得できます。

アイテムはプレゼントボックスからお受け取りください。

【開催期間】

10月24日(金) 5:00 ～ 11月24日(月) 11:59

【注意事項】

・開催期間中にログインしなかった場合、ログインボーナスは獲得できません。

●期間限定レイドイベント「ゾンビランドコネクト！Re:DIEVE」開催！

10月24日（金）12:00から、期間限定のレイドイベント「ゾンビランドコネクト！Re:DIEve」を開催します。「ゾンビランドコネクト！Re:DIEve」は、プレイヤー全員の力を合わせてボスの討伐を目指すイベントです。ボスを討伐することでジュエルを含む報酬を獲得できるほか、限定のストーリーをお楽しみいただけます。また、期間中はイベントミッションに挑戦することができます。個人でのボスバトル挑戦状況に応じて、ミッションを達成することで、ソンビランドサガコラボ記念 10回ガチャチケットや討伐報酬券などを獲得できます。

【開催期間】

10月24日（金）12:00 ～ 11月3日（月・祝）11:59

【注意事項】

・イベントについての詳細は、イベントトップページ右上の［ヘルプ］からご確認ください。

●ピックアップガチャに「サクラ」（CV：本渡楓）が登場！

ゾンビィのアイドル《フランシュシュ》のメンバーで、「ゾンビランドサガ」シリーズの主人公「源さくら」が、新プリンセス「サクラ」（CV:本渡楓）として『プリコネR』の世界に登場します！

「サクラ」は本日10月24日（金）12:00から開催されるピックアップガチャで仲間にすることができます。

※今回のピックアップガチャはマスターピースが付かないガチャとなります。

※コラボ期間中にログインした全てのユーザーにマスターピース3個をプレゼントします。

【開催期間】

10月24日（金）12:00 ～ 11月3日（月）11:59

●他にもゲーム内コラボキャンペーンを続々開催！

ログインボーナスやレイドイベント、ピックアップガチャの開催以外にも、10月24日（金）5:00からキャラの育成が捗る「コラボ記念キャンペーン」を開催中！

【開催されるキャンペーン】

・「デイリーミッション」スタミナ2倍

・「ノーマルクエスト」ドロップ量3倍

・「ハードクエスト」ドロップ量3倍

・「ベリーハードクエスト」ドロップ量3倍

それぞれのキャンペーンは11月3日（金）4:59までの期間限定開催となります。詳細は『プリコネR』公式サイトのお知らせにてご確認ください。

●『プリコネR』公式Xでフォロー＆リポストキャンペーンを開催

『プリコネR』の公式Xアカウントにて、劇場版「ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス」とのコラボを記念してフォロー＆リポストキャンペーンを開催中です。『プリコネR』公式Xアカウント(@priconne_redive)をフォローし、対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に額縁入り「サクラ」のイラストをプレゼントします。

【開催期間】

10月24日（金）12:00 ～ 10月31日（金）23:59

※応募条件や注意事項などの詳細は『プリコネR』公式サイトのお知らせをご確認ください。

■『ウマ娘 プリティーダービー』コラボ記念ログインボーナス開催！

10月24日（金）12:00から、「ウマ娘 プリティーダービー」×「劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』」コラボ記念ログインボーナスが開催中です！

開催期間中にログインすると、ジュエル500個をプレゼントいたします！

※1日分限定のログインボーナスです。

【開催期間】

10月24日（金）12:00 ～ 11月28日（金）4:59

【注意事項】

・10月24日（金）に特別ログインボーナスを受け取る場合は、キャンペーン開始時刻以降にタイトルからゲームに入りなおすことで受け取れます。

・「ウマ娘 プリティーダービー」×「劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』」コラボ記念ログインボーナスの報酬は、開催期間中1回まで獲得できます。

・開催期間中にログインしなかった場合、報酬を獲得できません。

■『Shadowverse: Worlds Beyond』コラボ特別ログインボーナス開催！

10月20日(月)5:00から、『Shadowverse: Worlds Beyond』×「劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』」コラボ特別ログインボーナスが開催中です。

開催期間中にログインすると、コラボ限定のエンブレム・カードスリーブや、「シャドバパーク」で使用できるコラボ限定アバターアイテムをプレゼントいたします。

【開催期間】

10月20日(月) 05:00 ～ 11月27日(木) 4:59

【注意事項】

・特別ログインボーナスの報酬は、1日1回まで獲得できます。

・1度報酬を獲得した場合、次に報酬を獲得できるのは、翌5:00以降です。

■「サイコミ」にてコミック版「ゾンビランドサガ」1巻分を無料で公開中！

10月17日(金)から、マンガ配信サービス『サイコミ』にて「劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』」公開を記念してコミック版「ゾンビランドサガ」を1巻分無料で公開中です。

【開催期間】

10月17日(金) ～

※本プレスリリースに記載の内容は、予告なく変更する場合がございます。

■劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』作品概要

【公開日】

2025年10月24日（金）

【イントロダクション】

佐賀(SAGA)の存亡は、ゾンビィのアイドル＜フランシュシュ＞に託されたー。

謎のプロデューサー巽幸太郎により復活させられたゾンビたちは

佐賀のご当地アイドル＜フランシュシュ＞として活動していた。

2025年、佐賀万博で盛り上がる地球。

万博のアンバサダーとして最高のステージにするべく準備していたフランシュシュメンバーたち。

しかし、そこに人類を脅かす＜何か＞が迫っていたー。どうなる!? 佐賀!! どうなる!? 地球!!!!

今、空前絶後のギャラクシー・フェスティバル・ムービーが幕を開けるー!!

【公式サイト＆公式SNS】

公式サイト：https://zombielandsaga-movie.com/

公式X：https://x.com/zombielandsaga

公式YouTube：https://www.youtube.com/@zombielandsaga_PR

(C)劇場版ゾンビランドサガ製作委員会

(C) Cygames, Inc.