秋の訪れにCAMPのすすめ。Camp Chiefが最新EP『CAMP FIRE EP』をリリース

株式会社STARBASE『CAMP FIRE EP』ジャケット写真

千葉・本八幡を拠点に活動するラッパー Camp Chief（キャンプチーフ） が、MIKRIS主宰のレーベル THE DOG HOUSE MUSIC より最新作『CAMP FIRE EP』をリリースする。

今作は、秋の訪れを感じるこの季節にぴったりな全5曲を収録。サウンドプロデュースはレーベルの中核を担う paap & sostone が中心となって手掛け、焚き火を囲むような温もりと、ストリートのリアリティが共存する作品に仕上がった。

リード曲「CAMPFIRE feat. MIKRIS, Youalreadynoe, SANO (KEYTOTHECITY)」では、地元・千葉の仲間たちとの強い絆を感じさせるマイクリレーを展開。さらに、NY・ブルックリンから、人気レーベル所属ラッパーを兄に持つ LIGHT HOU5E とのコラボ曲も収録し、ローカルとグローバルを繋ぐ意欲的な内容となっている。

また、2013年12月29日に発表されたCamp ChiefがMERIKEN名義でリリースしたアルバム『MEMORY』のデジタル配信も同時スタート。新旧の作品を通じて、彼の軌跡と現在地を体感できるタイミングだ。

（『CAMP FIRE EP』各種配信サービス:https://lnk.to/CC_CFE）

（『MEMORY』各種配信サービス:https://lnk.to/CC_MEMORY）

●楽曲情報●

【リリース日】2025年10月24日（金）

【アーテイスト名】Camp Chief（キャンプチーフ）

【アルバムタイトル】CAMP FIRE EP

【レーベル名】THE DOG HOUSE MUSIC

【各種配信サービス】 https://lnk.to/CC_CFE

●Camp Chief プロフィール●

千葉県本八幡出身のラッパー。

2013年に1stアルバム『MEMORY』を発表して以降、地元を拠点に精力的な活動を続ける。2018年から2022年にかけて、THE DOG HOUSE MUSIC からリリースされたMIXTAPEシリーズ『COUNTRY BOY ＄WANK Vol.1～3』に参加し、録音やミックスワークの一部も担当。2023年にはDJ CHILD HOODがキャリアを総括したベスト盤『Camp Chief a.k.a MERIKEN BEST MIX』を発表。2024年には災害復興プロジェクト「総ノ國プロジェクト」にも参加し、地域と音楽の架け橋として活動の幅を広げている。

そして2025年、CB＄のメンバーとしての勢いをそのままに、新たな一歩となる『CAMP FIRE EP』をリリース。地元から全国へと“熱”を広げていく。