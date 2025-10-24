感情を「モジュレート」するシンセサウンドとブレイクビーツが交差するEMOTIONAL BREAKS―SYCLESの最新EPから「SECTOR RUSH」が先行配信スタート！

株式会社STARBASE「SECTOR RUSH」アートワーク

BROKEN HAZE名義などで国内外のアンダーグラウンドシーンから注目を集めてきたプロデューサー/DJにより立ち上げられたエレクトロニック・ミュージックプロジェクト「SYCLES」が３rd EP「SECTOR RUSH」をリリースする。

2023年に突如リリースされたFLOATER EPは、UKエレクトロニックミュージックやOVERMONOへの日本の回答である”JAPANESE EMO BREAKS”と称され、その洗練されたサウンドクオリティが早耳リスナーたちの注目を集めた。2ndリリースの”TRACKER”ではリスナーをさらに広げ、海外フェスティバルなどでも数々のDJにプレイされるなどアメリカ・ヨーロッパを中心に評価を受け始めていた。

本作からは今まで以上にシンセサウンド、ブレイクスのエッセンスを色濃くするべく新体制デュオとなり、TREKKIE TRAXでリリースを重ねるSamuel Smoky Purpleが参加となる。

本EPには、160BPMの圧倒的な疾走感の中にシンセの旋律が絡み合いながら「都市のセクターに突入する」ような緊張感と高揚を生み出すエモーショナルなトラック「SECTOR RUSH」、オールドスクールなビートとベースラインの上で繰り返される耳に残り続けるリフと叙情的なブレイクが印象的な「PARABOLA」を収録。

また、メロディックなスタイルにフォーカスしたイベントHEAVEN'S GATEのメンバーで若手注目DJ/ProducerのSLEEPY HEVDをリミキサーとして迎え、現在進行形のエレクトロニックミュージックシーンを体現するサウンドを披露している。

●YouTube（SYCLES - SECTOR RUSH）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=i_XzfLE6gC8 ]

●楽曲情報●

配信開始日：2025/10/24

アーティスト：SYCLES

タイトル：SECTOR RUSH

レーベル：SYCLEX

配信リンク：https://lnk.to/SYCLES_SR

●SYCLESプロフィール●

EMOTIONALなELECTRONIC MUSICを得意とするクリエイティブチーム。緻密に構築されたシンセ・レイヤーと鮮烈なメロディーライン。そこにBREAKS、 UK GARAGE、JUNGLEといったクラブカルチャーから着想を得たリズムが交差す るそのサウンドは、ヨーロッパのダンスミュージックが築いてきた文脈を受け継ぎ ながらも、日本的な感性フィルターを通して再構築されることでエモーショナルな楽 曲へと昇華する。

SYCLESが描くサウンドスケープは、ノスタルジックでフュー チャリスティック、という相反する要素を共存させつつもダイナミックな展開で聴き 手を一つの物語の中へと導き、クラブのフロアはもちろん、孤独なリスニング環境 においても、強烈な没入感をもたらすだろう。

＜公式SNS＞

Instagram：https://www.instagram.com/brokenhaze

X(旧Twitter)：https://x.com/brokenhaze