「MUSIC EXPO LIVE 2025」がNHK総合テレビで放送決定！イベントの様子を凝縮したスペシャル版！

11月3日（月・祝）東京ドームで開催される「MUSIC EXPO LIVE 2025」が、NHK総合テレビ版で放送されることが決定しました！

イベントの模様を1時間にギュッと凝縮した特集番組としてオンエアされます。

◼︎放送詳細

番組名：「MUSIC EXPO 2025」(総合テレビ版)

放送予定日：2025年12月12日（金） 夜10：30～11：28

※放送内容・時間は予告なく変更となる場合がございます。

※NHK ONEでの同時配信・1週間の見逃し配信あり

現在、本イベントではチケットの一般発売を実施しております。

イベント当日は、全アーティストによって合計約50曲の楽曲が披露され、各アーティストのパフォーマンスをたっぷり楽しむことができます。

また、スペシャルなコラボステージがあるほか、オープニングとエンディングでは全アーティストが一堂に会してのコラボトークも実施するなど、見どころ満載のイベントとなっています。

豪華アーティストが集まる夢のステージ「MUSIC EXPO LIVE 2025」を、ぜひお楽しみに！

▼一般発売

お申し込み期間：10月11日(土)15:00～なくなり次第終了

チケットお申し込みURL：https://l-tike.com/musicexpolive2025/

開催概要

■イベント名

MUSIC EXPO LIVE 2025

■開催日

2025年11月3日(月・祝)

■公演時間

開場／14:00 開演／16:00 ※開場・開演時間は変更になる場合がございます。

■会場

東京ドーム (〒112-0004 東京都文京区後楽1-3-61)

■出演アーティスト

BE:FIRST

CORTIS

ENHYPEN

HANA

KAWAII LAB. [FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET]

KiiiKiii

Number_i

TOMORROW X TOGETHER

4EVE

※アルファベット順で表記しています。

※BE:FIRSTは6人での出演となります。

■MC

山里亮太（南海キャンディーズ）

■オフィシャルサイト

http://musicexpolive.com

■オフィシャルSNS

https://www.instagram.com/musicexpolive/

https://x.com/musicexpolive

https://youtube.com/@musicexpolive2025

■主催

MUSIC EXPO LIVE 2025実行委員会

■企画・制作

NHKエンタープライズ、STARBASE