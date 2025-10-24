「MUSIC EXPO LIVE 2025」がNHK総合テレビで放送決定！イベントの様子を凝縮したスペシャル版！

株式会社STARBASE


11月3日（月・祝）東京ドームで開催される「MUSIC EXPO LIVE 2025」が、NHK総合テレビ版で放送されることが決定しました！


イベントの模様を1時間にギュッと凝縮した特集番組としてオンエアされます。



◼︎放送詳細


番組名：「MUSIC EXPO 2025」(総合テレビ版)


放送予定日：2025年12月12日（金） 夜10：30～11：28



※放送内容・時間は予告なく変更となる場合がございます。


※NHK ONEでの同時配信・1週間の見逃し配信あり




現在、本イベントではチケットの一般発売を実施しております。


イベント当日は、全アーティストによって合計約50曲の楽曲が披露され、各アーティストのパフォーマンスをたっぷり楽しむことができます。


また、スペシャルなコラボステージがあるほか、オープニングとエンディングでは全アーティストが一堂に会してのコラボトークも実施するなど、見どころ満載のイベントとなっています。


豪華アーティストが集まる夢のステージ「MUSIC EXPO LIVE 2025」を、ぜひお楽しみに！




▼一般発売


お申し込み期間：10月11日(土)15:00～なくなり次第終了


チケットお申し込みURL：https://l-tike.com/musicexpolive2025/



開催概要








■イベント名　


MUSIC EXPO LIVE 2025


■開催日　


2025年11月3日(月・祝)


■公演時間　


開場／14:00　開演／16:00　※開場・開演時間は変更になる場合がございます。


■会場


東京ドーム (〒112-0004 東京都文京区後楽1-3-61)


■出演アーティスト


BE:FIRST


CORTIS


ENHYPEN


HANA


KAWAII LAB. [FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET]


KiiiKiii


Number_i


TOMORROW X TOGETHER


4EVE


※アルファベット順で表記しています。


※BE:FIRSTは6人での出演となります。



■MC


山里亮太（南海キャンディーズ）



■オフィシャルサイト


http://musicexpolive.com


■オフィシャルSNS


https://www.instagram.com/musicexpolive/


https://x.com/musicexpolive


https://youtube.com/@musicexpolive2025


■主催


MUSIC EXPO LIVE 2025実行委員会


■企画・制作


NHKエンタープライズ、STARBASE