【J:COM】「プロ野球愛宣言！」ハイヒール・モモコさんがオリックス・バファローズ愛を語る！イチオシは地元が同じ廣岡大志選手

JCOM株式会社は、2025年プロ野球の公式戦徹底放送&ライブ配信の取り組みへの一環として、著名人が自身の応援する球団への“愛”を語る「プロ野球“愛”宣言！」を連載しています。第9回は芸人ハイヒール・モモコさんが登場します。

＜第9回に登場したハイヒール・モモコさん＞

連載「プロ野球“愛”宣言！」は、J:COMご加入者さま向け番組ガイド誌「ジェイコム マガジン」ならびに“エンタメをもっと楽しむWebマガジン”「J:magazine!」（読み：ジェイマガジン）で毎月日本全国のプロ野球ファンにお届けしています。著名人の球団ファンになったきっかけや、ご自身の“リアル”な「プロ野球の応援&観戦スタイル」を語ります。第9回は「近鉄時代からのバファローズファン」ハイヒール・モモコさんの深すぎる“猛牛軍団への愛”をお楽しみいただけます。

＜誌面イメージ（2025年11月）＞

━━近鉄時代からバファローズファンとのことですが、きっかけは？

ハイヒール・モモコ：地元が大阪市阿倍野区で、実家の近所に近鉄百貨店があったのが縁です。近鉄が優勝したらセールをやって親が喜んでいる姿を見て、幼い頃から近鉄に良いイメージがありました。あとは吉本に入りたての頃に、大の近鉄ファンのザ・ぼんち（里見）まさと兄さんに誘われて、藤井寺球場に行ったこともきっかけですね。今でも時間を作って球場によく行きますが、ちょっとしたプレーも見逃したくないので、トイレにも行かず、ずっと席に着いているんですよ。

━━今、一番応援している選手は？？

ハイヒール・モモコ：廣岡大志選手です。彼の実家は商店街でお肉屋さんをされているんですが、私の実家とめっちゃ近所なんです。彼が幼稚園の頃、ボールを壁に当てて練習しているのをよく見てましたし、高校野球で甲子園に出た時も応援していました。プロ入り後、巨人に移籍した時は「ええっ! ?」ってなりましたけど（笑）。オリックスに移籍してきて、本人に「お帰り！」と言いました。

▼「プロ野球“愛”宣言！」掲載媒体

“エンタメをもっと楽しむWebマガジン”「J:magazine!」（読み：ジェイマガジン）

ハイヒール・モモコさんのインタビュー全文はこちら：https://jmagazine.myjcom.jp/category/sports/post000856/(https://jmagazine.myjcom.jp/category/sports/post000856/?utm_source=prtimes&utm_campaign=prtimes_20251024_sports-post000856)

J:COMは「プロ野球のある人生は、ドラマだ。」をキーメッセージに、シーズンを通じてプロ野球に関するさまざまなコンテンツを発信しています。

※1「J:COM TV（シン・スタンダード/シン・スタンダードプラス/スタンダード/スタンダードプラス/フレックスA）」に加入し、「J:COM LINK」をご利用中のお客さま限定。ご利用には、指定アプリのダウンロード及びJ:COMパーソナルIDの作成が必要です。

